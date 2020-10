V Sloveniji rekordnih 537 okuženih, na Hrvaškem 393 in v Avstriji 1121

Ljubljana, 19. oktober – Včeraj, 18. oktobra je bilo v Sloveniji potrjenih 537 okuženih oseb s koronavirusom. Opravljenih pa je bilo 2637 testov, skupaj doslej skupaj 292.968.

Hospitaliziranih je 289 bolnikov s covidom-19, 55 se jih zdravi na intenzivni negi. En bolnik s covidom-19 je umrl.

Glede na opravljene teste (2637) in število okužb (537) to pomeni 20,36 odstotka okuženih.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 18. 10. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 2637

– Št. pozitivnih: 537

– Št. hospitaliziranih: 289

– Št. oseb na intenzivni negi: 55

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 9

– Število umrlih:1/182

Vlada se je odločila, da je izjema o prehajanju ljudi iz oranžnih v rdeče regije z jutrišnjim dnem odpravljena. Od jutri dalje so prepovedani vsi shodi in prireditve, med 21. in 6. uro pa bo gibanje na prostem prepovedano. Upati je, da to velja tudi za prehajanje iz rdeče v oranžno, kar se je včeraj množično dogajalo. Kaj pomeni to za prehode med Sloveniji in Hrvaško bomo preverili.

“Vlada je včeraj zvečer razglasila epidemijo na celotnem ozemlju Slovenije, ob tem je upoštevala slabšanja epidemioloških razmer po Evropi in oceno svetovalne skupine ministrstva za zdravje, da je epidemijo potrebno razglasiti čim prej,” je na novinarski konferenci izpostavil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 393 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 5070. 571 pacientov se zdravi, od toga jih 35 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 374 osebe. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 3.636 testov, doslej skupaj v 400.636. Glede na opravljene teste (3.636) in število okužb (393) to pomeni 10,80 odstotka okuženih.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 1121 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 14.352 oseb.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN