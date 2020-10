V Sloveniji rekordnih 794 okuženih, na Hrvaškem 393 in v Avstriji 1.524

V bolnišnici se zaradi nove koronavirusne bolezni 19 zdravi 313 bolnikov, 56 jih potrebuje intenzivno obravnavo. V ponedeljek so jih 27 odpustili v domačo oskrbo. Umrla sta dva bolnika s covidom-19. Do zdaj je zaradi te bolezni v Sloveniji umrlo 192 ljudi.

Ljubljana, 20. oktober – Včeraj, 19. oktobra je bilo v Sloveniji potrjenih 794 okuženih oseb s koronavirusom. Opravljenih pa je bilo 4326 testov, skupaj doslej skupaj 297.294.

Glede na opravljene teste (4326) in število okužb (794) to pomeni 18,35 odstotka okuženih.

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

– dostop do storitev za nujne primere,

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

– izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom strokovnjakov.



Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 890 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 5519. 574 pacientov se zdravi, od toga jih 32 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 382 osebe. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 5.883 testov, doslej skupaj v 406.519. Glede na opravljene teste (5.883) in število okužb (890) to pomeni 15,12 odstotka okuženih.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 1524 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 14.664 oseb.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Objavo pripravil: J. Temlin