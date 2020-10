Na velikem odru MGL prva slovenska uprizoritev drame Polly Stenhaman TA OBRAZ

Jutri, 15. oktobra, bo na Velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega na sporedu premiera prve slovenske uprizoritve drame Ta obraz britanske dramatičarke Polly Stenham (1986), ki je bila ob izidu besedila stara komaj 19 let. Besedilo, ki je nastalo v programu za mlade pisce (Young Writers Programme) londonskega gledališča Royal Court, je prevedla Eva Mahkovic, ki je bila tudi dramaturginja uprizoritve.

Deloma avtobiografsko besedilo, ki obravnava problematičen odnos med materjo in sinom ter odtujenost očeta poslovneža, je režirala Tijana Zinajić. Likovna podoba uprizoritve pa je delo scenografke Urše Vidic, kostumografa Matica Hrovata in oblikovalca svetlobe Andreja Koležnika. Za zvočno kuliso pa so skrbeli lektor Martin Vrtačnik, avtor izbora glasbe Gregor Andolšek in oblikovalec zvoka Sašo Dragaš.

Dramo bodo uprizorili: Tjaša Železnik, Ana Pavlin, Matej Zemljič, Gregor Gruden, Lara Wolf in Lucija Harum k. g. Mia (Ana Pavlin).

No, za vse, ki se premiere ne boste mogli udeležiti, poznje vabljeni, dodajmo, da je govora o petnajstletnici iz zgornjega srednjega razreda britanske družbe, ki večino časa preživi v dekliškem internatu. Neke noči s sošolko Izzy (Lara Wolf) v internatski sobi opravita iniciacijski obred, ki se ga udeleži tudi njuna mlajša sošolka, trinajstletna Alice (Lucija Harum). Ta obred je v angleških internatih nekaj vsakdanjega, tradicija, ki je tako uveljavljena, da je kljub nasilnemu ravnanju, do katerega lahko pride med obredom, pravzaprav del šolskega kurikuluma.

Ker gre med tem obredom marsikaj narobe, Mio izključijo iz šole, zato se mora vrniti domov, v premajhno stanovanje, v katerem živita njena mama Martha (Tjaša Železnik) in starejši brat Henry (Matej Zemljič). Martha ima težave z alkoholom in tabletami, Henry, ki si želi postati slikar, pa je pred nedavnim prekinil šolanje, da lahko vse dneve skrbi za mamo. Zdi se, da se krotki brat povsem razlikuje od svoje uporne sestre, ki se zdaj nenadoma pojavi na pragu stanovanja. Mia sicer tudi med počitnicami večino časa obiskuje sošolke, z mamo in bratom pa vzdržuje samo najnujnejše stike. Mia in Martha imata slab odnos: oprezata druga za drugo, sta napadalni in ljubosumni. Odnos med Martho in Henryjem je še bolj zapleten: poln je obsedene ljubezni in navezanosti, soodvisnosti, meji na incest, obenem pa je za oba skrajno razdiralen. Ker se Martha, Henry in Mia drug z drugim (in s svetom) ne morejo znajti, iz Hongkonga že potuje oče obeh najstnikov, odtujeni poslovnež Hugh (Gregor Gruden), da bi tako ali drugače rešil zapleteni položaj … Polly Stenham v delu Ta obraz v glavni soj žarometov postavi tiste, ki običajno v drami o bolezni odvisnosti pred občinstvom odigrajo stranske vloge, tj. svojce. Najpogosteje prikazani glavni protagonist bolezni odvisnosti, od alkohola in pomirjeval odvisna Martha, s svojimi notranjimi boji in konflikti ostaja v pričujočem delu v ozadju, bolj kot kulisa, pred katero se odigra zgodba trpljenja. Spoznamo adolescenta, ki se po svojih najboljših močeh trudita pomagati mami in s tem sebi, saj otroci za uspešen razvoj in prehod iz otroštva v odraslo dobo potrebujejo vzor odraslega skrbnika. Lik očeta avtorica vpelje kot večino časa direktno nevidnega, pa vendar vselej v družini prisotnega in pomembnega. Oče, ki je družino zapustil ter si oblikoval novo, kljub čustveni in fizični distanci ohranja pomembno vlogo v vsakodnevnem življenju ljudi, od katerih se je odmaknil. Skozi zgodbo Henryja in Mie lahko spremljamo dva različna načina, kako se odraščajoči otroci poskušajo spopasti z boleznijo odvisnosti pri staršu in razpadom družine.















Ta obraz je prvo dramsko besedilo britanske dramatičarke Polly Stenham, ki je bila ob izidu besedila stara komaj devetnajst let. Polly Stenham, rojena leta 1986, spada v mlajšo generacijo britanskih dramatičark, ki so s svojo pisavo uspele na domačih in tujih odrih. Senzibilna iskrenost, ki zaznamuje njeno dramsko pisavo, pred nas postavlja družbene tabuje, ki jih obravnava brez olepšav. Njeni liki so osebe, za katere imamo občutek, da jih poznamo iz svojega vsakdana, a se zanje nikdar nismo zanimali dovolj, da bi spoznali vse okoliščine njihovega obstoja. Dramatičarka raziskuje medosebne odnose in rane, ki jih ti brez izjeme pustijo na posamezniku. Besedilo je nastalo v programu za mlade pisce (Young Writers Programme), ki ga izvaja londonsko gledališče Royal Court, v katerem so leta 2007 Ta obraz krstno uprizorili v režiji Jeremyja Herrina, Martho pa je igrala Lindsay Duncan.







Večina dramskih oseb v dramatiki Polly Stenham pripada mlajši ali srednji generaciji. Ta obraz spremlja dogajanje generacije najstnikov in njihovih staršev, a med aktivnejšimi liki so predstavniki mlajše generacije. Družina in institucija predstavljata okvire, znotraj katerih se znajdejo najstniki ob iskanju svojega prav v svetu, ki ga izriše dramsko besedilo. Z inteligentno nepristranskostjo dramatičarka ustvari like obeh generacij, ujete v svoje lastne prepreke in tesnobo, ki si jo medsebojno povzročajo v iskanju bližine, za katero nimajo dovolj poguma.

Premiera bo v četrtek, 15. oktobra 2020, ob 20. uri na Velikem odru MGL. Po premieri pa bo Dnevnik, družba medijskih vsebin, že triintridesetič podelil nagrado najboljšemu gledališkemu ustvarjalcu ali ustvarjalki MGL v pretekli sezoni./Objavo pripravila: A.T.Seme/Foto – press MGL:Peter Giodani