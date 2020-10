Odmevna predstavitev projekta C19 CHAIR.ity slovenskega podjetja KLUN na dunajskem sejmu AMBIENTI

Dunaj/Trzin, 14. oktober – Z Dunaja prijaha zanimiva novica, da je najnovejši projekt C19 CHAIR.ity slovenskega podjetja KLUN AMBIENTI iz Trzina, glasno odmeval na predstavitvi na BLICKFANG 2020 na Dunaju.

Kot so sporočili iz podjetja KLUN je izjemno pozornost zbudil projekt C19 CHAIR.ity tako pri obiskovalcih kot v medijih, o njem sta med drugim poročala osrednja avstrijska medija nacionalna TV ORF in časnik Kronen Zeitung.

Projekt C19 CHAIR.ity namreč, ne predstavlja zgolj še enega produkta v segmentu pohištvene opreme, pač pa je oblikovalski izziv in psihološki odgovor na trenutne čase, ki navdihujejo in postavljajo izzive, ter spodbujajo nove rešitve.

Te pa predstavlja, stol imenovan C19 CHAIR.ity, ki je ustvarjalen odgovor na pandemijo novega koronavirusa, ki nas obdaja v negativnem smislu, kar pa ne velja C19 CHAIR.ity. Njegova oblika je namreč preslikava krone (po latinsko corone), plasti plazme okrog Sonca, ki predstavlja energije vesolja.









Krona oddaja svetlobo in temperaturo, dva bistvena pogoja za življenje na Zemlji. In čeprav je virus dobil ime po tej neusahljivi energiji, je sončeva corona vendarle simbol soodvisnosti in povezanosti človeštva v usklajenem boju proti bolezni in delovanju za boljši jutri.

Kot sporoča ustvarjalec stola C19 CHAIR.ity ta omogoča, da se uporabnik na njem odpočije in hkrati začuti pozitivno energijo in notranjo moč nad boleznijo, ki nam poleg mentalnega in telesnega zdravja poskuša odvzeti eno temeljnih lastnosti, ki opredeljuje človeka: človek je družbeno bitje, in le bližina sočloveka pripomore k njegovemu osebnostnemu razvoju.

Stol C19 CHAIR.ity je zasnoval arhitekt Robert Klun, ki izpostavlja, da bo za zdravje človeka in planeta potrebno na novo ovrednotiti razmerje med našimi željami in dejanskimi potrebami: »Pravilno zasnovana arhitektura, ki razmišlja o človeku in človečnosti, in kakovostna notranja oprema, ki je zasnovana in izvedena v smeri bivanjskih potreb, ugodja in dobrega počutja, lahko še kako pripomoreta k zdravju človeka in narave.«

Velja dodati, da arhitekt Robert Klun med drugim zaslužen tudi za zasnovo in koncept slovenskega paviljona za EXPO v Dubaju, pri katerem tudi izpostavlja pomembnost trajnosti in zdrave narave – za zdrave narode in cel planet.

No, in če se vrnemo k stolom C19 CHAIR.ity, ki so na Dunaju poželi res pravo odmevnost dodajmo, da so izdelani iz najboljših antialergijskih materialov, in sicer v obrtniški delavnici KLUN z več kot 40-letno tradicijo. Njihovo združevanje ustvarja nove oblike in dodatne možnosti opremljanja in poživitve notranjih prostorov.

Ob tem velja dodati, da se trajnost izdelka vedno odraža s humanim dizajnom, kakovostnim materialom, natančno izdelavo, dolgotrajno in raznovrstno uporabnostjo, lahkim načinom vzdrževanja. In pa dobrodelnostjo kot žlahtno obliko družbene odgovornosti.

In še javna pohvala! Podjetje KLUN AMBIENTI bo del sredstev od vsakega prodanega stola namenilo za pomoč pri izobraževanju talentiranih mladih oblikovalcev in arhitektov. In še to, da projekt poteka v sodelovanju s Fakulteto za dizajn iz Trzina.

Naš zaključni stavek k temu sporočilo za javnost, ki so nam ga posredovali iz podjetja Klun! Odlični smo, če damo priložnost mladim generacijam, ki mislijo s svojo glavo, kar dokazuje, odmevna predstavitev projekta C19 CHAIR.ity arhitekta Roberta Kluna na dunajskem sejmu AMBIENTI. /Objava po sporočilu za javnost – LN/Foto: vse press podjetje KLUN