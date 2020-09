V Sloveniji 47 na novo okuženih, Avstrija jih ima 357 in Hrvaška 334

Ljubljana, 4. september – Včeraj, 3. septembera, smo v Sloveniji ob 1733 testiranjih, potrdili sedeminštirideset (47) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 24 oseb, trije bolniki potrebujejo intenzivno nege, noben bolnik s covidom-19 ni umrl, skupno doslej 134. Skupno je bilo opravljenih 165.233 testov. Po zadnji oceni NIJZ-ja je v Sloveniji 505 primerov aktivne okužbe.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 3. 9. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1733/ 165.233

– Št. pozitivnih: 47

– Št. hospitaliziranih: 24

– Št. oseb na intenzivni negi: 3

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0

– Število umrlih:0/134

V četrtek so okužbe z novim koronavirusom odkrili v 29 občinah, največ, 10, znova v Ljubljani, kjer je 100 aktivnih okužb. Po tri primere so potrdili v Šentjurju in Sevnici, po dva pa v Šmarju pri Jelšah, Mariboru, Kranju, Velikih Laščah in Žužemberku. Prvo okužbo sploh so odkrili v občini Vransko – občin z najmanj eno odkrito okužbo je tako 188.

In še to! Ministrstvo za zdravje je do četrtka skupno izdalo 62.650 karantenskih odločb, trenutno jih je aktivnih še okoli 9060. Nadzor nad spoštovanjem teh odločb opravlja zdravstveni inšpektorat. Po zakonu o nalezljivih boleznih kršitelja kaznujejo z globo v višini od 400 do 4000 evrov.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili rekordnih 334 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 2703. 283 pacientov se zdravi, od toga jih 15 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 195 ljudi, včeraj ena oseba. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 4047 testov, doslej skupaj 183 912.

Hrvaška ostaja v samem evropskem vrhu po številu okužb na prebivalca, je pa res, da so v zadnjih tednih močno okrepili testiranja. Upati je, da Slovenija ne bo dovolila odprtja svoje meje po županijah, kot to pričakuje od Janše Plenković, saj je že to, da lahko slovenski državljani, lastniki nepremičnin, plovil in zakupljenih prostorov v hrvaških kampih neomejeno krat »servisirajo«, po 48 ur svojo lastnino, se razume z družinskimi člani, je preseden brez primera. Sloveski državljani imajo namreč na Hrvaškem okoli 110 različnih nepremičnin.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 357 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 3481 oseb. Skupno okuženih imajo v Avstriji 28.548 oseb od tega se jih nahaja na zdravljenju 132 oseb na intenzivnem zdravljenju pa imajo 29 oseb.

In še posebno opozorilo! Madžari s 1. septembrom je zaprla svoje meje razen za Poljsko, Češko in Slovaško, katerih državljani se ob prehodu madžarske meje morajo izkazati z negativnim potrdilom, da niso okuženi. To ne velja za Slovenijo in Avstrijo zanju je meja z Madžarsko vsaj za zdaj še zaprta, razen nekaterih izjem.

Državljani Madžarske morajo po vrnitvi v 14-dnevno samoizolacijo, ki jo smejo predčasno zapustiti le po dveh negativnih testih na novi koronavirus.

Posebno obvestilo za slovenske državljane! Kot je sporočilo slovensko ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), so utemeljeni razlogi, ki omogočajo izjemo od splošne prepovedi vstopa na Madžarsko, sodelovanje v sodnih postopkih, poslovni obiski, zdravljenje, študijske obveznosti, izvajanje storitev v potniškem prometu, udeležba na pomembnih družinskih dogodkih, kot so poroka, krst in pogreb, skrb za ožjega družinskega člana ter udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih mednarodnega pomena.

