Dobro je vedeti! ZPS ugotavlja, da nekateri ponudniki drv za kurjavo ta prodajajo v neprimerni količini glede na deklaracijo

Ljubljana, 13. oktober – Kot sporoča Zveza potrošnikov Slovenije je lani v okviru tržnega pregleda ugotovila, da številni ponudniki prodajajo drva kot suha, čeprav so vsebovala preveč vlage in zato niso bila primerna za takojšnjo uporabo. Letos so kakovost tega energenta, ki se v slovenskih gospodinjstvih še vedno zelo pogosto uporablja, preverili na testu, in sicer glede na količino napram deklarirani.

Tokrat so ugotovili, da ni bilo težav s presežno vsebnostjo vlage, izkazalo pa se je, da je lahko na paleti precej manj drv, kot je navedeno, na nekaterih polenih je bila opazna tudi plesen. Čemu pripisati slabo napolnjenost palete – zgolj površnemu zlaganju ali težnji ponudnika za dobičkom? Ne prvi ne drugi razlog ne upravičujeta tega, da potrošnik dobi manj, kot je naročil in plačal, menijo na ZPS.

Drva na testu težav z vsebnostjo vode tokrat niso imela in prav vsi vzorci so se uvrstili v kakovostni razred A1. »Smo pa na več polenih opazili površinsko plesen, čeprav je bila vsebnost vode ustrezna. Sklepamo, da se je njihova površina navlažila med neustreznim skladiščenjem, vlažna površina pa je idealno gojišče za nastanek plesni in gliv,« je izpostavila Barbara Primc z Zveze potrošnikov Slovenije in dodala: »Plesen je sicer površinski pojav, ki ne vpliva na kalorično oziroma kurilno vrednost. Ravno nasprotno je v primeru trohnobe, kjer glive razkrajajo lesno substanco. Pri nobenem vzorcu sicer nismo odkrili več kot pet odstotkov polen z vidno trohnobo, kar je meja za kakovostni razred A2. Z vidika vpliva na zdravje pa je vnašanje plesnivih polen v kurilnico ali celo v bivalne prostore, če jih kurimo v kaminu, lahko problematično.«

Premalo napolnjene palete

Drva so na voljo na paletah različnih dimenzij, največkrat 1,7 ali 1,8 prostorninskega metra (prm), najmanjša je 1 prm. Koliko drv je v resnici na paleti, je odvisno od načina zlaganja in izkazalo se je, da ponudniki precej slabo zapolnijo prostor, ki ga omogoča paleta, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, saj so v laboratoriju vsa drva s palete preložili na posebno stavo poznanih dimenzij in tako dobili podatek o dejanski količini prostorninskih metrov drv. Izmerjeno količino so nato primerjali z efektivno prostornino (notranje dimenzije) palete. »Odstopanja so bila precejšnja, v enem primeru je ‘manjkalo’ kar 22 odstotkov drv,« je opozorila Barbara Primc in dodala: »Glede na to, da se cena za prostorninski meter drv na paleti brez dostave giblje od 87 pa do 105 evrov, lahko hitro izračunamo, da manjko drv na paleti ceno dvigne tudi za več deset evrov na paleto.«/LN