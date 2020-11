Kongres DeSUS – Volitve po pošti človeka iz naftalina

Ljubljana, 22. november 2020 – To je politik, ki bo, kot vse kaže, spet vodi 10 odstotkov slovenskih upokojencev. To je politik, ki bo v zgodovino Slovenije zapisan, kako je treba ravnati z ljudmi, da te kljub političnemu neznanju pustijo sovladati, čeprav praktično nič ne narediš za volivce, ki so ti pustili vedriti in oblačiti 15 let na političnem prizorišču.

Karl Viktor Erjavec, slovenski politik

In to politik, ki ga bo odhajajoča generacija, kot vse kaže, spet po enem letu “kopanja” v naftalinu in hrvaškem morju (tam ima svoj vikend – no ima ga žena, on je le »podnajemnik«) spet želi ustoličiti na mesto predsednika stranke DeSUS in mu omogočiti vladanje v imenu dela naivnih slovenskih upokojencev.

Gre za stranko, ki je ves čas svojega obstoja cokla in ovira resnega razvoja Slovenije, ker ni imela ne prave strategije kaj šele potrebnih znanj za uveljavitev interesa tistih, ki so ji omogočali, da obstaja. No, razen peščici prisklednikov stranke, ki so si s pomočjo iste izpolnjevali v življenju nedosežene interese in pomagali svojim sinovom in vnučkom do položajev pri hranjenju iz državnih jasli.

Upokojenci



Kako zaostala je ta stranka, dokazuje še ta podatek! – V stranki DeSUS bi morali 28. novembra na izrednem kongresu voliti novega predsednika. A zaradi protikoronskih ukrepov, kot pravijo v stranki izrednega kongresa stranke, kjer bi se delegati zbrali, ne bo. Zato bo njihovo glasovanje za izbor že odpisanega politika in njegovega protikandidata, ki je brez resnih možnosti, da zmaga, potekalo kar štirinajst dni, in sicer po pošti. Izidi pa bi po napovedih lahko bili znani šele 5. decembra, če se kaj ne zaplete pri seštevanju in odštevanju – a vse po zakonu.



In razlog, da bodo glasovali po pošti? Zato, ker večina delegatov stranke ni veščih pri delu z računalnikom, kar pomeni, da kongresa v digitalni obliki ne morejo izpeljati. Vidite, zato bo kongres potekal v pisni obliki, delegati pa bodo glasovali po pošti in tako še enkrat dokazali, da so stranka preteklosti.

A si predstavljate, da bo takšna stranka s svojimi kadri sokreirala razvoj države v tretjem tisočletju.

No, in kdo je človek iz naftalina, ki ga želi »odhajajoča« generacija spet ustoličiti?



Karl Viktor Erjavec, slovenski politik, pravnik, * 21. junij 1960, Aiseau, Belgija – Erjavec je bil minister v šestih vladah. V vladi Janeza Ivana Janše (2004-2008) je bil minister za obrambo. Ko je predsedoval Borut Pahor (2008-2011) je bil minister za okolje in prostor. Po letu in pol je odstopil s položaja. Ko je Janez Ivan Janša drugič postal slovenski premier (2012-2013), je Erjavec dobil mesto ministra za zunanje zadeve; isto mesto je zasedel v naslednji vladi pod vodstvom Alenke Bratušek in v 12. vladi Republike Slovenije, ko je bil premier dr. Miro Cerar. Kot minister je sodeloval tudi v vladi Marjana Šarca, in sicer je znova prevzel obrambni resor.

Politični mini dosje “velikega” politika – Erjavec je član prve stranke postal leta 1993, ko se je včlanil v SKD. Med letoma 1995 in 2000 se je v Uradu varuha človekovih pravic RS ukvarjal z zadevami, povezanimi z varovanjem temeljnih človekovih pravic. Bil je vodja kabineta pri varuhu človekovih pravic in direktor strokovne službe. Od leta 2001 do leta 2004 je bil državni sekretar za pravosodno upravo na Ministrstvu za pravosodje RS. Po razpadu stranke SLS+SKD je ostal član SLS-a, vendar je zaradi neuresničenih ambicij stranko zapustil in se maja 2004 pridružil LDS.

LDS je zapustil zelo hitro in se tik pred volitvami leta 2004 na povabilo Antona Rousa vključil v DeSUS. 20. maja 2005 je postal predsednik stranke DeSUS.

In še to! Januarja letos pa je uspela Erjavca po 15 letih vladavine DeSUS-u zrušiti dr. Aleksandra Pivec, ki ga je na izrednem kongresu premagala s143 glasovi, Erjavec pa jih je dobil le 80. A naivna Pivčeva ni vedela, čeprav je bila kmetijska ministrica, da se ne smeš zmešati z otrobi, ker če, se ve, kaj se ti zgodi. In njej se je zgodilo prav to.



In kaj premore stranka DeSUS v DZ zdaj? To so njeni zastopniki v Državnem zboru, kjer vedrijo in oblačijo, brez pravega učinka za volilno telo, ki jih je izvolilo. No, zase znajo poskrbeti, saj so za svoje znanje in doprinose v imenu ljudstva krepko preplačani.

Morda še to, da je bodoči predsednik DeSUS-a Karel Erjavec uspel na terenu na zadnjih volitvah, leta 2018, prepričati »kar« 392 volivcev./Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: arhiv LN in vir DZ