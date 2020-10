V Sloveniji rekordnih 1663 okuženih, na Hrvaškem 1424 in v Avstriji 2435

Ljubljana, 22. oktober – Včeraj, 21. oktobra je bilo v Sloveniji potrjenih rekordnih 1663 okuženih oseb s koronavirusom. Opravljenih pa je bilo 6215 testov, skupaj doslej skupaj 303.509.

V bolnišnicah se zdravi 357 ljudi s covidom-19, na intenzivni negi 62. Devet bolnikov s covidom-19 je umrlo, kar je skupno številko povečalo na 209. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je narasla na 484. Po zadnji oceni NIJZ-ja je v Sloveniji aktivno okuženih že 10.136 ljudi.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 21. 10. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 6215

– Št. pozitivnih: 1663

– Št. hospitaliziranih: 357

– Št. oseb na intenzivni negi: 62

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 32

– Število umrlih:9/skupaj 209

Regija z največjim številom okuženih na 100.000 prebivalcev v 14 dneh ostaja Gorenjska, kjer je incidenca 759, je na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedala Maja Bratuša. Sledita koroška regija s 560 in osrednjeslovenska regija s 505 okuženimi na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Edina oranžna regija je obalno-kraška, kjer se število povečuje, incidenca je trenutno 131. Meja za razglasitev rdeče regije je postavljena pri 140.

“Kot vidimo, se epidemiološke razmere, vezane na covid, v Sloveniji dramatično slabšajo. Vsak dan se poveča število okuženih, ocenimo pa lahko, da je okuženih približno od 15 do 20 tisoč državljanov,” je na vladni novinarski konferenci povedal vodja Oddelka za intenzivno terapijo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Matjaž Jereb.

Izjeme za prehajanje med statističnimi regijami:

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

– dostop do storitev za nujne primere,

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

– izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Opravljanje gostinske dejavnosti, priprave ter strežbe jedi in pijač v rdečih regijah je prepovedno. Gostinski obrati v oranžnih regijah (ki je sicer le ena) lahko obratujejo med 6. in 21. uro, vendar le za mizami, torej sedeča postrežba, in ob upoštevanju razdalje med osebami – najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo. Pod enakimi pogoji je dovoljena tudi gostinska dejavnost v nastanitvenih obratih zgolj za svoje goste, ne glede na obarvanost regije.

Opravljanje gostinske dejavnosti med 6. in 21. uro je ne glede na status regije dovoljeno tudi v:

Organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost izključno za svoje zaposlene oz. varovance (npr. bolnišnice, menze);

dostava hrane in pijače;

za osebni prevzem hrane in pijače.

Število ljudi v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov za posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. To zdaj velja tudi za frizerske in kozmetične salone v rdečih regijah, kjer je prej veljala omejitev, da je lahko v prostoru na enkrat le ena stranka.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom strokovnjakov.



Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 1563 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 7380. 661 pacientov se zdravi, od toga jih 46 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 406 osebe. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 6874 testov, doslej skupaj v 418.821. Glede na opravljene teste (6874) in število okužb (1563) to pomeni 22,73 odstotka okuženih.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 2435 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 15.867 oseb.

In še nekaj podatkov o okuženih po Evropi – Nove okužbe: na Češkem 15.000; 11.000 v Nemčiji; 12.000 na Poljskem

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19

