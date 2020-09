V Sloveniji 136 na novo okuženih oseb, na Hrvaškem 204 in v Avstriji 681

Ljubljana, 23. september – Včeraj, 22. septembra, je bilo v Sloveniji ob 2616 testiranjih, potrjenih 136 okuženih oseb z novim koronavirusom.

Hospitaliziranih je 65 oseb, kar 10 bolnikov pa potrebuje intenzivno nege, umrl je en bolnik, skupno doslej 143. Po zadnjih podatkih NIJZ-ja je v državi trenutno 1383 aktivnih primerov okužbe. Skupno pa je bilo doslej opravljenih 207.631 testov. Glede na opravljene teste (2616) in število okužb (136) to pomeni 5,19 odstotka okuženih.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 22. 9. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 2616

– Št. pozitivnih: 137

– Št. hospitaliziranih: 65

– Št. oseb na intenzivni negi: 10

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 4

– Število umrlih: 1/143

POMOMBNO! Maske so v zaprtih javnih prostorih obvezne ne glede na to, ali lahko vzdržujemo medosebno razdaljo dveh metrov. Na prostem je uporaba mask oziroma drugih oblik zaščite obvezna, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dveh metrov.

Pomembno vedeti! Po zakonu o nalezljivih boleznih kršitelja kaznujejo z globo v višini od 400 do 4000 evrov.

Okužbe so bile razpršene na 58 občin. Največ okužb so ponovno potrdili v Ljubljani, kjer so jih našteli 21. V prestolnici je trenutno 304 aktivnih okužb. Pri občanih Maribora je bilo potrjenih devet okužb, pri občanih Slovenj Gradca osem, Litije šest in Slovenskih Konjic pet. Po štirje primeri so bili potrjeni pri občanih Kranja in Slovenske Bistrice. V preostalih občinah so bili potrjeni po trije primeri okužb ali manj.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 204 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 1268. 278 pacientov se zdravi, od toga jih 27 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 257 oseb. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 6.387 testov, doslej skupaj v 273.684.

Glede na opravljene teste (6.387) in število okužb (204) to pomeni 3,19 odstotka okuženih

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 681 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 8258 oseb. Skupno okuženih oseb imajo v Avstriji 40.227. 336 pacientov se zdravi, od toga jih 77 potrebuje intenzivno nego.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

