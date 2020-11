Koronavirus je včeraj v Sloveniji zahteval 43 življenj, okuženih 1591 ljudi; Na Hrvaškem je umrlo 55 oseb in v Avstriji 132

Ljubljana, 28. november – Včeraj, 27. novembra je bilo v Sloveniji potrjenih 1591 okužen ob opravljenih 6938 testih, skupaj doslej skupaj 510.594. Covid-19 je včeraj zahteval 43 življenj skupaj doslej že 1336 (V Sloveniji po statističnih podatkih povprečno na dan – velja za leto 2019 – umre 56 ljudi).

V bolnišnicah se zdravi 1254 (- 78 glede na včeraj(s covidom-19, na intenzivni negi 194 (- 12 manj, kot minuli dan). Delež pozitivnih testov je v petek znašal 22,9 odstotka, potem ko je bil v četrtek 24,4-odstoten.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 27. 11. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 6938

– Št. pozitivnih: 1591

– Št. hospitaliziranih: 1254

– Št. oseb na intenzivni negi: 194

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 121

– Število umrlih: 43

Dobro vedeti! – Gibanje po državi je sicer dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma za namen oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.

Poleg tega bo prehajanje občinskih meja še naprej mogoče za dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona ter za dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

NIJZ – Vsi, ki so se zaradi virusa znašli v stiskah, lahko pokličejo na številko 080 51 00.

V veljavi še vedno ostajajo tudi omejitev gibanja ponoči, med 21. in 6. uro zjutraj. V veljavi je tudi omejitev prehajanja med občinami ter prepoved zbiranja nad šest ljudi.

27. oktobra je stopil v veljavo odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja prepoveduje gibanje med občinami – aktivna povezava.

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij je vlada znova vzpostavila klicni center. Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: na brezplačno telefonsko številko 080 1404, za klice iz tujine pa na +386 1 478 7550.

In še podatki, ki jih lahko spremljate s pomočjo COVID SLEDILNIKA – AKTIVNA POVEZAVA.

Novo, od 16. november 2020! Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili rekordnih 4669 na novo okuženih, aktivno okuženih pa imajo 23573. 2221 pacientov se zdravi v bolnišnicah, od toga jih 262 potrebuje intenzivno nego. Do danes je na Hrvaškem umrlo 1655 osebe, samo včeraj 55.

Avstrija: Testiranje v Avstriji pa je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih 4.669 oseb. Trenutno okuženih imajo skupaj 61.946 oseb. V Avstriji je doslej okuženih 266.038, 4.279 se jih zdravi, na intenzivni negi pa jih je 688. Včeraj je v Avstriji umrlo 132 oseb, doslej skupaj 3.018. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je bila v petek prvič v dveh tednih pod 500.

Podrobno številke zveznih držav

Zgornja Avstrija: 1.212

Dunaj: 682

Spodnja Avstrija: 634

Štajerska: 526

Tirolska: 509

Koroška: 395

Salzburg: 369

Vorarlberg: 229

Gradiščanska: 113

Obvezno za slovenske državljane še to, da se objavljenih povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu – https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN