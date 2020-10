NIJZ objavil novo ureditev karantene na domu in navodilo za karanteno na domu

Ljubljana, 25. oktober – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je včeraj, 24. oktobra na svoji spletni strani objavil novo ureditev karantene na domu in navodilo za karanteno doma. Upati je, da bodo državljani dojeli njihovo sporočilo, in sicer ureditev karantene na domu ter navodilo za karanteno na domu.

Nova ureditev karanten na domu – »Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 prinaša novo ureditev karanten na domu, ki bo začela veljati s 24. oktobrom 2020. V fazi epidemije, ki močno obremenjuje zdravstvo in zahteva ukrepe, ki ne vplivajo samo na posameznika, ampak tudi na gospodarstvo, vzpostavljamo ureditev, ki bo vseeno zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.

Spremenjena epidemiološka situacija zahteva prilagoditev na vseh področjih, ki zadevajo epidemijo. Epidemiologi v teh zaostrenih razmerah lahko namreč vzpostavijo stik samo še z na novo potrjenimi okuženimi osebami. Okuženi osebi razložijo, kako naj ravnajo in tudi kako naj obveščajo tiste, s katerimi so bili v stiku. Epidemiologi stikov torej ne pokličejo več in o njih ne obveščajo Ministrstva za zdravja, da jim to izda odločbo o karanteni na domu.

Po navodilu epidemiologa bo tisti, ki mu je bila potrjena okužba s korona virusom, obvestil vse, s katerimi je bil v tesnem stiku z okuženim. Če ima nameščeno aplikacijo #OstaniZdrav, bo po navodilu epidemiologa vnesel kodo in s tem omogočil, da bodo o tveganem stiku z njim obveščeni preko aplikacije vsi, ki jo imajo naloženo in vključeno.

Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu.

Zaposleni , o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu. V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju. Način sporočanja bo NIJZ bomo objavili na tem mestu v najkrajšem možnem času. NIJZ bo osebi v roku 72 ur poslal na ta naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo.

, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu. V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju. NIJZ bo osebi v roku 72 ur poslal na ta naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo. Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo svojega izbranega zdravnika. Ta bo za njih tako kot v prejšnjem primeru posredoval pri NIJZ, da jim bodo poslali potrdilo o napotitvi v karanteno na domu. Enako velja za zaposlene pri manjših delodajalcih, ki še niso uspeli vzpostaviti sodelovanja s specialisti medicine dela in športa.

NIJZ je pripravil tudi Usmeritve vodstvu vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) ob pojavu potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 v njihovem zavodu, ki vodstvu VIZ služijo kot pomoč pri ustreznem ukrepanju. VIZ posreduje na NIJZ seznam otrok, katerih starši potrebujejo potrdilo za uveljavljanje nadomestila za odsotnost z dela.

Zavedamo se, da so nekateri zaposleni zaradi narave dela ostali doma v soglasju z delodajalcem tudi v tem vmesnem času, ko se ne izdajajo odločbe o karanteni in tudi še ne potrdila. Za tiste, ki so doma in ne morejo opravljati dela od doma ali koristiti ur oziroma dopusta, bo lahko delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.

Tisti, ki boste v karanteno na domu napoteni s strani policije na meji, bodo tudi v prihodnje lahko uveljavljali nadomestilo s potrdilom, ki jim ga bo dala policija.

Nova ureditev ne predvideva nadzora s strani države. Na Ministrstvu za zdravje poudarjamo, da bomo s spoštovanjem vseh strokovnih navodil in priporočil najhitreje prebrodili to zahtevno fazo epidemije. S tem bomo zaščitili pred okužbo vse, še posebej pa tiste najbolj ogrožene. Hkrati bomo zdravstvu omogočili, da bo delovalo v največjem možnem obsegu«.

Navodilo za karanteno na domu – »Karantena na domu je ukrep, s katerim zdrava oseba po visoko rizičnem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, ali po prihodu iz tujine, omeji svoje stike z drugimi ljudmi (se samoosami na stalnem, začasnem ali drugem naslovu). Traja 10 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika oziroma od prihoda v Slovenijo (v kolikor ste bili v karanteno napoteni ob vstopu v Slovenijo). Namen karantene na domu je preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 oziroma bolezni covid-19.

V času bivanja v karanteni upoštevajte naslednja navodila:

OSTANITE DOMA

Ne odhajajte od doma (ne zapuščajte svojega doma, ne hodite v službo, trgovino ali druge ustanove, ne uporabljajte javnega prevoza ali taksijev).

Izogibajte se stikom z drugimi in ne sprejemajte obiskov v svojem domu.

V času karantene se zamotite s prijetnimi aktivnostmi. Kljub osamitvi ostanite povezani z drugimi ljudmi, še posebej če živite sami. Priskrbite si podporo prijateljev, družine in drugih. Poskusite ostati v stiku z njimi (prek telefona, pošte, spleta itd.).

SPREMLJAJTE SVOJE ZDRAVSTVENO STANJE

V obdobju 14 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z osebo s covid-19 oziroma 14 dni od prihoda v Slovenijo spremljajte svoje zdravstveno stanje.

Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravniku povejte, da ste oziroma ste bili v karanteni na domu. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

V primeru, ko morate sami na pot do vstopne točke zdravstvenega doma, ne uporabljajte javnega prevoza, sistema souporabe avtomobilov ali taksijev.

ZAGOTAVLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENSKIH POTREBŠČIN

Za zagotavljanje osnovnih živil in higienskih potrebščin se s svojci, sosedi ali prijatelji dogovorite, da vam jih priskrbijo in dostavijo na dom. Pri dostavi naj v vaš dom ne vstopajo, ampak naj potrebščine pustijo pred vhodnimi vrati in vas o tem obvestijo prek domofonu ali telefonu. Za zagotavljanje osnovnih življenjskih potrebščin se lahko obrnete na lokalno skupnost (na primer lokalna izpostava Rdečega križa, prostovoljci itd).

Priporočamo uporabo alternativnih metod nakupovanja, kot so spletna prodaja in dostava na varen način, pri čemer dostavljavec ne vstopa v vaš dom in vam dostavi paket pred vhodna vrata.

UPOŠTEVAJTE HIGIENO ROK

Pogosto si umivajte roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabite namensko razkužilo za roke.

Ne dotikajte se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.

NE DELITE SVOJIH OSEBNIH IN HIGIENSKIH PREDMETOV Z DRUGIMI

Uporabljajte svoj jedilni pribor, higienske pripomočke, perilo in brisače ter jih ne delite z drugimi.

Po uporabi osebnih in higienskih predmetov, le-te očistite in jih shranjujte ločeno od ostalih.

KDAJ JE KONEC KARANTENE NA DOMU?