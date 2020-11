Vinogradniki in vinarji danes obeležujejo martinovo

Ljubljana, 11. november 2020 – Vinogradniki in vinarji danes, 11. novembra, obeležujejo martinovo, za njih prazničen čas, ko se vegetacijska doba umiri in gre narava počasi proti zimskemu počitku. Na ta dan za družinskimi mizami in na različnih martinovanjih po vsej državi postrežejo značilne jedi, ki se po regijah razlikujejo, a nikjer ne smejo manjkati gos, mlinci, rdeče zelje in vino.

Dogajanje ob Martinovem pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo izključno od grozdja in vina, je to največji praznik.

“Svet’ Martin nar’di iz mošta vin,” pravi stari slovenski ljudski rek o martinovem prazniku. Legenda pravi, da je skromni Martin pozimi srečal berača, ki ni imel obleke, zato mu je podaril polovico svojega plašča. Po tem dejanju so ga iskali, da bi ga imenovali za škofa, a se je v svoji skromnosti skril, njegovo skrivališče pa naj bi izdale gosi z “gaganjem”.

Ne le na vinorodnih območjih, temveč tudi drugod po Sloveniji različna društva in predvsem gostinci god Sv. Martina obeležujejo z organizacijo različnih družabnih, etnoloških in športnih prireditev. Dogajanje po krščanski tradiciji spremlja krst mladega vina, prav tako ne manjka najznačilnejše kulinarične ponudbe.

Največ ljudi so vsako leto privabila javna martinovanja, ki so se praviloma začela natanko ob 11. uri in 11 minut. A letos žal ne bo tako. Vendar ne glede na to velja spomniti, da vinogradniki in vinarji danes, 11. novembra, obeležujejo martinovo. Na zdravje njim in vsem nam!/ Pripravil J. Temlin/Foto: arhiv LN