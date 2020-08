V Sloveniji 27 novih okužb, na Hrvaškem 199 in v Avstriji 295

Ljubljana, 18. avgusta – V Sloveniji so v ponedeljek, 17. avgusta, ob 1143 testiranjih potrdili sedemindvajset (27) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 16 oseb, tri osebe s covidom-19 potrebujejo intenzivno zdravljenje. Po podatkih sledilnika covid-19 je bilo v ponedeljek v Sloveniji 266 aktivno okuženih. Do zdaj je bilo v naši državi skupno potrjenih 2456 okužb, umrlo pa je 129 bolnikov.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 17. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1143

– Št. pozitivnih: 27

– Št. hospitaliziranih: 16

– Št. oseb na intenzivni negi: 3

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3

– Število umrlih: 0/129

Večina okužb je bila potrjenih pri mlajši generaciji. 11 v starostni skupini 15 do 24 let, šest v starostni skupini 25 do 34 let, štiri v starostni skupini 35 do 44 let, ena v starostni skupini 45 do 54 let, štiri v starostni skupini 55 do 64 let in ena v starostni skupini 65 do 74 let.

No, tu pa si boste lahko ogledali neposredni prenos novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala minister za javno upravo Boštjan Koritnik in vladni govorec Jelko Kacin, ki jo bo prinašala STA v živo…

https://livestream.com/accounts/564247/events/7618799/player?width=840&height=460&enableInfoAndActivity=true&autoPlay=true&mute=false

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 199 na novo okuženih. 120 jih je aktivno obolelih, 11 pacientov pa je v intenzivni negi. Do danes je na Hrvaškem umrlo 166 ljudi, včeraj eden. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 1824 testov, doslej skupaj 140.471.

Na Hrvaškem so jezni na Avstrijce, ki množično zapuščajo, veliko jih je že, njihove turistične destinacije. Jeze pa jih tudi nameravana sprememba pogojev, ki jih bo, jih še ni objavila, pripravlja Slovenija.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih spet poskočili, in sicer na številko 295. Trenutno okuženih imajo skupaj 2230 oseb. Skupno okuženih imajo v Avstriji 23.775 oseb od tega se jih nahaja na zdravljenju 97 oseb na intenzivnem zdravljenju pa imajo 19 oseb. V Avstriji je od 6. julija umrlo 706 ljudi v povezavi s koronavirusom, je res, da gre predvsem za starejše ljudi. Po deželah (Dunaj je tudi dežela) je prav v glavnem mestu Avstrije največ okuženih.

Kot je znano je avstrijska vlada odločila, da morajo vsi, ki se vrnejo iz Hrvaške, opraviti test, ob čakanju na izvid pa morajo v 48-urno samoizolacijo.

Avstrijci jasno sporočajo Hrvatom! – Avstrija je odločno odbila zahtevo Hrvaške, da bi jo razdeljevala po t. i. območjih, kar naj bi pomenili, da bi se nekatere dele Hrvaške opredeljevalo kot “varne”, sporoča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pa še to! Vsi državljani držav z Balkana morajo že sedaj v 14-dnevno karanteno, če ne bodo imeli veljavnega testa, da niso okuženi (ta ne sme biti starejši od 72 ur).

