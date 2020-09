OZS pozdravlja ukrepe za debirokratizacijo

Ljubljana, 30. 9. 2020 – Obrtniki in podjetniki so na današnji seji Upravnega odbora OZS podprli ukrepe za odpravo birokratskih ovir, ki jih je predstavil predsednik Strateškega sveta za debirokratizacijo mag. Ivan Simič. Med ukrepi so uvedba socialne kapice, znižanje davčnih stopenj, poenostavitev postopkov pri izpolnjevanju obrazcev in uvedba nepremičninskega davka. Med pomembnimi ukrepi pa je tudi uresničitev dolgoletne zahteve OZS, da bodo lahko tudi upokojeni obrtniki nadaljevali dejavnost in ob tem obdržali polno pokojnino.

»Veliko birokratskih ukrepov zavira slovensko gospodarstvo. Namesto, da bi se ukvarjali z delom, se sedaj ukvarjamo z birokracijo. Mnogo let smo si prizadevali za odpravo teh ovir in kot kaže, smo sedaj na prelomnici,« je uvodoma dejal predsednik OZS Branko Meh in spomnil, da je o problematiki dvojnega statusa upokojenih obrtnikov pred enim letom odločalo tudi ustavno sodišče. Zgolj en glas (5:4) je tedaj odločil, da ureditev ni v neskladju z Ustavo, v odklonilnih ločenih mnenjih ustavnih sodnikov pa je bilo razvidno, da trenutna ureditev ni niti ustrezna niti pravična. Po mnenju Meha predlagane ukrepe gospodarstvo potrebuje, da bomo lahko zaposlovali in se ne bomo več pogovarjali o minimalnih plačah, pač pa o dostojnih plačah.

Mag. Ivan Simič je izrazil upanje, da bi bili ukrepi za odpravo administrativnih ovir sprejeti. »Ti predlogi so prva faza uvedbe sprememb. Že desetletja govorimo, da birokracija duši državljane in poslovne subjekte. S temi ukrepi bomo prihranili ogromno časa in stroškov, hkrati pa se bodo povečali proračunski prihodki,« je prepričan Simič.

Simič je bil kritičen do progresivne dohodninske lestvice. Strateški svet zato predlaga, da se zviša splošna dohodninska olajšava s 3.500 na 4.000 eur. Simič predlaga tudi omejitev obračunavanja socialnih prispevkov pri plačah oziroma osebnih prejemkih nad zneskom 6000 eur. S tem bi postali bolj zanimivi za zaposlovanje tujcev. »Visoke plače so pri nas preveč obdavčene«, je prepričan Simič. Predlagajo tudi poenostavitev pri obračunavanju potnih stroškov za prevoz na delo in z dela – nadomestilo bi znašalo 0,10 eur na kilometer.

Med predlogi strateškega sveta na davčnem področju so znižanje obdavčitve kapitalskih dobičkov, zvišanje odstotka dohodnine za donacije, ukinitev davka na luksuzna motorna vozila ter poenostavitve pri obdavčitvi samostojnih podjetnikov in pri izpolnjevanju obrazcev.

Tako na področju kriptovalut kot pri obdavčitvi izplačil iz družinskih skladov pa predlagajo 20 % davek (dohodnino). Med predlogi sveta so še enoten REK obrazec za vse vrste dohodkov, uvedba enega vplačilnega računa za akontacijo dohodnine in vse socialne prispevke.

Simič je napovedal tudi uvedbo nepremičninskega zakona, a ga po njegovem ne bomo dobili prej kot v treh letih, kajti gre za »občutljivo temo«.

Problem upokojenih obrtnikov bodo končno rešili

Pomemben ukrep strateškega sveta, ki je tudi dolgoletna zahteva OZS, je, da bi upokojencem omogočili, da lahko po upokojitvi še naprej delajo in ob tem obdržijo polno pokojnino, sočasno pa bi plačevali polne prispevke. OZS je pohvalila tudi predlog, da bo delavcu, ki izpolni pogoje za upokojitev, avtomatsko prenehalo delovno razmerje, nato pa se lahko z delodajalcem odločita za nadaljnjo zaposlitev.

predsednik OZS Branko Meh je sicer pozdravil predstavljene ukrepe, še vedno pa si želi, da bi se poenostavil postopek plačila DDV po plačani realizaciji.

Na seji tudi o PKP – Na seji so se dotaknili tudi protikoronskih paketov. Kar zadeva vračanje pomoči države, je predsednik Meh dejal, da podjetjem, ki so v času epidemije vendarle uspešno poslovala, ne bi bilo treba vračati državne pomoči. Po mnenju delodajalcev bi se moral ta znesek nameniti delavcem, država pa bi se vračilu pomoči odpovedala.

Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, je pozval k nižji stopnji DDV. Simič pa je ob tem podvomil, da bi se nižja stopnja davka prelila v cene. Član upravnega odbora Bojan Železnik je pozdravil predlog za uvedbo t.i. socialne kapice, da se torej od plač nad določeno mejo ne bi obračunavalo socialnih prispevkov. Tako bomo lahko ponudili višje plače, je prepričan Železnik.

O ukrepih bosta odločala vlada in državni zbor, Simič pa pričakuje, da bodo spremembe zakonodaje pripravljene že do konca tega leta./LN