Le nekaj ur po praznovanju 100-obletnice koroškega plebiscita oskrunjeno obeležje postavljeno v ta namen

Celovec/ Klagenfurt, 11. oktober – V soboto, 10 oktobra, so v dvorani koroške deželne vlade in Celovcu praznovali 100-letnico koroškega referenduma. Dogodek je potekal v prisotnosti avstrijskega zveznega predsednika Alexandra Van der Bellena in slovenskega predsednika Boruta Pahorja, ki sta pozvala k spravi. A kmalu po zgodovinskem spominskem dnevu – v noči na nedeljo – je dvorišču deželne vlade avstrijske Koroške v Celovc kjer stoji obeležje “mesto koroške enotnosti”, kot poroča časopis kurier.at prišlo do vandalizma, ki povzema sporočilo koroške deželne policijske uprave.

Neznanci so namreč obeležje pobarvali z zeleno barvo v slovenščini dodali napis “Smrt fašizmu”. Po navedbah policije je bilo dejanje vandalizma opaženo in prijavljeno danes, 11. oktobra, ob 6.15 uri.

V prvi reakciji koroškega deželnega glavarja je ta ogorčen nad dejanjem ob tem neprimernem dejanju dal zapisati. “Očitno obstaja ljudje, ki so uničili naš pozitivni namen, ki sporoča ravno nasprotno, in sicer” svoboda-srečanje-enotnost-mir “. To dejanje vandalizma najostreje obsojam, ne samo kot koroški glavar, ampak tudi kot oseba, ker je to dejanje znak radikalizma in v tem primeru neizmerne neumnosti, «je zapisal koroški glavar Kaiser.



Popolnoma jasen je bil tudi predsednik Koroškega deželnega zbora Reinhart Rohr, ki je izavil: »Včeraj smo poslali sporočilo skupnosti in miru daleč čez meje Koroške. Mednarodne oči so bile uprte v Koroško. Ta nevedni bes uničevanja je povzročil premoženjsko škodo, vendar nas ne bo zapeljal, “je dejal Rohr.

Ostro kritiko oskrunjenja spomenika na “mestu koroške enotnosti” v celovškem izrazil tudi vodja koroškega FPÖ (prvi mož koroških svobodnjakov) Gernot Darmann, ki je izjavil.

“To dejanje vandalizma na sam dan 100-letnega referenduma na Koroškem s strani domnevnih levih ekstremističnih storilcev je treba najostreje obsoditi«!. FPÖ pa ponuja nagrado v višini 1.000 evrov za “ustrezne informacije”, da se najdejo povzročitelji tega vandalizma.

Na Twitterju se je odzval tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša, ki obsodil oskrunitev spomenika koroški enotnosti. Kot je zapisal, dejanje škodi koroškim rojakom in ugledu Slovenije v svetu.

Tako je to, ko skrajneži le nekaj ur po praznovanju 100-obletnice koroškega plebiscita oskrunjeno obeležje postavljeno v ta namen in s tem dokazujejo svojo majhnost, neetičnost in nemoralnost, da ne govorimo o vlivanju na vzpostavitev boljših odnosov med Avstrijo in Slovenijo./LN