Slovenija ima kar 42 na novo okuženih, Avstrija 229 in na Hrvaška, kar 357

Ljubljana, 28. avgusta – V Sloveniji so v četrtek, 27. avgusta, ob 1338 testiranjih potrdili dvainštirideset (42) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 22 oseb, intenzivne nege potrebuje en oseba. Skupaj so v Sloveniji doslej potrdili 2797 okužb. Skupno število umrlih ostaja pri številki 133, v zadnjih 24 urah ni umrl noben bolnik. Skupaj je v Sloveniji bilo opravljeno od izbruha epidemije 156.139 testov.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 25. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1338/skupaj: 156.139

– Št. pozitivnih: 42

– Št. hospitaliziranih: 22

– Št. oseb na intenzivni negi: 1

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 4

– Število umrlih: 0/133ž

Največ okužb je bilo v četrtek potrjenih v starostni skupini od 25 do 34 let, v kateri so epidemiologi našteli 11 primerov. Po številu četrtkovih okužb sledita starostni kategoriji od 35 do 44 let in od 44 do 55 let – v vsaki je bilo potrjeno po sedem primerov. Pet primerov okužbe je bilo potrjenih pri osebah, starih od 15 do 24 let, štiri pri starih od 55 do 64 let, po trije primeri pa v starostni kategoriji od 65 do 74 let in pri starejših od 75 let. V najmlajših starostnih kategorijah sta bili v četrtek potrjeni dve okužbi – ena pri mlajših od pet let, ena pa v starostni skupini od 5 do 14 let.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili rekordnih 357 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 2560. 212 aktivno obolelih na zdravljenju, 11 pacientov pa je v intenzivni negi.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 180 ljudi, včeraj tri osebi. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 2.065 testov, doslej skupaj 161.701.

Hrvaška ostaja v samem evropskem vrhu po številu okužb na prebivalca, je pa res, da so v zadnjih tednih močno okrepili testiranja.

Zanimivo ob tem stanju na hrvaškem je, da Slovenija brez kakršnih kolik obveznosti v to državo spušča svoje državljane, in sicer za 48 ur brez omejitve števila vstopov v Hrvaško z namenom, da bi tam lahko opravili potrebne »servisne storitve« na svojih vikendih, plovilih ali na parcelah, ki so jih zakupili v njihovih avtokampih. Ob tem stanju na Hrvaškem je to dokaz, da v Sloveniji pristojni ne mislijo s svojo prazno glavo. Zakaj, tako, zapisano si razlagajte sami. Dejstvo je, da je v Slovenji tisti, ki je to odločitev sprejel zagotovo nepriseben.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 229. Trenutno okuženih imajo skupaj 3263 oseb. Skupno okuženih imajo v Avstriji 26.471 oseb od tega se jih nahaja na zdravljenju 119 oseb na intenzivnem zdravljenju pa imajo 27 oseb.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN