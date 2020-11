»Ljubljanski« spomini Miroslava Košute – Na zmajevih krilih

Ljubljan, 18. november 2020 – Ob 80. rojstnem dnevu pesnika, dramatika in prevajalca Miroslava Košute je pri Mladinski knjigi izšlo njegovo avtobiografsko delo Mornar na kozi. »Ko sem oddal rokopis avtobiografije Mornar na kozi, sem iskreno misli, da spominjanju postavljam piko.

Prvič: zaradi let, ki jih nikakor ne kaže šteti, drugič: zaradi vse manj zanesljivega spomina, ki pa me ob določenih dogodkih v soočenju z datumi in dokumenti še prijetno preseneča, a primarni vzrok je bilo dejstvo, da je o Ljubljani napisanega več kot preveč in da bi temu težko dodal kaj novega. Pa se ti najde dekle, prijazno in podkovano, da ji ne moreš očitati ne zameriti ničesar, in te opozori na sivo stran zgodovine v opisu Tržačanov v našem glavnem mestu in da bo taka tudi ostala, če je ne osvetliš ti, prav ti, ki si edini doživel in preživel tisto kritično obdobje.«

Tako je Miroslav Košuta sklenil, da se loti zarečenega kruha, vendar ne kot nadaljevanje avtobiografske knjige Mornarja na kozi.

Knjiga Na zmajevih krilih ni zaokrožena življenjska zgodba, ampak mozaik prizorov iz avtorjevega »ljubljanskega« obdobja. V Ljubljano je leta 1956 prišel na študij primerjalne književnosti, a je ostal trinajst let, saj je po študiju dobil prvo službo v uredništvu kulturno-literarnih oddaj na nacionalnem radiu.

Knjigo, napisano v vrhunskem slogu, dopolnjujejo fotografije mlade Košutove družine, ki je nastala v ljubljanskem obdobju, ter obrazi njegovih pisateljskih in prijateljskih sopotnikov, s katerimi je začenjal svojo razgibano literarno in poklicno pot.

Knjiga Na zmajevih krilih je niz prizorov, ki kot mozaik zrcalijo osebno zgodbo Miroslava Košute, mnoge obraze njegovih sodobnikov ter podobo Ljubljane, kakršno je doživel v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

In še nekaj o avtorju – Miroslav Košuta (11. 3. 1936) je pesnik, dramatik in prevajalec, ki živi in ustvarja v Kontovelu pri Trstu. Ob poeziji za odrasle in otroke piše tudi prozo, gledališke in radijske igre ter publicistiko. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, med drugim je prejel Prešernovo in Levstikovo nagrado za življenjsko delo./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: LN