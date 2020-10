V nedeljo ob 2. uri zjutraj bomo premaknili urine kazalce za eno uro nazaj

25. oktober 2020 – Upamo, da ne ne boste pozabili! To nedeljo, 25. oktobra 2020, bomo prešli iz poletnega v zimski čas, v katerega smo vstopili 29. marca lani. To pomeni, da boste kazalce na svoji uri morali 25. 10. 2020 ob 3.00 premaknili za 1 uro nazaj, in sicer na 2.00 uro. V nedeljo bomo tako spali 1 uro dlje. Tisti, ki to ne boste, pa ni naša stvar. Tore je zdaj jasno, da poletja resnično konec.

Torej ob 2. uri zjutraj v nedeljo bomo premaknili urine kazalce za eno uro nazaj in se poslovili od poletnega časa, ne katerega smo prešli 29. marca.

In še to! Premikanje ure naj bi ukinili leta 2021 vsaj, tako kažejo napovedi Evropske unije o ukinitvi premikanja ure. Anketa, ki so jo izvedli med 4.6 milijona ljudi, je pokazala, da je 84 odstotkov ljudi naklonjenih ukinitvi premikanja ure. Čeprav se je 15.000 anketiranih Slovencev, odločilo za poletni čas, enako so izbrali tudi Portugalci, Poljaki in Ciprčani, bomo najverjetneje ostali na zimskem. Ta naj bi bil za Slovenijo primernejši, tako z vidika geografske lege kot z vidika biološkega vpliva na človeka.

Morda niste vedeli – Ura je ena od najstarejših človeških izumov. Prvo pristno omembo sončne ure zasledimo v letu 742 pr. n. št. Vitruvij je poročal, da so stari Egipčani uporabljali klepsidro, časovni mehanizem, ki ga je poganjala tekoča voda. Klepsidro, izboljšano različico priljubljene vodne ure, je izdelal grški izumitelj in matematik Ktezibij iz Aleksandrije leta 270 pr. n. št. Zgodovinarji si niso enotni ali mehanizem z Antikitere, ki so ga leta 1900 odkrili v ladijski razbitini približno 43 m globoko pri grškem otoku Antikitera med Kitero in Kreto, predstavlja zgodnjo mehansko uro. Mehanizem naj bi nastal okoli leta 87 pr. n. št. Včasih so uporabljali le peščene, mehanske in sončne ure, danes pa se v glavnem uporabljajo ure, ki izkoriščajo visokofrekvenčne mikroskopske pojave.

No, to pa nima veliko skupnega s premikom časa in tudi ne z zgodovino ure. Kljub premikanju ure naprej ostanite doma in upoštevajte pravila, ki veljajo za zajezitev koronavirusa, ki nas vse bolj obdaja. Vedeti namreč morate, da velja med 21. in 6. uro omejeno gibanje./JT/Foto: arhiv LN