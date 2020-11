Danes svoja »interaktivna vrata« odpira 36. Slovenski knjižni sejem

Ljubljana, 23. november 20202 – Slovenski knjižni sejem bo etos potekal, kot vedno med 23. in 29. novembrom, a bistveno drugače, kot smo ga bili navajeni, in sicer na spletu.

Kljub temu, da bo le »interaktiven« bo poleg sejemskega dela v svoji 36. izdaji ponudil kar 17 spletnih dogodkov s prenosom v živo in 68 dogodkov razstavljavcev. Na sejmu pa bo sodelovalo kar 97 založb, kar pomeni, da naš največji knjižni sejem tudi virus ne more preprečiti, kaj šele zaustaviti.

Javna agencija za knjigo kot letošnja partnerica prvega spletnega Slovenskega knjižnega sejma je razstavljavcem (založnikom) omogočila brezplačno sodelovanje z osnovnim paketom.



Na naslovu www.knjiznisejem.si bo izhodišče, srečevališče in presečišče spletnih dogodkov ter virtualni prostor za nakupovanje knjig večine slovenskih založb, kjer bo zavihek e-SEJEM odprl dve možnosti: pregledovanje virtualnega kataloga sodelujočih založb in njihovih programov z možnostjo nakupa knjig ter obisk različnih spremljevalnih dogodkov, pogovorov, nastopov, debat, podelitev nagrad … na spletni in FB strani Slovenskega knjižnega sejma ter posebnem YouTube kanalu e-SKS. Ker živimo v času, ko so zaprte tudi knjigarne, bo Slovenski knjižni sejem zaživel kot ta čas največja knjigarna, ki bo ljubiteljem branja omogočala nakup do vnovičnega odprtja oz. najkasneje do 5. decembra.





Točno opoldne pa bo mlade bralce nagovoril v video poslanici Andrej Predin, ki je letošnji ambasador Cicifesta, uradno odprtje pa sledi ob 18. uri s podelitvijo Schwentnerjeve nagrade 2020 in literarnim branjem nagrajenk in nagrajencev za poezijo (Borut Gombač (Veronika), Barbara Korun (Mira), Marko Levačić (Mentorjev feferon), Nuša Ilovar (samozaložniška pesniška zbirka).