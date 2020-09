V Univerzitetnem kapusu Izola še vedno le s kozami preverjajo njegovo pripravljenost

Izola, 9. september 2020 – V Univerzitetnem kapusu Izola po videnem ta še ni nared, da bi ga lahko namenili izobraževalnemu ciklu in omogočili povezavo z znanstveno dejavnostjo ter zagotavljali izobraževanje študentov, čemu je bil namenjen.

No, ker pa se v Univerzi Primorske “bojijo”, da bi šlo kaj narobe (ob poplavi kapusa pred dobrimi 3 leti je ta ves čas izven uporabe), so se odgovorni (čeprav se natančno sploh ne ve, kdo so ti) odločili, da ga bodo še to leto namenili dopolnilnemu izobraževanju koz in ne študentom.

Mi smo koze, ki zdaj »uporabljajo« kapus, obiskali in ugotovili, da jim gre kar dobro. In kaj so ugotovili? Da so ene koze vključene v dejavnosti, da popasejo nepokošeno in neurejeno okolico okoli kapusa, druge pa se že pripravljajo na izobraževalne dejavnosti, čeprav sodeč po viden tudi te ne verjamejo, da je kampus res čisto nared za izobraževalne procese zanje.

Pred štirimi leti, natančno, 18. februarja 2016 je povezano s kapusom v Izoli izr. prof. dr. Klavdija Kutnar zapisa: “Prav vse študentke in študente UP FAMNIT vabim, da polno izkoristijo vse možnosti, ki jim jih ponuja naša fakulteta z željo, da bi pri tem pridobili čim več znanja za nadaljnjo študijsko in poklicno pot.”

Mi pa dodajamo! Da Univerzitetni kampus Livade v Izoli po poplavi, v katerem naj bi se izvajal del študijskega procesa te iste univerze, in sicer: program Aplikativne kineziologije, sodobni laboratoriji pa naj bi študentom s področja programov Biodiverzitete, Bioinformatike, Sredozemskega kmetijstva, Biopsihologije ter proučevanje varstva narave, le še razpadajoči objekt. Torej s pomočjo istega ni nič od pridobivanja čim več znanja za nadaljnjo študijsko in poklicno pot študentk in študentov UP.







Univerzitetni kampus Livade v Izoli zdaj leta 2019 – Nedelujoč in neuporaben za namen za katerega je bil grajen po projektu Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o. Spletna stran: http://dekleva-gregoric.si/university-campus-livade/

Ker pa živimo v državi, v kateri trdimo, da ne podpiramo znanosti, a vložimo kar nekaj milijonov, nato pa ne znamo zbrati nekaj sto tisoč evrov, da bi stvari po poplavi kapus sanirali, se velja vprašati, kdo je v tej državi nor. Logično, naprej državljani, ki mirno gledajo razmetavanje njihovih sredstev, nato tisti, ki so si kapus zgradili tako, da ga lahko uniči le en naliv, pa tisti, ki bi morali poskrbeti za njegovo ponovno in ponovno aktiviranje, da ne govorimo o nonšalantnosti lokalne skupnosti, ki ji je malo mar, kaj se dogaja v njeni občini.

Dejstvo je, da s takšnim pristopom pristojnih in odgovornih Univerzitetni kampusu Izola še dolgo ne bo namenjen študentkam in študentom, ampak preizkuševalnici, kaj zmorejo dojeti koze v objektu, ki nas je stal več milijonov evrov davkoplačevalskih sredstev, da ne govorimo o sredstvih EU, ki jih bo s takšnim neodgovornim ravnanjem slej kot prej nekdo v Bruslju zahteval nazaj.

Res je prava sramota, da tako resno zasnovano dopolnilno znanstveno institucijo prepuščamo, da razpada pred našimi očmi.

Rekli boste, niste predstavili zgodovinskega preseka, kako je do ideje in nedokončanega Univerzitetnega kapusa sploh prišlo. Žal nemogoče! Namreč, zato bi potrebovali župane Izole, pa vodstva UP, pa ministre, on še druge “očete” tega nedorečenega projekta.

Z enim stavkom! Vsi, ki so krivi, da ima Izola namesto Univerzitetnega kampusa kozjo farmo, so že davno poniknili in nikoli ne bodo odgovarjali, da je Izola namesto mladih izobražencev dobila neizobražene koze. /Pripravil: Janez Temlin/Foto: LN/JT