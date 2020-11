31. Liffe bo, a letos na spletu

Ljubljana, 5. november – Tudi 31. Liffe bo prizadel koronavorus. A, ker živimo v času modernih komunikacijskih tehnologij, se bodo organizatorji stvari lotili tako, da bodo filme 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala, od 11. do 22. novembra 2020, ljubiteljem filma predstavljali po spletu. Kot je povedal direktor festivala, bo predvajanje filmov potekalo s pomočjo platforme VOD – video na zahtevo. To bo na www.liffe.si obiskovalcem omogočal vpogled v najboljše in najbolj sveže, kar so v tem zahtevnem času pripravili filmski ustvarjalci. Izbrani filmi letošnjega Liffa bodo na voljo tudi naročnikom televizije Telekoma Slovenije. V videoteki DKino bodo na voljo tudi filmi preteklih Liffov.

Pričetek prodaje vstopnic prek http://www.liffe.si: petek, 6. 11., ob 9. ure, cena vstopnice za ogled posameznega filma pa bo znašala 6.90 evra.

Odprtje in zaključek festivala, spremljevalni program in druge sveže informacije pa boste lahko spremljali na spletni strani Liffa, Facebook strani Liffa in Cankarjevega doma ter YouTube kanalu Cankarjevega doma.

Kako bo festival potekal v teh spremenjenih pogojih, kar je res izjemna sprememba, sta povedala na elektronski video novinarski konferenci direktorica Cankarjevega doma Edita Cetinski in seveda programski direktor festivala Simon Popek. Ta je ob predstavitvi programa povedal, da si bodo gledalci lahko ogledali 22 celovečercev iz nabora kratkih filmov, ki bodo na ogled. Virtualno bo tudi odprtje festivala, kar se bo zgodilo 11. novembra.

Program

Perspektive

Asistentka

The Assistant

R: Kitty Green; ZDA, 2019; 87′

Zgodba mlade asistentke, ki je v službi priča vprašljivim dejavnostim svojega vplivnega šefa (ki ga gledalec nikoli ne vidi), pomenljivo spominja na afero spolnih zlorab, povezanih s Harveyjem Weinsteinom, ki je sprožila gibanje #MeToo.

Gagarin

Gagarine Gagarine

R: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh; Francija, 2020; 95′

Portret življenjskega utripa v rasno pestrem predelu na obrobju Pariza. Film, posnet ob resničnem rušenju ogromnega stanovanjskega kompleksa Cité Gagarine, skozi preplet realizma in bujne domišljije izriše sanje mladega fanta, ki želi ubežati vsakdanji resničnosti.

Izgnanstvo

Exil Exile

R: Visar Morina; Kosovo, Nemčija, Belgija, 2020; 121′

Vročična, z elementi srhljivke začinjena študija moškega, ki se čuti diskriminiranega in se vse bolj zapleta v mreže lastne paranoje. Zmagovalni film letošnjega sarajevskega filmskega festivala.

Moj jutranji smeh

My Morning Laughter

R: Marko Đorđević; Srbija, 2019; 94′

Z značilnim balkanskim humorjem začinjena balada o generaciji, odrasli pod radarjem pretirano zaščitniških staršev, ki se le stežka privaja na življenje v resničnem svetu. Zadnja vloga Nebojše Glogovca.

Sadeži pozabe

Mila Apples

R: Christos Nikou; Grčija, Poljska, Slovenija, 2020; 90′

Alegorična in duhovita filmska pripoved o tem, kako čustva vplivajo na človekov spomin in kakšno vlogo ima pri tem sodobna tehnologija.

Predpremiere

Dragi tovariši

Dorogi tovariši Dear Comrades

R: Andrej Končalovski; Rusija, 2020; 120′

Film o krvavih dogodkih, ki so v šestdesetih letih pretresli podeželsko mesto v nekdanji Sovjetski zvezi, a so zaradi prikrivanja oblasti dolga desetletja ostali zamolčani.

Greta

I Am Greta

R: Nathan Grossman; Švedska, 2020; 98′

Švedski dokumentarec predstavlja eno najpopularnejših najstnic, aktivistko Greto Thunberg, ki si prizadeva opozoriti na grozeče podnebne spremembe in našo odgovornost zanje.

Izbrisati zgodovino

Effacer l’historique Delete History

R: Benoît Delépine, Gustave Kervern; Francija, Belgija, 2019; 110′

Režijski duo Benoît Delepine in Gustave Kervern je v zgodbo o treh zgubah v poznih srednjih letih, ki pa premorejo obilo srčnosti, zapakiral ironično-kritičen pogled na najbolj pereče oblike sodobnih e-odvisnosti.

Martin Eden

R: Pietro Marcello; Italija, Francija, 2019; 129′

Režiser Pietro Marcello je navdih za film, ki obravnava številne aktualne tematike, kot so individualizem, družbena razslojenost ter vloga in pomen kulture v družbi, našel v istoimenskem romanu Jacka Londona.

Nažgani

Druk Another Round

R: Thomas Vinterberg; Danska, Švedska, Nizozemska, 2020; 115′

Režiser Thomas Vinterberg in igralec Mads Mikkelsen sta znova združila moči v komediji, ki se sprašuje, ali je povišana količina alkohola v krvi res tako slaba stvar.

Oče

Otac Father

R: Srđan Golubović; Srbija, Francija, Nemčija, Hrvaška, Slovenija, BiH, 2020; 120′

Četrti celovečerec Srđana Golubića prikazuje boj preprostega srbskega očeta s togimi mlini socialnega skrbstva, da bi dosegel skrbništvo nad svojimi otroki. Presunljiv slavospev človeški vztrajnosti in starševski ljubezni.

Poletje ’85

Été 85 Summer of 85

R: François Ozon; Francija, Belgija, 2020; 100′

Ozon se vrača k svojim filmskim koreninam s tragično romantično zgodbo o brezskrbnem prijateljstvu in neuslišani ljubezni na obali Normandije, posneto po romanu Aidana Chambersa.

Švic

Sweat

R: Magnus von Horn; Poljska, Švedska, 2020; 100′

Tri dni v življenju priljubljene fitnes motivatorke, ki ji iskrena objava na Instagramu svet nenadoma obrne na glavo.

Terapija

Thalasso

R: Guillaume Nicloux; Francija, 2019; 93′

I: Michel Houellebecq, Gérard Depardieu

Šest let po filmu Ugrabitev Michela Houellebecqa se razvpiti francoski pisatelj vrača na filmska platna, tokrat v družbi Gérarda Depardieuja.

Undine

R: Christian Petzold; Nemčija, Francija, 2020; 90′

Ljubezenska zgodba s pravljično-mističnim pridihom o temperamentni zgodovinarki in zadržanem potapljaču, ki skušata s svojo zemeljsko krhkostjo kljubovati usodi in skrivnostnim vodnim silam.

Kralji in kraljice

Koronacija

Coronation

R: Ai Weiwei; Kitajska, Nemčija, 2020; 113′

V Evropi živeči umetnik Ai Weiwei je dokumentarec o karanteni v Vuhanu med izbruhom novega koronavirusa režiral na daljavo, posamezne prizore pa so na skrivaj posneli prebivalci sami.

Sol solza

Le sel des larmes The Salt of Tears

R: Philippe Garrel; Francija, Švica, 2019; 100′

Ljubezenske izkušnje mladega mizarja se pred gledalcem nizajo v črno-belem kontrastu s stilizirano narativno distanco, v kateri zaživita tako mladostna čutnost kot zrela pomirjenost s preteklostjo, poosebljena v njegovem ostarelem očetu.

Zberi se, babica

Koncentriši se, baba Focus, Grandma

R: Pjer Žalica; BiH, Turčija, 2020; 92′

Črna komedija o družini, ki razpada ob babičini smrtni postelji, medtem ko Sarajevo ovija grožnja bližajoče se bratomorne vojne.

Panorama

Zlo ne obstaja

Sheytan vojud nadarad There Is No Evil

R: Mohammad Rasoulof; Iran, Nemčija, Češka, 2020; 149′

Štiri zgodbe na temo smrtne kazni so iranskemu režiserju Mohammadu Rasoulofu prinesle zlatega medveda za najboljši film na letošnjem Berlinalu.

Ekstravaganca

Mandibule

Mandibules Mandibles

R: Quentin Dupieux; Francija, Belgija, 2020; 77′

Po zgodbah o avtomobilski gumi in semiš jakni je francoski režiser Quentin Dupieux, ki ga odlikuje specifičen smisel za humor, glavno vlogo v svojem novem filmu namenil velikanski mesarski muhi – in prisrčni človeški neumnosti.

Kinobalon

Volkovi

Los Lobos The Wolves

R: Samuel Kishi Leopo; Mehika, ZDA, 2019; 95′

za otroke od 9. leta/

Pripoved o otroških željah in odraslih skrbeh priseljenske družine, podana skozi prizmo pisane domišljije, je na letošnjem Berlinalu prejela glavno nagrado mednarodne žirije v sklopu Generation Kplus.

španščina

Moj brat lovi dinozavre

Mio fratello rincorre i dinosauri My Brother Chases Dinosaurs

R: Stefano Cipani; Italija, Španija, 2019; 102′

za otroke od 12. leta

Ganljiv in humoren film o najstniških tegobah, o sprejemanju drugačnega in lastnega, posnet po resnični zgodbi in istoimenski knjigi Giacoma Mazzariola. Mladi iz kar 32 držav so mu letos podelili evropsko filmsko nagrado mladega občinstva.

Evropa na kratko

Tekmovalni program kratkih filmov

1. sklop

Skupna dolžina 87′

Zadnja slika očeta

Poslednja slika o ocu The Last Image of Father

R: Stefan Đorđević; Srbija, 2019; 20′

Past Perfect

R: Jácome Jorge, Portugalska, 2019; 22′

Zima v deževnem gozdu

Talv vihmametsas Winter in the Rainforest

R: Anu-Laura Tuttelberg; Estonija, Mehika, Litva, 2019; 9′

Vrtičkarji

Kolektyviniai sodai Community Gardens

R: Vytautas Katkus; Litva, 2019; 15′

Sun Dog

R: Dorian Jespers; Belgija, Rusija, 2020; 21′

2. sklop

Skupna dolžina 77′

Nevidni heroj

Invisivel Heroi Invisible Hero

R: Cristèle Alves Meira; Portugalska, Francija, 2019; 28′

Čežana

Apfelmus Applesauce

R: Alexander Gratzer; Avstrija, 2019; 7′

Carrière de Pissy

R: Eliott Chabanis; Francija, Burkina Faso, 2019; 13′

Igra

Hra Playing

R: Lun Sevnik; Češka, 2019; 22′

THORAX

R: Fruhauf Siegfried A.; Avstrija, 2019; 7′

3. sklop

Skupna dolžina 88′

Da Yie

R: Anthony Nti; Belgija, Gana, 2019; 21′

Zlate minute

Auksinės Minutės​ Golden Minutes

R: Saulius Baradinskas; Litva, 2019; 10′

Route 3

R: Thanasis Neofotistos; BiH, Grčija, 2019; 13′

Hotdog

R: Alma Buddecke, Marleen Valin; Nemčija, 2019; 8′

Ponoči je vsaka mačka siva

All Cats Are Grey in the Dark

R: Lasse Linder; Švica, 2019; 18′

Toomas pod dolino divjih volkov

Toomas teispool metsikute huntide orgu Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves

R: Chintis Lundgren; Estonija, Hrvaška, Francija, 2019; 18′

Festivalski sklopi

Perspektive, uraden tekmovalni sklop mladih režiserjev za nagrado vodomec Telekoma Slovenija, d.d.

Predpremiere, filmski vrhunci, odkupljeni za predvajanje po Sloveniji.

Kralji in kraljice, dela prepoznavnih in nagrajevanih mojstrov sodobnega filma.

Panorama svetovnega filma, festivalski favoriti s petih celin.

Ekstravaganca, t. i. polnočni kino, prinaša raznovrstne, drznejše in žgečkljive vsebine.

Kinobalon, samostojen sklop za gledalce od 5. do 14. leta; 12 let sekcije; v sodelovanju s Kinodvorom

Evropa na kratko, tekmovalni program kratkega filma.

Nagrade

Vodomec (Kingfisher), nagrada režiserju najboljšega filma iz Perspektiv po izbiri žirije; podeljuje glavni pokrovitelj Telekom Slovenije d. d.

Nagrada FIPRESCI, mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev

Nagrada za najboljši kratki film

Nagrada Art kino mreže Slovenije

Žirija za nagrado vodomec

Zdravko Duša je po tolminski gimnaziji študiral angleški jezik in primerjalno književnost na ljubljanski Filozofski fakulteti. Po zaposlitvah na ČGP Delo in Studiu marketing Delo je nadaljnja tri desetletja služboval pri Cankarjevi založbi kot urednik leposlovja in humanistike. Kot prevajalec je v slovenščino posredoval predvsem ameriško in angleško dramatiko druge polovice 20. stoletja, seznam dopolnjuje nekaj pomembnih romanov tega obdobja. Ob scenarističnih delavnicah Pokaži jezik, ki jih je vodil nekaj let, je poskrbel tudi za izdajanje knjig priznanih avtorjev o scenaristiki. Kot scenarist, dialogist ali epizodni igralec je sodeloval v dokumentarnih in igranih filmih ter serijah. Njegova kratka zgodba Pa ravno tako je bilo je izhodišče za film Oroslan (2019) Matjaža Ivanišina.

Marina Gumzi je v Ljubljani, Berlinu in Parizu študirala dramaturgijo, gledališke študije in filmsko produkcijo. Od l. 2013 je direktorica Zavoda Nosorogi (Playing Men, 2017; Zgodbe iz kostanjevih gozdov, 2019), raziskovalno usmerjene mikro produkcijske hiše, znotraj katere deluje kot producentka in avtorica. Med 2019 in 2020 je bila članica prve raziskovalne skupine podiplomskega programa Next Wave, v okviru katerega se je začela študijsko ukvarjati z novimi modeli filmske distribucije ter sodobnimi trendi produkcijskih in kuratorskih praks AV-medijev.

Ženja Leiler, diplomirana literarna komparativistka in profesorica filozofije, je bila dolgoletna novinarka, kritičarka in urednica časnika Delo. Njeno novinarsko in kritiško delo je povezano s področji kulturne politike, družbe, filma, literature in gledališča. Oblikovala je idejno zasnovo štirinajstdnevnika za umetnost, kulturo in družbo Pogledi ter bila med letoma 2010 in 2013 tudi njegova odgovorna urednica. Za svoje novinarsko delo je prejela Jurčičevo nagrado. Bila je generalna direktorica direktorata za medije Ministrstva za kulturo ter je dejavno usmerjala pripravo filmske in medijske zakonodaje. Je avtorica knjige esejev Zapisi in zapiki, ki je bila nominirana za Rožančevo nagrado. Bila je tudi soavtorica razstave Ivan Cankar in Evropa – Od Shakespeara do Kafke.

Žirija nagrade za najboljši kratki film

Katja Lenarčič

Več let je delovala v ekipi berlinske prodajne agencije M-appeal. Leta 2015 se je pridružila produkciji EnaBanda, kjer je producirala dokumentarne in kratke filme mladih slovenskih avtorjev, ki so bili prikazani na mednarodnih filmskih festivalih, kot so Sarajevo FF, Clermont-Ferrand ISFF, Solun. Med letoma 2016 in 2019 je bila programska vodja scenaristične delavnice za kratke filme Kratka scena, od 2020 pa je del produkcije Vertigo.

Rok Kajzer Nagode

Diplomiral je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, smer Filmsko in televizijsko snemanje. Leta 2019 je magistriral z naslovom Restavriranje in revitaliziranje filmske dediščine, v sklopu katerega je digitalno restavriral dokumentarni film V temi Žarka Lužnika. Kot direktor fotografije je sodeloval pri več kot dvajsetih kratkih filmih, med njimi so Prespana pomlad, Mladi Menendes in Plavanje. Za svoj prispevek pri filmih K.A.O.S. in Kar ostane je v letih 2016 in 2017 prejel nagradi IRIS za fotografijo v študentskem filmu, ki jo podeljuje Združenje filmskih snemalcev. Projekti poleg študija vključujejo celovečerni film Posledice in več dokumentarnih filmov, televizijskih in spletnih serij ter kratkih filmov.

Igor Prassel

Svobodni novinar, specializiran za strip, animirani film in film. Diplomiral je iz novinarstva na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. Od leta 2000 je programski sodelavec Slovenske kinoteke – vodja kinotečne mesečne nanizanke Animateka. V preteklosti je deloval kot odgovorni urednik stripovske revije Stripburger, programski sodelavec različnih filmskih festivalov (Sniff, Dokma, Kino Otok, G-Fest) in festivalov sodobne umetnosti (Break 21, Mesto žensk), z Ireno Čerčnik sokurator razstave Slovenski strip in animirani film 1996–2006 v celjski Galeriji sodobne umetnosti in direktor Festivala slovenskega filma. Je tudi ustanovni član Društva slovenskega animiranega filma in avtor Filmografije slovenskega animiranega filma 1952–2012. Od ustanovitve leta 2004 je programski direktor Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka ter od 2017 urednik filmskega programa in vodja programskega oddelka Slovenske kinoteke.

Žirija Art kino mreže Slovenije

Gregor Janežič je samozaposlen v kulturi in kot zunanji sodelavec Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika kurira program Kina Vrhnika, kjer deluje od njegove ponovne obuditve v letu 2011. Ukvarja se z izvajanjem programov filmske vzgoje ter razvojem mladega občinstva in izbira redni program kina. V program poskuša umestiti čim več kakovostnih evropskih naslovov in tako art film približati širšemu občinstvu.

Žan Papič je cinefil oziroma filmski ljubitelj. Udeležuje se filmskih festivalov, večinoma v Sloveniji in bližnji okolici (Motovun, Trst). Veliko izkušenj ima predvsem z vodenjem prireditev, med drugimi podelitve IRIS – nagrade za najboljše filmske fotografije (v letih od 2015 do 2020). Dlje časa se ukvarja z voditeljstvom in stand upom, v Slovenskem stalnem gledališču Trst pa trenutno igra v predstavi K(o)ronske zdrahe. Gledali smo ga v treh slovenskih nadaljevankah in igranem dokumentarnem filmu Za Pavla Knobla skovano.

Uroš Zavodnik je filmski režiser, scenarist, igralec ter avtor več igranih in dokumentarnih filmov. Doktoriral je v Avstriji, v povezavi z AGRFT v Ljubljani, z disertacijo iz filmske režije in igranim filmom Der Prozess kot avtorskim in interaktivnim filmom. Filmsko umetnost in fotografijo tudi predava na Univerzi v Celovcu (AAU Klagenfurt), Akademiji za ples mednarodne univerze AMEU in Univerzi v Mariboru. V Art kino mreži Slovenije, Kinu KD Slovenj Gradec, skrbi za filmsko izobraževanje mlade in širše kinematografske publike. Na ravenski gimnaziji vodi Filmski studio na Gradu kot produkcijski studio. Kot fotograf se je predstavil na več samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.

izbor filmov za nagrado Art kino mreže Slovenije

Gagarin (Gagarine)

Martin Eden

Sol solza (Le sel des larmes)

Zlo ne obstaja (Sheytan vojud nadarad)

Švic (Sweat)

Undine

Vohunova žena (Supai no tsuma)

Oče (Otac)

Spremljevalni program

SR, 11. novembra 2020, od 17. do 19. ure, spletna stran Liffa, Facebook stran Liffa in YouTube kanal Cankarjevega doma

Za otroke od 7. leta

Delavnica: Nepopisan list

S tehniko prepogibanja papirja bodo udeleženci izdelali poljubne like in jih oživili s tehniko stop animacije. Udeleženi bodo potrebovali mobilni telefon ali tablico, list papirja in kanček potrpežljivosti.

Prireja: Pionirski dom

SO, 14. novembra 2020, od 16. do 18. ure, Facebook stran Liffa in Cankarjevega doma ter YouTube kanal Cankarjevega doma

Za otroke od 7. leta

Delavnica: Čarobna škatla

Mladi se bodo prepustili domišljiji in s predmeti, ki jih najdemo doma, spletli nepričakovane zgodbe. Predmeti bodo oživeli s pomočjo tehnike stop animacije, kar pomeni, da bomo fotografirali vsak premik posebej. Udeleženi bodo za delavnico potrebovali mobilni telefon ali tablico.

Prireja: Pionirski dom

ČE, 12. november, ob 17. uri, www.rtvslo.si/kultura; spletna in Facebook stran Liffa ter YouTube kanal Cankarjevega doma

MMC dogodek

Asistentka, prvi film »dobe MeToo«, ki na spored prihaja po obsodbi producenta Harveyja Weinsteina na 23-letno zaporno kazen, bo iztočnica za širši pogovor o toksičnem delovnem okolju in kulturi tišine, v kateri lahko storilci ostanejo nekaznovani, ker okolica odvrača pogled od njihovega početja. Kaj imamo v mislih, ko govorimo o »nagnitem sistemu«? Ob filmu režiserke Kitty Green bomo v debati z gostjama, direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač in filmsko kritičarko Petro Meterc,poskušali ovreči večni argument: Zakaj ni ničesar povedala, če je bila priča zlorabam? Pogovor bo vodila Ana Jurc.

PE, 13. november, ob 19. uri, spletna stran Liffa, Facebook stran Liffa in YouTube kanal Cankarjevega doma

Podoba-Glasba na Liffu

6. mednarodni tekmovalni program glasbenih videospotov

V sodelovanju s festivalom Tresk

Podoba-Glasba se seli na domače zaslone! Skupaj z Liffovim filmskim programom bo letos na spletu potekal tudi zdaj že tradicionalni tekmovalni program glasbenega videa. V spletni projekciji 13. novembra ob 19. uri bo Matic Majcen predstavil dvanajst kandidatov za najboljši videospot minulega leta. Ob tem bo z gostom, režiserjem Matevžem Jermanom, predstavil še sijajen video album Confessions to the Ghosts, ki je osvojil glavno nagrado na letošnjem festivalu Tresk. Kot vsako leto bomo med gledalce, ki bodo oddali svoj glas za najboljši videospot leta, podelili nagrade v obliki vinilnih plošč. Vsekakor pa bo že dvanajst mojstrovin glasbenega videa ponudilo dovolj veliko poslastico za oči, da je virtualno prisostvovanje dogodku nujno za vse ljubitelje sodobne glasbe.

PO, 16. novembra, letos prek spleta

Noč evropskega filma

Sadeži pozabe

Ogled filma in pogovor z režiserjem

Noč evropskega filma je pobuda za promocijo evropskega filma, nastala pod pokroviteljstvom programa Ustvarjalna Evropa MEDIA in Evropske komisije v sodelovanju z mednarodnim kinematografskim združenjem Europa Cinemas.

V letih 2018 in 2019 se je pobudi pridružilo 54 kinematografov iz 34 različnih držav, ki so na ogled postavili zelo raznolike filme.

Letos so se organizatorji odločili, da še povečajo število sodelujočih kinematografov in tako naj bi se v dnevih med 16. in 20. novembrom pobudi pridružilo kar 75 kinematografov po Evropi, med njimi tudi Kinodvor, tokrat v sklopu festivala Liffe.

V ponedeljek, 16. novembra bomo ob 19. uri prikazali film Sadeži pozabe, po ogledu pa se nam bo na pogovoru pridružil režiser filma Christos Nikou. Film si bo lahko brezplačno ogledalo 60 gledalcev, kako priti do povezave za ogled pa bo objavljeno na spletni strani in na FB profilu Kinodvora

TO, 17. november, ob 13. uri, prek spleta (Zoom kanal)

Pogled v prihodnost AVindustrije po pandemiji

Filmska industrija se je s korenitimi spremembami soočala že pred koronakrizo, ta pa je proces preobrazbe samo pospešila. Strokovno srečanje v organizaciji Motovile (Centra Ustvarjalna Evropa) in Art kino mreže Slovenije v okviru festivala LIFFe v koprodukciji Centra za kreativnost ter s podporo Mestne občine Ljubljana in Slovenskega filmskega centra pogled usmerja v prihodnost industrije v luči posledic pandemije in novega programa EU Ustvarjalna Evropa z vidika dveh vprašanj:

Kakšni bodo izzivi AV-produkcije, distribucije in promocije v tri- do petletni prihodnosti sektorja na splošno? Pogled v prihodnost bo predstavila analitičarka in poznavalka mednarodnih AVtrendov Johanna Koljonen, avtorica strokovnega poročila Nostradamus Report 2020, Nostradamus Report je mednarodnapobuda za spremljanje in analizo sprememb v AV industriji ter napovedovanje njene bližnje prihodnosti, ki industriji v naslednjih letih napoveduje čas ustvarjalnega razcveta in tudi kaosa.

Kako povezovanje kinematografov in platform videa na zahtevo odpira nove načine navezovanja stikov z občinstvom? Kako povezovanje kinematografov in platform videa na zahtevo odpira nove načine navezovanja stikov z občinstvom? Pogledali bomo, kakšne so bile te sinergije med spomladanskim zaprtjem kinematografov po Evropi in kako se je sodelovanje nadaljevalo po odprtju kinematografov. S primeri iz Nizozemske, Poljske in Hrvaške bomo skušali ugotoviti ali tovrstni poslovni model postaja ustaljena praksa v prikazovalskem sektorju, kaj to pomeni za kinematografe in njihova občinstva ter kaj lahko pričakujemo v naslednjih mesecih, ko se kinematografi po Evropi znova zapirajo. Svoje izkušnje nam bodo posredovali Marynia Gierat (Kino pod Baranamy, Krakow), Simon Blaas (Cinema Middelburg, Middelburg) in Alen Munitić (Kino Mediteran, Split), pogovor pa bo vodil Jure Matičič (Art kino mreža Slovenija, Mestni kino Domžale).

Strokovno srečanje bo v angleškem jeziku, brez tolmačenja. Ob prijavi prejmete povezavo za spremljanje dogodka na spletnem kanalu zoom. Neposreden prenos bo potekal tudi na spletni strani Liffa, Facebook strani Liffa, YouTube kanalu Cankarjevega doma ter na Facebook strani Motovile (CED Slovenija) in Art kino mreže. Več informacij in prijave: http://www.motovila.si in http://www.artkinomreza.si

Pokrovitelji

»Liffe vsak november med vse, ki imamo radi raznoliko filmsko produkcijo, prinaša čisto posebno energijo. Zato smo v Telekomu Slovenije pokrovitelji in partnerji festivala že 25 let. Ne glede na to, da bo Liffe letos drugačen, verjamem, da nas je veliko, ki ga že zelo težko pričakujemo. Tudi v teh izjemnih okoliščinah, v katerih smo se vsi skupaj znašli, Liffu stojimo ob strani. In tudi s kulturnim ustvarjanjem in dobrimi filmi ostajamo kot družba povezani.« Tomaž Jontes, član uprave Telekoma Slovenije za prodajo in marketing

Medijski pokrovitelj: Delo, d.o.o. Partner festivala: RTV SLO. Festival bo potekal ob podpori programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa – MEDIA. Ustanovitelj in glavni sofinancer pa je kulturno-umetniškega programa CD: Ministrstvo za kulturo.

Odprtje festivala bo 11. novembra, ob 19.30, in sicer virtualno odprtje, ki bo na ogled na spletni strani Liffa, Facebook strani Liffa in Cankarjevega doma ter YouTube kanalu Cankarjevega doma./objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto in video: LN in Liffe