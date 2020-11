V Sloveniji včeraj umrlo 26 bolnikov s covidom-19, doslej že 497

Ljubljana, 6. november – Včeraj, 5. novembra je bilo v Sloveniji potrjenih 1564 okuženih oseb z koronavirusom. Opravljenih pa je bilo 5895 testov, skupaj doslej skupaj 369.611. In kar je zaskrbljujoče, da je zaradi covid-19 umrlo spet umrlo 26, skupaj doslej že 497 (V Sloveniji povprečno na dan – velja za leto 2019 – umre 56 ljudi). V bolnišnicah se zdravi 1069 (+46 na minuli dan)s covidom-19, na intenzivni negi 168 (+ 7 glede na minuli dan).

Po 5895 testih in odkritih 1564 novih okužb je delež pozitivnih testov znašal 26,53

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 5. 11. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 5895

– Št. pozitivnih: 1564

– Št. hospitaliziranih: 1069

– Št. oseb na intenzivni negi: 168

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 92

– Število umrlih: 26

POMEMBNO! NIJZ je odprl posebno telefonsko številko za psihološko podporo. Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00.

V veljavi še vedno ostajajo tudi omejitev gibanja ponoči, med 21. in 6. uro zjutraj. V veljavi je tudi omejitev prehajanja med občinami ter prepoved zbiranja nad šest ljudi.

27. oktobra je stopil v veljavo odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja prepoveduje gibanje med občinami – aktivna povezava.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

Pomembno za starše – Vsi učenci se bodo od ponedeljka, 9. novembra, šolali od doma po tako imenovanem rdečem D-modelu. Šole, človekoljubne organizacije, posamezniki pospešeno zbirajo računalnike za učence, ki jih še nimajo za pouk po digitalnih učnih poteh. Šole so dogovorjene z učenci in njihovimi starši, po katerih komunikacijskih kanalih bo potekal pouk od doma. Zavod za šolstvo je pripravil priporočila za to obliko izobraževanja.

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 2.890 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 15.567. 1307 pacientov se zdravi v bolnišnicah, od toga jih 135 potrebuje intenzivno nego.

Do danes je na Hrvaškem umrlo 683 osebe, včeraj 34. Na Hrvaškem naj bi v zadnjih 24 urah opravili 9317 testov, doslej skupaj v 541.605. Glede na opravljene teste (9317) in število okužb (2890) to pomeni 31,01 odstotka okuženih.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 6446 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 53932 oseb. V Avstriji je doslej okuženih 132.515, 2.330 se jih zdravi na intenzivni negi pa jih je 407. Včeraj pa jih je v Avstriji umrlo 72.

Od, 3. novembra, od 20. ure do 6. ure zjutraj, so v Avstriji uvedli policijska ura. Kot poroča avstrijski časopis Kurier je avstrijski notranji minister Karl Nehammer že včeraj sporočil, da kršitev odloka ne bo poceni.

Kršenje pravil, povezano s policijsko uro, jih bo stala do 1.450 evrov. Za zavrnitev maske je treba plačati 5 evrov; 50 evrov pa boste v Avstriji kaznovani, če boste kršili zahteve po razdalji.

To pa je pet uradnih razlogov, zakaj ste še vedno lahko zunaj po 20. uri, in sicer:

• Če je to povezano z vašim delom

• Če je izhod osnova potreb za vsakdanjega življenja (to vključuje tudi obiske zdravnika, lekarne, banke ali organov, pa tudi potovanje do drugega doma in stik s partnerjem, ki ne živi v istem gospodinjstvu, pa tudi obisk cerkve ali pokopališče)

• Oskrba in oskrbo tistih, ki jih potrebujejo, ter družinske pravice in obveznosti

• Preprečevanje nevarnosti za življenje in premoženja

• Za fizično in psihološko okrevanje (sprehodi, tek, hoja).Kar ni dovoljeno, je obisk drugega gospodinjstva po 20. uri. Čez dan se smeta zasebno srečevati le dve gospodinjstvi – obiskovalci med 20. in 6. uro zjutraj ne smejo.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS…

