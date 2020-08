V Sloveniji 32 novih okužb, na Hrvaškem 162 in v Avstriji kar 303

Ljubljana, 15. avgusta – V Sloveniji so v petek, 14. avgusta, ob 1034 testiranjih potrdili dvaintrideset (32) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 16 oseb, tri osebe s covidom-19 potrebujejo intenzivno zdravljenje. Iz bolnišnice so v petek odpustili štiri ljudi.

Zaradi covida-19 ni umrl niče, doslej skupaj 157. Iz bolnišnice so v domačo oskrbo odpustili pet bolnikov.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 14. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1034

– Št. pozitivnih: 32

– Št. hospitaliziranih: 16

– Št. oseb na intenzivni negi: 3

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 4

– Število umrlih: 0/157

Vse kaže, da se v Sloveniji sistem zaradi vnosa okuženih iz Hrvaške podira, saj presega število okuženih, kar naj bi bila osnova za varno in obvladljivo stanje. Koliko je vnesenih okužb je iz drugih držav, ne poročata ne NIJZ in ne vlada. A se ve, da se pripravljajo ukrepi za vse tiste, ki letujejo na Hrvaškem. Namreč stanje na Hrvaškem je vsak dan slabše. Ker je tako so Avstrijci svoje državljane že pozvali, da zapustijo Hrvaško, če ne bodo deležni karantene v primeru okuženosti. Kot so sporočili naši zdravstveni strokovnjaki je tudi v Sloveniji razmišljanje enako. Kakšne ukrepe bo Sloveniji sprejela pa naj bi bilo javnosti sporočeno prihodnji teden, a najkasneje do prihodnjega četrtka.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 162 na novo okuženih. 106 jih je aktivno obolelih, 10 pacientov pa je v intenzivni negi. Do danes je na Hrvaškem umrlo 162 ljudi včeraj dva. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 1538 testov, doslej skupaj 136280.

Zanimivo je, da so se oglasili v hrvaški Istri, ki od svoje vlade zahtevajo, da naj ta od Italije zahteva selektivno obravnavo za hrvaške državljane. To naj bi se zahtevalo tudi od Slovenije, čeprav Sloveniji še ni uvedla posebnih ukrepov za Hrvate. Ob tem pa je zanimivo, da so modro tiho, ko je govora o pozivu Avstrije, ki od svojih državljanov zahteva, da zapustijo nevarno Hrvaško. Upati je, da Hrvati ne mislijo, da je treba obravnavati vsako njihovo vas posebej.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih poskočilo na kar 303. Trenutno okuženih imajo skupaj 1824 oseb. Skupno okuženih imajo v Avstriji 23.135 oseb od tega se jih nahaja na zdravljenju 82 oseb na intenzivnem zdravljenju pa imajo 21 oseb. Po deželah (Dunaj je tudi dežela) je prav v glavnem mestu Avstrije največ okuženih.

Avstrija kot že zapisano, od svojih državljanov zahteva, da zapustijo Hrvaško. Namreč, kot ugotavljajo Avstrijci, je Hrvaška postala žarišče okužb njihovih državljanov, se razume izven njihove države. Da Hrvaška to zanika, pa je znana stvar, ne glede na to, da kot poroča avstrijski časopis Karier, Avstrijci množično zapuščajo Hrvaško.

Pa še to! Vsi državljani držav iz Balkana bodo morajo že sedaj v 14 dnevno karanteno, če ne bodo imeli veljavnega testa, da niso okuženi (ta ne sme biti starejši od 72 ur).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN