Na knjižnih policah slovenska otroška poezija v ritmu repa dr. Igorja Sakside in reperja Roka Terkaja – Trkaja

Ljubljana, 13. 11. 2020 – Pred tremi leti sta dr. Igor Saksida in reper Rok Terkaj – Trkaj navdušila mladino z drznim soočenjem slovenske kanonske poezije in sodobnega repa v knjigi z zgoščenko Kla kla klasika. Zdaj pa med mlade nadobudneže, s pomočjo našega največjega založnika Mladinske knjige, »pošiljata« novo knjigo in albumom Repki. Gre za otroško poezijo v ritmu repa, ki s pomočjo hudomušnih ilustracij otroke in njihove starše ter učitelje in vzgojitelje »požene« v ritem.

Pobuda za otroško pesniško antologijo v ritmu repa se je avtorjema porodila po številnih javnih nastopih. No in dr. Igor Saksida in Rok Terkaj – Trkaj pripravila knjigo in zgoščenko Kla kla klasika.

Ob navdušenih najstnikih so vznikale želje najmlajših, da bi tudi oni repali svoje priljubljene otroške pesmi, in zdaj imajo možnost. Strokovnjak zamladinsko književnost dr. Igor Saksida je izbral raznovrstno otroško poezijo slovenskih pesnikov: Otona Župančiča, Toneta Pavčka, Anje Štefan, Ferija Lainščka, Petra Svetine, Lile Prap, Miroslava Košute, Daneta Zajca, Nika Grafenauerja, Andreja Rozmana Roze …, Rok Terkaj – Trkaj pa jih je dopolnil z dinamičnimi repi, v katerih prepoznavamo motive in tematiko iz otroške poezije, a v sodobnem, igrivem in manj predvidljivem odrepanem jeziku. Pesmi in repe je s hudomušnimi ilustracijami pa zaokrožil Igor Šinkovec.

Kaj ponujajo Repki? – »Od učenja abecede prek repa do spopada vseh stripovskih junakov proti Hudi mravljici, zvitih ugank in novic do zadnjega nočnega koncerta v živalskem vrtu, kjer pav repa in medved udriha solaže po bobnih. Povezava otroške poezije z repom, skupaj s hip-hop slovarčkom in ustvarjalnimi izdelki mladih navdušencev nad repom, kot je še ni bilo!« z zadovoljstvom poudarja Trkaj.

Zbirko sestavljajo trije razdelki. Mika me zven jezika prinaša pesmi o jezikovniigri, v razdelku Čarovnija poezija se vrstijo nenavadne živali, rastline in pravljična bitja, Svet dvojine in množine pa vsebuje pesmi o družini v vseh njenih razpoloženjskih odtenkih. Pesmi spremlja rubrika Hip-hop! Misli, v galop! Če v glavi te zvija: Na pomoč, domišljija!, ki otroke in njihove starše ter vzgojitelje in učitelje vabi k razmisleku, pogovoru in nadaljnjemu ustvarjanju.

S QR-kodami do zvočnih posnetkov – Zbirka pesmi je opremljena tudi s QR-kodami, ki vodijo do zvočnih posnetkov. Priložena je tudi zgoščenka z 12 pesmimi v odličnih izvedbah slovenskih izvajalcev. Trkaj je k glasbenemu delu projekta povabil še druge slovenske reperje – Emkeja, Pižamo, Nipkeja, Joseja in Zlatka – ter Neco Falk in Ditko.

In komu je Slovenska otroška poezija v ritmu repa namenjena? Namenjena je družinskemu branju in poslušanju z otroki prvega triletja, pa tudi nekoliko mlajšimi in starejšimi. »Ta knjiga vas in vaše mlade sogovornike vabi k ustvarjanju z besedo, zvokom, barvo, gibi. Tako bo nastal svet, v katerem lahko počneš, kar želiš, kjer ob pesmi – če jo bereš ali poslušaš, čisto vseeno je – pišeš, rišeš, plešeš, vriskaš, zidaš gradove (v oblakih) iz lego kock …,« je v spremni besedi zapisal dr. Igor Saksida. In mi se strnjamo z njim!

Bravo založnik, bravo dr. Igor Saksida in bravo reper Rok Terkaj – Trkaj – Slovenska otroška poezija v ritmu repa je vredna branja in repanja!/Objavo pripravila: Alenka T. Seme7/Foto press MK/avtor: Saša Kavčič