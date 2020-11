Koronavirus je včeraj v Sloveniji zahteval kar 45 življenj, na Hrvaškem umrlo 31 oseb, v Avstriji pa 58

Ljubljana, 17. november – Včeraj, 16. novembra je bilo v Sloveniji potrjenih 1388 okužen ob opravljenih 5326 testih, skupaj doslej skupaj 447.973. Covid-19 je včeraj zahteval kar 45 življenj (dan prej 34), skupaj doslej že 876 (V Sloveniji po statističnih podatkih povprečno na dan – velja za leto 2019 – umre 56 ljudi).

V bolnišnicah se zdravi 1275 (+10 na minuli dan) s covidom-19, na intenzivni negi 209 (+ 1 na minuli dan). Pozitivnih je bilo 26 odstotkov odvzetih brisov. In še 14-dnevna pojavnost 932 (+1.1%) na 100.000 prebivalcev.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 16. 11. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 5326

– Št. pozitivnih: 13388

– Št. hospitaliziranih: 1275

– Št. oseb na intenzivni negi: 209

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 92

– Število umrlih: 45

Pomembno! – “Zaradi trenutnih epidemioloških razmer, ki se prepočasi izboljšujejo, in povečevanja zasedenosti bolnišnic, še posebej intenzivnih oddelkov, je vlada prejela logično odločitev o podaljšanju epidemije v Republiki Sloveniji še za 30 dni,” je na vladni novinarski konferenci dejal Jelko Kacin. Podaljšanje epidemije stopa v veljavo jutri, 18. novembra.

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00.

V veljavi še vedno ostajajo tudi omejitev gibanja ponoči, med 21. in 6. uro zjutraj. V veljavi je tudi omejitev prehajanja med občinami ter prepoved zbiranja nad šest ljudi.

27. oktobra je stopil v veljavo odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja prepoveduje gibanje med občinami – aktivna povezava.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

Novo, od 16. november 2020! Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 1.945 na novo okuženih aktivno okuženih pa imajo 15.371. 1.827 pacientov se zdravi v bolnišnicah, od toga jih 196 potrebuje intenzivno nego. Do danes je na Hrvaškem umrlo 1113 osebe, samo včeraj 31. Doslej so na Hrvaškem opravil skupaj 631.655 testov, v zadnjih 24 ura 7.262.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 5984 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 76156 oseb. V Avstriji je doslej okuženih 208.613, 3.685 se jih zdravi, na intenzivni negi pa jih je 612. Včeraj pa jih je v Avstriji umrlo 58.

Pomembno vedeti – Avstrijce čaka od danes, 17. novembra, ponovno popolno zaprtje, saj je vlada omejitve gibanja, ki so do zdaj veljale le do ponoči, te podaljšala na celoten dan, z nekaterimi izjemami, ki naj ne bi povzročila prebivalstvu posebnih in nepredvidljivih nevšečnosti.

In še obvestilo avstrijskim državljanom – povezava iz Veleposlaništvo Avstrije v Sloveniji

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

