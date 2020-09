Slovenija ima kar 41 na novo okuženih, Avstrija 204 in na Hrvaškem 145; Madžari zaprli svoje meje

Ljubljana, 1. september – V Sloveniji so v nedeljo, 31. avgust, ob 1415 testiranjih potrdili kar enainštirideset (41) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 25 oseb, dva bolnika potrebujeta intenzivno nege. Skupno je bilo opravljenih 160.239 testov. Nedelja je minila brez smrti bolnikov s covidom-19, skupno število tako ostaja 133. Po zadnji oceni NIJZ-ja je v Sloveniji 468 primerov aktivne okužbe

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 31. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1415/160.239

– Št. pozitivnih: 41

– Št. hospitaliziranih: 25

– Št. oseb na intenzivni negi: 2

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0

– Število umrlih:0/133

Do zdaj je bilo ugotovljeno, da je bilo pet primerov okužb uvoženih iz tujine, in sicer po en primer iz Hrvaške, Rusije in Avstrije in dva primera iz Bosne in Hercegovine, je na današnji novinarski konferenci o aktualnem epidemiološkem stanju v državi pojasnil vladni govorec Jelko Kacin. Pri 16 primerih gre za lokalni vir okužb, pri 13 pa je vir neznan.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili rekordnih 145 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 2492. 258 pacientov na se zdravi, od toga jih 14 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 187 ljudi, včeraj tri osebi. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 2995 testov, doslej skupaj 171.224.

Hrvaška ostaja v samem evropskem vrhu po številu okužb na prebivalca, je pa res, da so v zadnjih tednih močno okrepili testiranja.

Avstrija – Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 204. Trenutno okuženih imajo skupaj 3343 oseb. Skupno okuženih imajo v Avstriji 27.453oseb od tega se jih nahaja na zdravljenju 119 oseb na intenzivnem zdravljenju pa imajo 30 oseb.

Madžarska – In še posebno opozorilo! Madžari s 1. septembrom zapira svoje meje razen za Poljsko, Češko in Slovaško, katerih državljani se ob prehodu madžarske meje morajo izkazati z negativnim potrdilo, da niso okuženi. To ne velja za Slovenijo in Avstrijo zanju je meja z Madžarsko vsaj za zdaj še zaprta.

Državljani Madžarske morajo po vrnitvi v 14-dnevno samoizolacijo, ki jo smejo predčasno zapustiti le po dveh negativnih testih na novi koronavirus.

Posebno obvestilo za slovenske državljane! Kot je sporočilo slovensko ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), so utemeljeni razlogi, ki omogočajo izjemo od splošne prepovedi vstopa na Madžarsko, sodelovanje v sodnih postopkih, poslovni obiski, zdravljenje, študijske obveznosti, izvajanje storitev v potniškem prometu, udeležba na pomembnih družinskih dogodkih, kot so poroka, krst in pogreb, skrb za ožjega družinskega člana ter udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih mednarodnega pomena.

