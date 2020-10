Umrl je umetnik in moj prijatelj Jože Spacal

Ljubljana, 23. oktobra 2020 – Umrl je Jože Spacal (14. januar 1939 – 21. oktober 2020) umetnik, ki je bil tako vsestranski, da so ga medse z globokim poklonom vzeli slikarji, grafiki, mozaicisti in scenografi. Zapustil nas je to sredo, 21. oktobra 2020.

Jože Spacal je bil človek s samosvojim pogledom, a takšnim, da smo ga prijatelji želeli ob sebi zato, da nas je napajal s svojim jasnim človeškim pogledom v prihodnost, ki nam jo je razstiral. Čeprav smo včasih menili, da je njegov pogled v prihodnost nekje tam daleč, smo po poglobljenem razmisleku spoznavali, da je tako on, kot njegov vsestranski ustvarjalni opus blizu ljudem z umetniškimi spoznanji in širokimi človeškimi nagnjenji. In sicer zato, ker je sebe in svoj ustvarjalni opus umeščal med nas. Zato nam je bil blizu, kot človek in prijatelj, a še bolj kot ustvarjalec, katerega dela so ga umeščala na sam vrh slovenske vsestranske umetnosti, kjer bodo po njegovem »odhodu« tam tudi ostala.

No, in to sem posnel na Ljubljanskem gradu, 13. marca 2014 ob odprtju pregledne razstave prijatelja Jožeta Spacala na Ljubljanskem gradu, ki so jo poimenovali – Od slutnje groze do erosa. Ta posnetek objavljam z namenom, da se mu poklonim in poslovim od njega. Počivaj v miru, prijatelj!/Janez Temlin/foto in video Ljubljanske novice