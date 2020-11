Ker ni uspel v politiki, Miroslav Cerar zdaj želi postati ustavni sodnik

Ljubljana, 17. november 2020 – To je Miroslav Cerar, pravnik, ki se je leta preživljal iz državnih jasli. Mož, ki je bil neuspešen kot predsednik stranke SMC, ki je celo nosila njegovo ime in priimek. Je pa res, da je stranka SMC – Stranka Mira Cerarja s pomočjo »zaledja« brez imena, na predčasnih volitvah leta 2014 prepričljivo zmagala (prejela je rekordnih 34,61 odstotka glasov, kar ji je zagotavljalo 36 poslanskih sedežev), in to je Cerarju omogočilo, da je postal celo predsednik vlade.



Rezultati predčasnih volitev leta 2014

Stranke Število mandatov/glasov

SMC STRANKA MIRA CERARJA 36 /301.563

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 21/181.052

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 10/88.968

SD – SOCIALNI DEMOKRATI 6/52.249

KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS IN STRANKA TRS) 6/52.189

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 5/48.846

ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK 4/38.293

Narodni skupnosti /madžarska in Italijanska/2

A ker je bil Miroslav Cerar na položaju predsednika vlade več kot neuspešen, so ga volivci na naslednjih volitvah, leta 2018, kaznovali in ga uvrstili med obrobne stranke, saj je ta osvojila le 10 poslanskih mest in le 86.868 volivcev je oddalo svoj glas za njegovo ne prav uspešno stranko, ki se je preimenovala v Stranko modernega centra – SMC.

Drugače rečeno, volivci so Cerarja tako močno kaznovali, da je ta postal le nepomemben politični igralec in je moral upogniti hrbtenico in se prilagoditi vladanju lokalnega politika in nekdanjega zabavljača Marjana Šarca, pri katerem je bil Cerar zunanji minister. No, a njegovi dosežki na tem delovnem področju so bili prava farsa, če že ne zanj osebno, pa zagotovo za državo, katere zunanjo politiko naj bi uveljavljal.



Ker je letos Šarec fračo vrgel v koruzo, je Miroslav Cerar pobegnil iz politike in užival v blagodati državne blagajne. No, ker se zdaj počasi zanj ta blagajna zapira, zdaj hoče postati ustavni sodnik (sodniki ustavnega sodišča so izvoljeni za dobo devetih let) in si zagotoviti varno prihodnost.

In? Nič! Tako je pač pri nas! Če nisi uspešen, pač želiš drugim soditi. Čeprav bi bilo prav, da bi se sodilo njemu, glede na to, koliko škode je državi povzročil s svojim političnim neznanjem./Pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv: LN