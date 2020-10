V Sloveniji rekordnih 1656 okuženih, na Hrvaškem 1867

Ljubljana, 23. oktober – Včeraj, 22. oktobra je bilo v Sloveniji potrjenih rekordnih 1656 okuženih oseb s koronavirusom. Opravljenih pa je bilo 6745 testov, skupaj doslej skupaj 310.254.

14-dnevno število okužb na 100.000 prebivalcev (incidenca) je zraslo za 12,8 odstotka in znaša 546.

V bolnišnicah se zdravi 394 ljudi s covidom-19, na intenzivni negi 67. Pet bolnikov s covidom-19 pa je umrlo, kar je skupno številko povečalo na 214. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je narasla na 484. Po zadnji oceni NIJZ-ja je v Sloveniji aktivno okuženih že 10.136 ljudi.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 21. 10. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 6745

– Št. pozitivnih: 1656

– Št. hospitaliziranih: 394

– Št. oseb na intenzivni negi: 67

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 32

– Število umrlih:5/skupaj 214

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom strokovnjakov.



Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

Dobro je vedeti: Izjeme za prehajanje med statističnimi regijami, ki so vse redeče:

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

– dostop do storitev za nujne primere,

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

– izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

STATISTIČNA REGIJE

Gorenjska regija/rdeča regija – Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja Vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Goriška regija/rdeča regija – Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Vipava

Jugovzhodna Slovenija/rdeča regija – Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk

Koroška regija/rdeča regija – Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica

Obalno-kraška regija/rdeča regija – Ankaran, Divača, Hrpelje Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran, Sežana

Osrednjeslovenska regija/rdeča regija – Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log – Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika

Podravska regija/rdeča regija – Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem Polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale

Pomurska regija/rdeča regija – Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej

Posavska regija/rdeča regija – Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica

Primorsko-notranjska regija/rdeča regija – Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška Dolina, Pivka, Postojna

Savinjska regija/rdeča regija – Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec

Zasavska regija/rdeča regija – Hrastnik, Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 1867 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 8394. 716 pacientov se zdravi, od toga jih 49 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 413 osebe. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 7313 testov, doslej skupaj v 418.821. Glede na opravljene teste (7313) in število okužb (1867) to pomeni 25,52 odstotka okuženih.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 2571 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 15.867 oseb.

V Avstriji je doslej okuženih 74.366, 900 se jih zdravi na intenzivni negi pa jih je 258

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN