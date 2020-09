Komisija uvedla preiskavo zoper kmetijsko ministrico in izolskega župana

Ljubljana, 4. september 2020 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je sporočila, da je po opravljenem predhodnem preizkusu o gostovanjih ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na Krasu in v Izoli uvedla preiskavo zoper Pivčevo in izolskega župana Danila Markočiča. Komisija je že prejela potrdili, da sta obe obravnavani osebi prejeli obvestilo o uvedbi preiskave.

Kot je znano KPK pri obravnavanih osebah preiskuje dogodke v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril po ZIntPK. Senat komisije je sklep o uvedbi preiskave sprejel v sredo, 26. 8. 2020, na 18. redni seji. Postopek je komisija uvedla na podlagi prejetega novinarskega vprašanja, predhodni preizkus pa je potekal od 23. 7. 2020 in je vključeval pridobivanje dokumentacije in pojasnil ter presojo vseh institutov ZIntPK.

Preiskava še ne napoveduje zaključnih ugotovitev

Sama uvedba preiskave še ne napoveduje končnih odločitev v zadevi; komisija bo v preiskavi potrdila ali ovrgla sume kršitev. Kdaj bo preiskava zaključena, ni mogoče napovedati, saj je to odvisno tudi od pridobivanja dodatnih dokazov in sodelovanja vpletenih v postopku. Komisija obravnavanim osebam v preiskavi zagotavlja vse procesne pravice v skladu določbami Zakona o splošnem upravnem postopku. Več informacij o konkretnem postopku do zaključka preiskave komisija zaradi interesa samega postopka ne more dati.

Na komisiji so v zadnjem času prejeli še druge, s primerom Pivec nepovezane prijave, ki se nanašajo na podobne sume kršitev ZIntPK, in jih preverjajo na enak način kot v obravnavanem primeru, postopki pa so še v fazi predhodnega preizkusa.

Kot sporočajo iz KPK so takšne prijave za komisijo dobrodošle, saj pomagajo pri odkrivanju novih dejstev v posameznih primerih in širijo zavest o spoštovanju ZIntPK v družbi. Prejete prijave in novinarsko delo so poleg lastne zaznave pomemben vir informacij za delo komisije. Osebe, ki so se pri delu seznanile z morebitnimi sumi kršitev iz pristojnosti komisije lahko prijavo o sumu kršitev podajo bodisi preko spletnega obrazca, po e-pošti na anti.korupcija@kpk-rs.si ali prijava@kpk-rs.si, po pošti ali v času uradnih ur osebno na sedežu komisije. Vsakemu dobrovernemu prijavitelju KPK nudi tudi pravno zaščito, če nas prijavitelj za to zaprosi.

Ni, kaj KPK je začel delovati »pravočasno«, vsaj kar se Pivčeve tiče. Upati, da bo se bo z enako vnemo lotevala tudi ostali skrb vzbujajočih primerov, dodajamo mi./LN