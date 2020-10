V Sloveniji rekordnih 380 na novo okuženih, na Hrvaškem 486 in v Avstriji 1235

Ljubljana, 10. oktober – Včeraj, 9. oktobra je bilo v Sloveniji potrjenih kar 380 okuženih oseb s koronavirusom. Opravljenih je bilo 4362 testov, skupaj doslej skupaj 253.359.

Zaradi covida-19 se v slovenskih bolnišnicah zdravi 147 bolnikov, 21 jih je na intenzivni negi. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je incidenca, število okuženih na 100.000 prebivalcev v 14-dneh, kar 147.

Glede na opravljene teste (4362) in število okužb 380 to pomeni 8,71 odstotka okuženih.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 9. 10. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 4362

– Št. pozitivnih: 380

– Št. hospitaliziranih: 147

– Št. oseb na intenzivni negi: 21

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 6

– Število umrlih:2/167

V šestih občinah so v petek odkrili po več kot 10 novih okužb. Največ, 69, so jih potrdili v Ljubljani, 19 v Domžalah, 18 v Mariboru, 16 v Kranju, 14 v Škofji Loki in 11 v Kamniku, kažejo podatki sledilnika. Največ aktivnih primerov, 506, je v Ljubljani, po več kot 100 pa jih je še v Mariboru, in sicer 123, in 112 v Kamniku. Vlada bo na seji predvidoma sprejela nekaj novih ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa.

Kot je razvidno iz načrta ukrepov, so v drugem svežnju med ključnimi ukrepi: 1. strežba samo sedečim za mizami, pri čemer morajo biti mize bolj na redko kot doslej, 2. zbiranje do 10 ljudi javno in zasebno z izjemo kulturnih, športnih prireditev ob upoštevanju ukrepov, verskih obredov in porok; 3. omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih (trgovinah, bankah, poštah, uradih) glede na velikost prostora.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 486 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 2662. 382 pacientov se zdravi, od toga jih 29 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 313 osebe. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili kar 4576 testov, doslej skupaj v 353 526.

Glede na opravljene teste (4.576) in število okužb (486) to pomeni 10,62 odstotka okuženih.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 1235 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 10.752 oseb. Skupno okuženih oseb imajo v Avstriji 51.622. 405 pacientov se zdravi, od toga jih 103 potrebuje intenzivno nego.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN