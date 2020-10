Predsednik vlade Janez Janša predstavil ukrepe za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom

Ljubljana, 14. oktober – Vlada je na Brdu pri Kranju, odločala in sprejela nove ukrepe iz tretje faze oranžnega paket, ki jih je po seji vlade za medije v Ljubljani predstavil predsednik vlade Janez Janša.

“Kot rečeno je vlada obravnavala aktualno situacijo v zvezi s precej hitrim širjenjem koronavirusa v zadnjih dneh in tednih, ocenila položaj in sprejela ukrepe, ki ustrezajo temu položaju,” je uvodoma dejal predsednik vlade Janez Janša in nadaljeval, da smo trenutno med oranžno in rdečo fazo, število okužb narašča, prav tako število obolelih. “Glede na načrt, ki je bil pripravljen pred časom, sprejemamo ukrepe, za katere računamo, če jih bomo v veliki meri upoštevali, lahko v nadaljevanju zajezimo širjenje okužb,” je poudaril premier Janša.”Kot rečeno je vlada obravnavala aktualno situacijo v zvezi s precej hitrim širjenjem koronavirusa v zadnjih dneh in tednih, ocenila položaj in sprejela ukrepe, ki ustrezajo temu položaju,” je uvodoma dejal predsednik vlade Janez Janša in nadaljeval, da smo trenutno med oranžno in rdečo fazo, število okužb narašča, prav tako število obolelih. “Glede na načrt, ki je bil pripravljen pred časom, sprejemamo ukrepe, za katere računamo, če jih bomo v veliki meri upoštevali, lahko v nadaljevanju zajezimo širjenje okužb,” je poudaril premier Janša.

“Trenutno imamo v Sloveniji v okviru 12 statističnih regij sedem regij, ki so rdeče, ki presegajo število okužb, ki presegajo 14 dnevno incidenco, kar pomeni, da imamo v posamični regiji v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev več kot 140 okuženih,” je povedal premier in dodal, da je pet regij še v oranžni oziroma rumeni barvi. “Vlada RS se je odločila, da nekatere ukrepe sprejme za celotno državo, nekatere pa selektivno glede na situacijo v posamičnih regijah,” je povedal premier.

Ukrepi, ki so bili danes sprejeti in bodo jutri objavljeni v Uradnem listu, in bodo v veliki večini začeli veljati v petek, nekateri v ponedeljek, za celotno državo so po besedah predsednika vlade usmerjeni v aktivacijo dodatnih rezerv v slovenskem zdravstvenem sistemu. “Deloma so bili ukrepi, ki to zagotavljajo predstavljeni tekom današnjega dne, nekateri bodo pojasnjeni jutri,” je povedal predsednik vlade in nadaljeval, da za celotno državo velja ukrep omejitve neposrednega dela v šolah. “Od ponedeljka naprej bo pouk v osnovnih šolah od razrednega pouka dalje, torej od 5. razreda dalje, potekal na daljavo, enako v srednjih šolah, za visoke šole in univerze pa že velja priporočilo, da izvedejo aktivnosti kolikor je mogoče tudi na daljavo,” je poudaril predsednik vlade. Nadaljeval je, da po tem tednu sledijo redno planirane takoimenovane krompirjeve počitnice in v tistem tednu se bo presodilo, ali je treba učenje na daljavo podaljšati, eventuelno sprostiti ali dodatno zaostriti, kar bo odvisno od situacije takrat. “Računamo pa, da bo ta 14 dnevni premor omogočil, da se situacija stabilizira, ali pa se trendi vsaj delno obrnejo navzgor,” je še povedal predsednik vlade.

“Med ukrepi, ki bodo veljali za vse, je možnost podaljšanja veljavnosti v naslednje leto, v okviru zakona, ki se ravnokar obravnava in se bo jutri sprejemal v Državnem zboru. V peti protikorona paket bo dodana možnost, da vlada veljavnost turističnih bonov podaljša po oceni situacije, ki jo bomo naredili glede na omejitve, ki že veljajo in ki še bodo stopile v veljavo v prihodnjih dneh, tako da tisti, ki turističnih bonov še niso uporabili, ne bodo v strahu, da bi rok za bone potekel in da te možnosti zanje ne bo,” je povedal predsednik vlade Janez Janša.

Za rdeče regije, trenutno je nad indikatorjem 140 kar sedem slovenskih statističnih regij, pa bodo praviloma od petka dalje, potem ko bodo jutri objavljeni v Uradnem listu po besedah predsednika vlade Janeza Janše veljali:

– začasna prepoved vseh prireditev in zbiranj nad 10 oseb,

– omejitev nekaterih storitvenih dejavnosti,

– omejitev določenih športnih aktivnosti,

– omejitev gibanja med regijami, ki bo veljala za regije, ki so obarvane, pri čemer bo za te regije uvedeno tudi obvezno nošenje zaščitnih mask povsod, tudi na prostem, razen ob predpisanih izjemah.

“Kjer se zavedamo, da ta začasna delna omejitev gibanja ali nekaterih ukrepov na statistične regije sama po sebi ne more biti dovolj natančna, ker nekatere statistične regije so precej velike in problem predstavljajo predvsem posamični izbruhi, tudi v teh regijah, ki so v celoti statistično dobro in niso v rdeči barvi, tako da imamo tudi občine, ki, če bi upoštevali ta indikator samo zanje, bi presegale to mejo in so v bistvu rdeče, skratka pozivam in prosim župane v teh občinah, da v okviru svojih pristojnosti za občinske prostore in objekte, sprejmejo podobne omejitvene ukrepe, kot veljajo za rdeče regije, samo za svojo občino,” je povedal predsednik vlade in dodal, da se na ta način lahko izognemo kasnejšim zaostritvam in ukrepom, ki smo jih poznali pomladi, ko smo morali omejevati gibanje na ravni vseh občin v državi, kar je bil precej oster, drastičen ukrep. “Temu se lahko izognemo tako, da združimo moči v okviru pristojnosti, ki jih ima vlada in v okviru pristojnosti, ki jih ima lokalna raven,” je poudaril predsednik vlade Janez Janša.

V nadaljevanju je apeliral na vse, ki si še niso naložili aplikacije za opozarjanje pred rizičnimi stiki, da to naredijo. “V preteklih mesecih od maja naprej sem večkrat opozarjal na to, da se bomo ukrepom podobnim spomladi v jeseni izognili, če bomo uveljavili aplikacijo, ki jo bo uporabljala večina oziroma vsi, ki imamo takoimenovane pametne mobilne telefone. A tega zaenkrat v zadostni meri še nismo storili in ta aplikacija ne daje takšnih učinkov kot bi jih lahko, kljub trudu tistih, ki so jo pripravili in tistih, ki jo skušajo popularizirati,” je povedal predsednik vlade.Dejal je še, da na podlagi danes sprejetih ocen, lahko reče, da se je v preteklih tednih velika večina državljanov držala predpisanih omejitev, priporočil stroke, priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, “da pa v tej situaciji, ko je virusa veliko, ne samo pri nas, ampak tudi okoli nas, ko so praktično vse evropske države v rdeči barvi, to ne zadostuje, in s tega mesta izrekam poleg zahvale tisti večini, ki je upoštevala vse te ukrepe, tudi poziv neodgovorni manjšini, ki tega doslej ni počela, in s tem pomagala, da smo prišli v situacijo, ko je treba ukrepe zaostrovati.”

“Vlada Republike Slovenije ima pripravljene načrte in ukrepe za primer, da se situacija poslabša. Pripravljeni so tudi ukrepi za rdeče fazo, vključno z razglasitvijo epidemije, a bi se radi temu izognili, ker vemo, da to terja svojo ceno in finančne blazine, kot je bila na razpolago za pomladni in poletni del epidemije, v prihodnosti v takšni meri ni na razpolago,” je dejal premier in dodal, da je zato odgovorno ravnanje še toliko bolj pomembno. “Od naslednjih desetih dni, dveh tednov, bo odvisno, ali bomo virus obvladali, ne da bi plačali višjo ceno kot spomladi, ali pa se bo pokazalo da tega nismo sposobni,” je ocenil premier Janez Janša, in obenem zaključil: “Slovenija je že velikokrat dokazala, da je takrat, ko gre zares, sposobna stopiti skupaj in pozivam vse, da to storimo tudi tokrat.”/Vir: gov.si