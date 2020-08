V Sloveniji v zadnji 24 urah 43 okuženi, na Hrvaškem kar 255 in v Avstriji 347

Ljubljana, 20. avgusta – V Sloveniji so v sreda, 19. avgusta, ob 1168 testiranjih potrdili kar triinštirideset (43) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 17 oseb, dve osebe s covidom-19 potrebujejo intenzivno zdravljenje. Po podatkih sledilnika covid-19 je bilo v torek v Sloveniji 313 aktivno okuženih. Do zdaj je bilo v naši državi skupno potrjenih 2536 okužb, umrlo pa je 129 bolnikov, včeraj nobeden.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 19. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1168

– Št. pozitivnih: 43

– Št. hospitaliziranih: 17

– Št. oseb na intenzivni negi: 2

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3

– Število umrlih: 0/129

Vlada Republike Slovenije (@vladaRS)

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni NIJZ-ja Nuška Čakš Jager je pojasnila, da povečano število okužb pomeni veliko obremenitev za epidemiološko službo in čeprav epidemiološke preiskave še potekajo, so do zdaj našli 14 importiranih primerov, skoraj vsi so iz Hrvaške.

Največ novookuženih je v starostni skupini 25–34 let (11), sledijo mlajši od 24 let (10), okužbo so odkrili tudi pri enem otroku, sedmih ljudeh, starih med 35 in 44 let, štirje so iz skupine 45–54 let, devet jih je starejših od 55 let in eden starejši od 85 let

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 255 na novo okuženih aktivno okuženih pa 1689. 127 jih je aktivno obolelih, 13 pacientov pa je v intenzivni negi. Do danes je na Hrvaškem umrlo 166 ljudi, včeraj eden. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 2397 testov, doslej skupaj 144 521.

Kljub negativnemu stanju Hrvati preko svojih medijev predvsem napadajo Slovenijo, ki jih je uvrstila na rdeči seznam, čeprav so to storili tudi Avstrijci in Velika Britanija od včeraj. Nemci so Dalmacijo uvrstili na rdeči seznam, ne pa celotne Hrvaške.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih spet poskočili, in sicer na številko 347. Trenutno okuženih imajo skupaj 2609 oseb. Skupno okuženih imajo v Avstriji 24.403 oseb od tega se jih nahaja na zdravljenju 95 oseb na intenzivnem zdravljenju pa imajo 21 oseb. Od 6. julija je v Avstriji umrlo 706 ljudi v povezavi s koronavirusom .

Pa še to! Vsi državljani držav z Balkana, velja tudi za članico EU – Hrvaško morajo v 14-dnevno karanteno, če ne bodo imeli veljavnega testa, da niso okuženi (ta ne sme biti starejši od 72 ur).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN