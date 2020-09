V Sloveniji 104 na novo okuženih oseb, na Hrovaškem 250 in Avstriji 780

Ljubljana, 17. september – Včeraj, 16. septembra, je bilo v Sloveniji ob 3070 testiranjih, potrjenih rekordnih 104 okuženih oseb z novim koronavirusom.

Hospitaliziranih je 62 oseb, kar 11 bolnikov pa potrebuje intenzivno nege, umrl je en bolnik, skupno doslej 136. Skupaj so okužbo z novim koronavirusom doslej v Sloveniji potrdili pri 4058 ljudeh. Skupno pa je bilo doslej opravljenih 191.413 testov.

Glede na opravljene teste (3070) in število okužb (104) to pomeni 3,88 odstotka okuženih.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 16. 9. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 3070

– Št. pozitivnih: 104

– Št. hospitaliziranih: 62

– Št. oseb na intenzivni negi: 11

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 1

– Število umrlih: 1/136

Vlada Republike Slovenije (@vladaRS)

Po starostnih skupinah je največ, 26, okužb med starimi od 35 do 44 let. Poleg tega je 21 okužb v starostni skupini 45-54 let, 15 v skupini 25-34 let, 13 v skupini 15-24, devet v skupini 55-64, osem med starimi od 65 in 74 let, po tri med starimi od pet do 14 let in od 74 do 84 let ter šest med starejšimi od 85 let.

Pomembno vedeti! Za preprečitev ponovnih izbruhov novega koronavirusa je tako vlada nedavno sprejela nov odlok o obvezni uporabi zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru ter razkuževanju rok, skladno s katerim bodo pristojni inšpektorji začeli opravljati tudi nadzor na terenu. Po zakonu o nalezljivih boleznih kršitelja kaznujejo z globo v višini od 400 do 4000 evrov.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 250 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 2108. 300 pacientov se zdravi, od toga jih 24 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 238 oseb, včeraj dve osebi. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 5948 testov, doslej skupaj v 242 886.

Glede na opravljene teste (5948) in število okužb (250) to pomeni 4,20 odstotka okuženih.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 780 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 7051 oseb. Skupno okuženih oseb imajo v Avstriji 33.038. 182 pacientov se zdravi, od toga jih 44 potrebuje intenzivno nego.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN