Dolgoletni prvi mož podjetja SPAR Slovenija mag. Igor Mervič funkcijo predaja nasledniku

Ljubljana, 20. september 2020 – Kot so sporočili iz podjetja SPAR Slovenija, se dolgoletni prvi mož podjetja SPAR Slovenija mag. Igor Mervič konec leta 2020 poslavlja z mesta generalnega direktorja in bo funkcijo predal svojemu nasledniku, in to bo David Kovačič. Po letu in pol trajajočem procesu uvajanja bo s 1. januarjem 2021 vlogo novega generalnega prevzel Kovačič, ki ima več kot petnajstletne izkušnje v trgovini in poslovnem svetovanju. Skupaj z Juretom Petkovškom, direktorjem za finance in ekonomiko, bo nadaljeval začrtano vizijo družbe. Mag. Igor Mervič še naprej ostaja v podjetju, ki ga je uspešno vodil 28. let. Prevzel bo novo funkcijo člana nadzornega sveta SPAR Slovenija ter svetovalca koncerna SPAR v vseh državah, kjer poslujejo.

Igor Mervič je vlogo prvega direktorja SPAR Slovenija nastopil leta 1992. Od začetka, ko je v Sloveniji obvladoval štiri prodajalne, do danes, ko lahko naštejemo že 106 trgovin SPAR in INTERSPAR, lastno pekarno ter distribucijski center, je pod njegovo taktirko družba SPAR Slovenija postala zgodba o uspehu, razvoju in poslovnem ugledu. SPAR Slovenija je vsa leta pod Mervičevim vodstvom beležil izjemno rast in danes velja za enega od najuglednejših trgovcev v Sloveniji ter prvo izbiro po izboru kupcev (Mediana, vseslovenska spletna raziskava 2019). Enega izmed najpomembnejših mejnikov v 28-letni viziji predstavlja tudi projekt Štartaj Slovenija, s katerim je SPAR Slovenija kot prvi trgovec odprl svoja vrata slovenskim podjetnikom ter jim omogočil začetek uspešne poslovne poti.

Novi generalni direktor ima bogate izkušnje s trgovino in poslovnim svetovanjem

Mesto generalnega direktorja SPAR Slovenija in bogato zapuščino svojega predhodnika bo s 1. januarjem 2021 prevzel David Kovačič. V dosedanji karieri je deloval kot direktor prodaje v podjetju Hofer in kasneje kot direktor maloprodaje v podjetju Engrotuš, nato pa je prevzel mesto direktorja poslovnega svetovanja v družbi PricewaterhouseCoopers, sprva v srednji Evropi ter nato v Rusiji in na koncu v Avstraliji. Pred prihodom v SPAR je deloval kot direktor poslovnega svetovanja v družbi Deloitte. V okviru svetovalnega dela se je osredotočal zlasti na operativne izboljšave v trgovskih podjetjih, njegovi projekti pa so vključevali projekte na področju maloprodaje in veleprodaje, logistike, nabave in upravljanja sortimenta. Z več kot petnajstletnimi izkušnjami na področju trgovine in poslovnega svetovanja bo lahko učinkovito nadaljeval in nadgradil zastavljeno vizijo podjetja SPAR Slovenija. Razvoj, inovativnost in družbena odgovornost bodo tudi pod vodstvom Kovačiča ostali temelji delovanja družbe, ki bodo omogočili, da bo SPAR Slovenija skupaj z zaposlenimi še naprej uspešno kljuboval tržnim razmeram in presegal pričakovanja kupcev./LN