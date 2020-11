Ponujamo! KAJ PA, ČE JE PRAVI? in VSI CASSANDRINI SNUBCI

No, da ne bo pomete! To sta naslova knjig založbe Mladinske knjige, ki je nedavno dopolnila svojo zbirko Oddih z romanoma Susan Elisabeth Phillips in Lise Kleypas.

KAJ PA, ČE JE PRAVI? Nova uspešnica izpod peresa Susan Elisabeth Phillips, ki bralke po vsem svetu navdušuje s prisrčnimi ljubezenskimi romani, bo zdaj to omogočila tudi našim bralkam in bralcem dobre knjige.

Z uspešnico Susan Elisabeth Phillips tokrat lahko spremljamo Georgie York, nekoč uspešno igralko, ki se ji življenje obrne na glavo, ko spozna nekdanjega soigralca …Georgie York, nekdanjo zvezdnico priljubljene televizijske nadaljevanke, pred celim svetom in z veliko pompa zapusti mož. Njena filmska kariera je na psu in javnost ji obrne hrbet. Georgiejin odziv je vse prej kot pameten. Na vrat na nos se odpravi v Las Vegas in tam naleti na zoprnega, a privlačnega nekdanjega soigralca Brama Sheparda. V trenutku nepremišljenosti naredi napako, ki jo drago stane. Življenje se ji obrne na glavo, ob tem pa se mora postaviti po robu še svojemu ambicioznemu očetu, Bramovi neprijazni gospodinji, svoji ponižni agentki, ledeni direktorici studia in novi ženi bivšega moža, ki najraje od vsega rešuje svet. In seveda bo morala nekaj ukreniti glede Brama…In kaj vam žal ne moremo izdati. Lahko pa vam izdamo še to, da je SUSAN ELIZABETH PHILLIPS slovenskemu bralstvu v slovenščini omogočila, s pomočjo založbe Mladinske knjige, branje njenih izjemnih romanov, in sicer: Razvajenko, Reci da, Samo zame, Nemirno srce, Ljubezen po teksaško, Košček sreče, Zakaj prav ti?, Očarljivec, Trmoglavka, Lov na nevesto, Junak njenega srca, Zvezda večera, Pobegla nevesta, Se mi lahko upreš? …

VSI CASSANDRINI SNUBCI iz pod peresa Lise Kleypas pa bralcu ponuja v šestem delu serije Ravenelovi zgodbo, kjer železniški mogotec Tom Severin išče ženo. Ker je mogotec Tom Severin zelo bogat in vpliven (ni Slovenec, ker ti obogatijo praviloma na sumljiv način), je prepričan, da si lahko privošči vse in da bo to lahka naloga. Ko prvič zagleda lady Cassandro Ravenel, je odločen, da bo njegova. Toda tudi lepa in pametna Cassandra je odločna – poročila se bo le iz ljubezni, te pa ji Tom ne more dati.

Tom je najprivlačnejši izmed vseh snubcev, kar jih je Cassandra spoznala, obenem pa ve, da moški z ledenim srcem, zato si z njim ne zamišlja skupnega življenja. A ko ji zlobni jeziki skoraj uničijo dobro ime, ji Tom priskoči na pomoč. Zdi se že, da se bo Cassandra omehčala, vendar se mu ne pusti ujeti tako zlahka. In! No, vse postane jasno, ko se zleknete v naslanjač in do konca preberete roman VSI CASSANDRINI SNUBCI, kar sami.

No, v teh časi je vredno vzeti v roke dobro knjigo se umiriti in misliti pozitivno, kar zbirka Oddih praviloma vedno ponujala./Objavo pripravila, po prebranih 807 straneh obeh romanov: Alena T. Seme/Foto: LN