Knjige, ki bodo pritegnile še eno mlado generacijo

Ljubljana, 20. september – Najbolj znana in produktivna slovenska knjižna založba – Mladinska knjiga je minuli petek na knjižne police položile štiri zanimive knjižne novosti. Novosti, seveda za sedanjo mlado generacijo, no pa tudi tisto, ki je medtem že prerasla v dame in gospode iz kratkohlačnikov in punčk.

No, pa si poglejmo, kaj so na prej omenjeno polico položili:

TOMI IN MAŠA, ponovno je izšla izjemna avtorska slikanica francosko-poljske avtorice Elizbiete. Gre za ganljivo knjigo, ki so jo izdali na predlog pesnice in pisateljice Lojzke Špacapan, ki govori o vojni, a ima srečen konec, prevod Ivan Minatti. Da je je tako, je potrdila tudi Lojzka Špacapan, ki je knjigo priredila. To pa so ustvarjalci za slovenske mlade bralce povedali na predstavitvi, kot zapisano izjemne slikanice TOMI IN MAŠA .

Za knjigo – VESOLJČKI pa sta združila moči brata Andrej in Rok Predin, ki sta ustvarila zanimivo knjigo za najmlajše. Velja dodati, da sta ustvarjalca knjige močna ustvarjalca, ki bralcem predstavljata družino vesoljčkov, ki se po tednu dni počitnic v zvezdnem kopališču vračata na svoj planet Blabla. No, pa prepustimo besedo izjemnima ustvarjalcema, da kar sama povesta nekaj o svojem delu, ki bo zagotovo zanimalo prenekaterega mladega bralca in bralko…

ZLATE ANDERSENOVE PRAVLJICE je, kot se ve, znamenito delo Hansa Christiana Andersena, danskega pisatelja in pesnika (2. april 1805, Odense, † 4. avgust 1875, København). Bogata in razkošna antologija znamenitega Danca prinaša 37 pravljic, ki jih je za naše bralce poslovenila Silvana Orel Kos, vse kar je bilo potrebno upodobiti pa so storili vrhunski ilustratorji, in sicer Suzi Brecelj, Jože Ciuha, Zvonko Čoh, Bojana Dimitrovska, Kostja Gatnik, Marjanca Jemec Božič, Marjan Manček, Lidija Osterc, znamenita slovenska ilustratorka Jelka Reichman, Marija Lucija Stupica in Marlenka Stupica. Gre za delo, ki obsega kar 384 strani in predstavi ustvarjalnost Hansa Christiana Andersena, kot ga pozna marsikatera starejša generacija. No, tudi tokrat prepustimo, da svojo ustvarjalno delo predstavijo našteti soustvarjalci ZLATE ANDERSENOVE PRAVLJICE, ki so povedali…

Za zaključek dodajmo še ZOG. No, ne gre za zagonetko ampak za novo, dolgo pričakovano slikanico avtorskega dvojca, ki je že ustvaril Zverjasca, Zverjaščka in še mnogo drugih. Gre za zabavno prepoved o navdušenem mladem zmaju Zogu, ki se v prvi razredih zmajske šole uči leteti, rjoveti in bruhati ogenj. Da bodo mladi nadobudneži prišli na svoj račun, je knjigi priložen DVD z animiranim filmom. No, ko boste ZOG-a spoznavali boste dojeli, da dobro knjigo še tako dobre interaktivne rešitve ne morajo nadomestiti prave slikanice.

Za zaključek velja dodati! Vzemite knjigo v roke in spoznali boste, da ne gre za preteklost, ampak za prihodnost in sicer zato, ker je knjiga večna./Alenka T. Seme/Besedila, video in foto