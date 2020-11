Danes je Mladinska knjiga v svoji spletni knjigarni emka odprla 34. prodajno razstavo Frankfurt po Frankfurtu.

Ljubljana, 16. november 2020 – Mladinska knjiga je danes, 16 novembra, v svoji spletni knjigarni emka odprla 34. prodajno razstavo Frankfurt po Frankfurtu. Osrednja tema letošnje razstave je pomen branja. Tako bo do 28. novembra na ogled več kot 5000 najboljših tujih knjig minulega leta z različnih strokovnih področij ter v zadnjem letu nagrajenih leposlovnih del, so sporočili iz založbe.

Že letošnji Frankfurtski sejem je bil pretežno digitalen in tudi največja razstava tujih knjig v Sloveniji zaradi zaprtja vseh knjigarn bo, kot rečeno v uvodu, poteka preko spleta.

Tako kot v preteklih letih so tudi v središču 34. Frankfurta po Frankfurtu knjige s področja družboslovja, naravoslovja, humanistike in umetnosti ter odmevnejša leposlovna dela, ki so zaznamovala preteklo leto. Letos je zastopanih 250 založnikov iz Anglije, ZDA, Italije, Nemčije, Francije, Španije, Rusije, Hrvaške in Srbije, razstavljenih pa je več kot 5000 del.

Največ razstavljenih priročnikov je s področja kulinarike, turistike, osebne rasti in duhovnosti, zdravja in športa svetovno znanih založnikov (Lonely Planet, Marco Polo, Dorling Kindersley, Penguin, Hardi Grant …).

Med strokovnimi deli je največ knjig vrhunskih mednarodnih strokovnjakov s področja naravoslovja in družboslovja. Zastopane so vse največje svetovne založbe (Routledge Taylor & Francis Group, Wiley, Elsevier, Sage, Eurospan …) in založbe najpomembnejših univerz ter inštitutov (Oxford University Press, Cambridge UP, MIT, Yale UP, Harvard UP). Tudi za vse, ki jih zanima umetnost (slikarstvo, oblikovanje, arhitektura, film, fotografija), je izbira velika.

Predstavljeni so nagrajenci in finalisti najpomembnejših mednarodnih in evropskih literarnih nagrad, in sicer: The Nickel Boys Colsona Whitheada(Pulitzerjeva nagrada ), Girl, Woman, Other Bernardine Evaristo (Bookerjeva nagrada 2019 in v ožjem izboru za Women’s Prize for Fiction 2020), Hamnet Maggie O’Farell (Women’s Prize for Fiction), The Mirror and the Light Hilary Mantel (v ožjem izboru zaWomen’s Prize for Fiction 2020), A Thousand Ships Natalie Haynes (v ožjem izboru zaWomen’s Prize for Fiction 2020), The New Wilderness Diane Cook (nominacija zaBookerjevo nagrado), Burnt Sugar Avni Doshi (nominacija zaBookerjevo nagrado), This Mournable Body TsitsiDangarembge (nominacija zaBookerjevo nagrado), The Shadow King Maaze Mengiste (nominacija zaBookerjevo nagrado), Shuggie Bain Douglasa Stuarta (nominacija zaBookerjevo nagrado), Real Life Brandona Taylorja (nominacija zaBookerjevo nagrado), Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon Jeana-Paula Duboisa (Goncourtova nagrada) …

In še to! Razstavljene knjige so do 29. 11. 2020 na voljo z 10-odstotnim popustom.

Torej ni se za bati! 34. prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu bo nekoliko drugačna, a morda tudi zanimivejša in izziv za ljubitelje dobre knjige./Objavo pripravila: Alenka T. Seme