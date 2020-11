Znani nagrajenci 31. Liffa 2020

Ljubljana, 21. november 2020 – S sklepno prireditvijo 31. Liffa so prireditelji razglasili letošnje dobitnike festivalskih nagrad, in sicer vodomca, FIPRESCI, nagrado za najboljši kratki film ter nagrado Art kino mreže Slovenije. S tem se je končal tudi prvi virtualni filmski festival v Sloveniji, Evropi in svetu.

Nagrado Vodomec – nagrada režiserju najboljšega filma iz sklopa Perspektive po izbiri žirije, ki jo podeljuje glavni pokrovitelj festivala Telekom Slovenije, d.d. Žirija: Zdravko Duša, Marina Gumzi, Ženja Leiler – je prejel film Sadeži pozabe Mila Applesa/ R: Christos Nikou; Grčija, Poljska, Slovenija, 2020

Obrazložitev žirije – Sadeži pozabe je grenko-sladka, z nekaj prefinjenimi zamahi absurda v suvereno celoto oblikovana zgodba o brisanju in pisanju bolečih osebnih spominov, ki jo lahko beremo tudi kot aktualno parabolo o prostovoljni družbeni amneziji. Film se odvrti v spiralnih gibih, kakor jabolko, ki ga lupi njegov protagonist, tako da na koncu sadež pozabe kot jabolko spora pade z drevesa spoznanja – v gledalčevo naročje.

Nagrado – Vodomec – posebna omemba pa je prejel film Moj jutranji smeh (My Morning Laughter) režiserja Marko Djordjević; Srbija, 2019

Obrazložitev žirije – Zgodba ni velika, pravzaprav je tako majhna, da bi jo lahko skrili v gag. In vendar vztraja poldrugo uro in je komedija, čeprav se ravno ne krohotamo. Humor se hrani iz neposrednosti absurda in se zanaša na zdravo igralsko jedro. Nedolžnost, inteligenca in intuicija so eksplozivna mešanica na montažni mizi srbskega debitanta.

Nagrada za najboljši kratki film/Nagrado podeljuje Unistar LC, d.o.o./Žirija: Katja Lenarčič, Rok Kajzer Nagode, Igor Prassel/ je prejel film Nevidni heroj (Invisivel Heroi Invisible Hero) – R: Cristèle Alves Meira; Portugalska, Francija, 2019

Obrazložitev žirije – Protagonist, slepi Duarte, na vroč poletni dan v Lizboni išče svojega prijatelja, zelenortskega priseljenca Leandra, ter nas s svojo toplino, domišljijo in duhovitostjo popolnoma očara in popelje na dogodivščino, ki subtilno odpira vprašanja identitete in razumevanja pogosto nevidnih manjšin v družbi. Pronicljiv in večplasten film s pripovedjo učinkovito prehaja med fikcijo in dokumentarno formo.

Nagrada – Kratki film – posebna omemba je prejel film Zima v deževnem gozdu (Talv vihmametsas Winter in the Rainforest) R: Anu-Laura Tuttelberg; Estonija, Mehika, Litva, 2019

Obrazložitev žirije – Posebna omemba žirije gre animiranemu filmu, ki premika meje zvrsti. Življenje krhkih nadrealnih porcelanastih bitij/lutk – ptic, insektov, cvetja – je postavljeno v pristno okolje mehiškega deževnega gozda in posneto na 16mm kamero z izključno uporabo naravne svetlobe. Nastal je osupljiv film, ki sanje spreminja v resničnost in v podtonu pokaže na pospešeno izginjanje tropskega deževnega gozda.

Nagrada FIPRESCI/ Nagrado podeljuje žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev/Žirija: Veronika Zakonjšek, Žiga Brdnik, Nace Zavrl/ je prejel film Izgnanstvo (Exil Exile) R: Visar Morina; Kosovo, Nemčija, Belgija, 2020

Obrazložitev žirije – Izjemno napeta družbena srhljivka z izpiljenim filmskim jezikom, dodelanimi liki, večplastno zgodbo in zelo učinkovito uporabo glasbe gledalca prikuje na sedež in ga dve uri ne spusti iz svojega primeža. Brezkompromisno nas postavi v kožo kosovskega priseljenca Xhaferja v Nemčiji, ki na vsakem koraku čuti, da je tujec, a zaradi subtilnih, neoprijemljivih mehanizmov sistemskega rasizma kot podgana v blodnjaku neuspešno išče rešitev in svojo izginjajočo identiteto. S tem predstavlja pomemben prispevek k razumevanju jugovzhodne evropske regije, iz katere se ljudje zaradi pomanjkanja perspektive v domovini množično izseljujejo prav v nemško govoreče dežele, pa tudi širše družbe, ki je vedno bolj zaznamovana z migracijami ter bolj ali manj spodletelo in nasilno integracijo.

Nagrado Art kino mreže Slovenije/ Žirija: Gregor Janežič, Žan Papič, Uroš Zavodnik je prejel film Martin Eden/R: Pietro Marcello; Italija, Francija, 2019/

Obrazložitev žirije – Film prejme nagrado Art kino mreže Slovenije zaradi brezčasnosti in aktualnosti problematike, četudi je zgodba postavljena v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Odslikava intimen boj posameznika, vpetega v razredni boj družbe, ki bi ga že morali preseči, vendar se skozi film soočimo s kruto realnostjo, da smo še vedno v istem brezizhodnem položaju. Ljubezenski trk med buržoaznim in zaničevanim delavskim razredom, ki daje upanje sobivanja, se perfekcionistično spreobrne v poskus vstopa »slehernika« v plasti visoke kulture (literature). Klavrno se konča na ravni aktualne politične parole, ki dolgoročno ne more vzdržati v prostoru in času. Življenje se razblini v nič.

Nagrada Art kino mreže Slovenije – posebna omemba je prejel film Švic (Sweat) R: Magnus von Horn; Poljska, Švedska, 2020

Obrazložitev žirije – Film izpostavljamo zaradi drznosti avtorja, ki se sooči s sodobnim likom vplivnice na socialnih omrežjih. Dramaturško jo obdela na ravni slehernika, ki je v svojem jedru krhek. Lik zato odslikava zgolj iluzijo nekega idola za visoke brezbrižne interese kapitala.

31. Liffe v številkah – Na Liffu je bilo na ogled 23 celovečernih in 16 kratkih filmov iz 29 držav: Avstrija, Belgija, BiH, Burkina Faso, Češka, Danska, Estonija, Francija, Gana, Grčija, Hrvaška, Iran, Italija, Kanada, Kitajska, Kosovo, Litva, Mehika, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Rusija, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, ZDA.

Na liffe.si in na družbenih omrežjih festivala so si ljubitelji filmske umetnosti lahko ogledali tudi video izjave režiserjev: Christos Nikou – Sadeži pozabe, Pjer Žalica – Zberi se, babica, Magnus von Horn – Švic, Marko Djordjević – Moj jutranji smeh, Lun Sevnik – Igra.

In še odziv in gledanost – Na 31. Liffu so zabeležili približno 12.000 ogledov na obeh platformah: prek Cinesquare.net in v videoteki DKino televizije Telekoma Slovenije. In še to, da bo ogled filmov 31. Liffa mogoč med trajanjem festivala, do 22. novembra 2020 do polnoči.

Brez njih festivala ne bi bilo, in sicer so to ob vseh organizatorjih festivala, ti pokrovitelji: Glavni pokrovitelj: Telekom Slovenije, d.d.. Medijski pokrovitelj: Delo, d.o.o. in Partner festivala: RTV SLO.

In še! S podporo programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa – MEDIA ter ustanovitelja in glavnega sofinancerja kulturno-umetniškega programa CD – Ministrstva za kulturo.

Zagotovo bo 32. Liffe spet takšen, kot jih je bilo doslej prvih 30. To pa je z gledalci v dvoranah in gosti na posebnih prireditvah. Želimo si, da bi bilo tako./Objavo pripravila Alenka T. Seme