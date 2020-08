V Sloveniji 21 okuženih v Avstriji 211 in na hrvaškem kar 219; Za “servisiranje” premoženja slovenskih državljanov v “rdeči” Hrvaški neomejeno število vstopov po 48 ur

Ljubljana, 25. avgusta – V Sloveniji so v ponedeljek, 24. avgusta, ob 1370 testiranjih potrdili enaindvajset (21) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 17 oseb, intenzivne nege ne potrebuje nihče izmed njih. Skupaj so v Sloveniji doslej potrdili 2686 okužb, aktivnih pa je 414. Skupno število umrlih je 133, v zadnjih 24 urah dva. Skupaj je v Sloveniji bilo opravljeno od izbruha epidemije 152.063 testov.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 24. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1370/skupaj: 152.063

– Št. pozitivnih: 21

– Št. hospitaliziranih: 17

– Št. oseb na intenzivni negi: 0

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2

– Število umrlih: 0/132

In še posebnost za izbrance države Slovenije za »servisiranje« lastnine v »rdeči« Hrvaški – *Državljan Slovenije in tujec s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila oziroma ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v eni od sosednjih držav (Italija, Hrvaška, Avstrija in Madžarska), iz katere vstopa v Slovenijo skupaj z ožjimi družinskimi člani, kar mora dokazati z ustreznimi dokazili, lahko vstopa v Slovenijo brez odrejene karantene tudi, če je katera od sosednjih držav na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko (rdeči seznam), v Slovenijo pa se mora vrniti v 48 urah po izstopu iz države« (citirano iz spletne strani – https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.

Ob tem velja, da se ti izbranci lahko neomejeno krat vrnejo, na primer v trenutno »rdečo« državo Hrvaško, in sicer z namenom, da tam opravijo »servis« na svoji lastnini.

DA JE TO ABSURD IN SRAMOTNO KRŠENJE PRAVIC DO DRŽAVLJANOV SLOVENIJE, KI NIMAJO LASTNINE, PLOVILA ALI PARCELO V AVTOKAMPU NI DVOMITI.

A PAZITE! TOREJ, ČE IMATE PARCELO IN NA NJEM ŠOTOR BI SODILI, DA TUDI VI LAHKO HODITE NA HRVAŠKO »SERVISIRAT« SVOJO LASTNINO, IN SICER 48 UR NEOMEJENO KRAT. Podlaga za to je pogodba o zakupu parcele v avtokampu.

Če kdo meni, da naša razlaga ni ustrezna je prav, da se o tem pozanima na direktoratu Policije telefon 01/4284143 – gospod Lado Bradač. No, pa tudi na pristojnem ministerstvu – Ministrstvo za notranje zadeve (01 428 40 00) – https://www.gov.si/novice/2020-08-20-hrvaska-od-jutri-uvrscena-na-rdeci-seznam/

Upati je, da se bo tudi v tem primeru oglasil Varuh človekovih pravic in pojasnil, kako je mogoče, da lastniki nepremičnih lahko neomejeno-krat “servisirajo” (beri letujejo) še naprej na Hrvaškem, res da samo 48 ur (primer – v petek prestopijo slovensko mejo ob 19. uri in se vrnejo v nedeljo ob 19. uri) medtem pa na plaži “servisirajo” svoje premoženje na Hrvaškem.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 219 na novo okuženih aktivno okuženih pa 2231. 167 aktivno obolelih na zdravljenju, 9 pacientov pa je v intenzivni negi.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 175 ljudi, včeraj dve osebi. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 1.977 testov, doslej skupaj 154.159.

Hrvaška ostaja v samem evropskem vrhu po številu okužb na prebivalca, je pa res, da so v zadnjih tednih močno okrepili testiranja.

Kot navzkrižno poročajo iz Slovenije in Hrvaške naj bi se iz Hrvatske vrnili okoli 22.000 Slovencev, u nedeljo 25.000 in v ponedeljek še 16.000.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 211. Trenutno okuženih imajo skupaj 3085 oseb. Skupno okuženih imajo v Avstriji 25.627 oseb od tega se jih nahaja na zdravljenju 114 oseb na intenzivnem zdravljenju pa imajo 23 oseb.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

