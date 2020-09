Slovensko konservatorsko društvo podelilo najvišje stanovsko priznanje – Steletovo priznanje – lastniku Ruske dače dr. Alešu Musarju

Zg. Gameljne, 7. september 2020 – Slovensko konservatorsko društvo je danes, 7. septembra, podelilo najvišje stanovsko priznanje – Steletovo priznanje – lastniku Ruske dače dr. Alešu Musarju ter ekipi strokovnjakov s konservatorko Damjano Pediček Terseglav in restavratorjem Jožefom Drešarjem. Slovensko konservatorsko društvo podelilo najvišje stanovsko priznanje za celovito prenovo in vzorčno revitalizacijo Ruske dače, ki stoji Zgornjih Gameljnah 18 pri Ljubljani.

Ko so sporočili iz Ruske dače so člani komisije v obrazložitvi zapisali: »Lastnik lesene vile − dače − nedaleč od Ljubljane je s sodelovanjem s strokovnjaki za varstvo dediščine vzorno rešil večplastno problematiko zanemarjenega objekta. Zapuščina prednikov je postala navdih za nadgradnjo snovne in nesnovne dediščine.

Izhodišče prenove je bila temeljita analiza stanja in zgodovine propadajočega objekta. Sledila je tenkočutna obnova, kjer je lastnik s strokovnjaki pretehtal vrednost vsakega zgodovinskega obdobja in posameznega detajla objekta. In več.

Ekipi restavratorjev pod nadzorom Jožefa Drešarja je bil izziv ohranjati vsak lesen element ali navidezno skromno poslikavo. Konservatorka Damjana Pediček Terseglav je premišljeno usmerjala obnovo tako, da ohranjanje kakovostnih dediščinskih elementov in dosegla uravnoteženost med materialno in nesnovno dediščino. Nekdanji lastniki, posamezni elementi dediščine, tlaki, unikatni kasetirani stropovi, stilni poudarki, materiali – vsaka podrobnost je bila osveščenemu lastniku navdih za nadgradnjo in kontinuirano dopolnjevanje vsebin določenega prostora in določenega časa.

Ruska dača je bila prerojena in dopolnjena z opremo, ki je časovno, vsebinsko in funkcionalno povezana z zgodovino kraja, objekta, oseb, ki so delale in živele v njem ali z lastnikom samim. Simbolično je nastala skrinja dediščinskih zakladov, kjer se elementi življenja prelivajo v razkošna veselja obiskovalcev s premišljenim vodenim ogledom, s spominkom ali razkošno večerjo, ki prerašča v kulinarično izjemnost in gledališko predstavo, kjer se dediščino vidi, sliši, okusi in občuti.

Sodobno, zavestno nekoliko arhaično oblikovanje novih elementov in pahljača vsebin, vse je prilagojeno žlahtni in raznoliki javni rabi objekta, ki izžareva dediščino. Podobnega primera v Sloveniji ni bilo vse od časa, ko je Rado Hribar prenavljal in z nasveti arhitekta

Sedanji lastniku Ruske dače dr. Aleš Musar je uspel ohraniti kulturni spomenik, obuditi tradicijo osveščenih mecenov, podpornikov umetnostnega ustvarjanja, kakršni so bili pogosti v renesansi. Prav renesansa Ruske dače, ki bi jo večina lastnikov zamenjala z brezdušno in običajno nekakovostno stavbo anonimnega predmestja je vzorec, kakršnemu naj bi sledili drugi osveščeni lastniki skupaj s strokovnjaki in njihovim znanjem«.





Velja dodati, da Ruska dača nadstropna hiša v Zgornjih Gameljnah pri Ljubljani, edini primer ruske dače v Sloveniji. Hišo so zgradili ruski priseljenci okoli leta 1890. Ruska dača v Zg. Gameljnah je bila leta 2011 z odlokom Mestne občine Ljubljana razglašena za kulturni spomenik.

Ko smo Rusko dačo letos junija obiskali tudi mi smo v uvodu zapisali: Raznovrstnost slovenske turistične ponudbe je tako velika, da se velja resno zamisliti, kako, da to zmore tako mala država, kot je Slovenija. Pa ne samo to! Slovenija zmore, česar ne zmorejo ponuditi tudi velike države. Ena od teh posebnosti je Ruska dača v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani, ki sodi med tri primere uspešne obnove in ohranjanja kulturnih spomenikov in dediščine v Sloveniji.

















Da je prišlo do uspešne obnove, pa je »kriv« trdoglavi, a načelen gospod Aleš Musar, doktor kemije, turistični vodnik, ljubitelj vsega lepega, človek s posluhom za slovensko zgodovino, predvsem pa mojster lepega, ki je propadajočo primestno vilo kupil na dražbi leta 2016 in je od tega leta dalje v lasti podjetja Ruska dača d.o.o.

V primeru, da tudi vas zamika obisk Ruske dače, priporočamo, dodajmo, da je odprta za vodene oglede vsak četrtek ob 18.00 in vsako soboto ob 11.00 in 12.00, za naročene oglede po dogovoru. Kavarna Ruska dača je odprta od ponedeljka do petka med 12. in 21. uro ter ob sobotah in nedeljah od 10.00 do 21.00.

In še to! Ekipa dr. Aleša Musarja zna zagotoviti to, kar od tako ugledne turistične točke pričakuje še tako zahtevni gost. Informacije o koncertih in drugih dogodkih so na voljo na tej povezavi, kjer se Ruska dača prestavlja s svojo izjemno in izvirno ponudbo./Objavo po sporočilu za javnost pripravil: Janez Temlin/Fotografije: press Ruska dača in arhivske fotografije J. Temlin/Ljubljanske novice