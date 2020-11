Namig za nedeljski izlet! A trenutno le za Koprčane…?

Abitanti, 29. novembra 2020 – To je slovenski Pariz! No, tako pravi vasici Abitanti eden od tam živečih vaščanov gospod Perič. In kje so Abitanti? Abitanti ležijo v jugovzhodnem delu Šavrinskega gričevja, tik ob državni meji s Hrvaško.

Naselje, dejansko vas, je sestavljena iz ene same, istoimenske krožne ulice Abitanti in zato tam zelo aktivni domačin gospod Perič pravi, da so Abitante nekoč imenovali slovenski Pariz. No, mi pariških znamenitosti v tej odročni vasici (je del občine Koper) nismo opazili.









A smo opazili nekaj obnovljenih objektov, čeprav, kot nam je povedal gospod Petič (videli ga boste na fotografiji z njegovim boškarinom – Boškarin, znan tudi kot Istrsko govedo, je avtohtona istrska dolgoroga pasma) se je prebivalstvo od tu izselilo, predvsem v obmorska istrska mesta, zada pa objavljajo le tisti, ki imajo objekta za počitnikovanje.

In še zanimiv podatek o Abitantih – Ime kraja izvira iz latinske besede habitatores, ital. Abitanti s pomenom ‘prebivalci’. Kraj pa naj bi Benečani naselili s priseljenci in begunci iz Dalmacije in Bosne, ki so v XVII. stoletju od tam bežali pred Turki (zdaj tod iz Hrvaške prihajajo novodobni migranti o.p.). V starih listinah se kraj v letih 1763−1787 omenja kot Obitanti.

Ohranila se je tudi legenda, da naj bi istrski kmet Perič hotel v eni od okoliških vasi zgraditi hišo, vendar mu tega niso dovolili. Zato je odšel na tako imenovano nikogaršnjo zemljo, kjer naj bi zasadil svoj kramp (pikon) in dejal: »Tu čemo abitat!« (tu bomo prebivali). Po tej izjavi naj bi kraj dobil ime Abitanti.

In še zanimivosti? Tu imajo znameniti stoletni hrast, pa poseben vodnjak in jezero. Saj res, na refošk, bisko (biska je zdravilni napitek – sestavljen tako v žganje dodajo Belo omelo in štiri vrste zdravilnih rastlin, ki pa so skrivnost pripravljavca), no pa pravi domači pršut sem pozabil.

Tako je bilo nedavno, ko sem obiskal Abitante, da vam to zanimivo vasico predstavim. Zdaj pa je le lahko ideja za nedeljski izlet Koprčanov, ki jo zaradi prepovedi gibanja med občinami obiščejo le oni. No, predlagam, da to stori tudi koprski župan, da bo dojel lepoto področja, ki sodi pod njegovi ingerenco. A žal, kot pravijo tamkajšnji prebivalci, česa posebnega za kraj sedanji veljaki za kraj niso veliko postorili.

Namreč vodnjak je še iz časov, ko ga je dal izkopati mož, ki so ga 28. aprila 1945 obesili na bencinski črpalki sredi Milana (a o tem nepridipravu drugič).

No, da se ve! Stavek pred tem smo dodali mi, kar pa ne pomeni, da naj isto čaka, ne prav aktivne sedanje koprske župane, ki za ohranitev izjemnega koprskega zaledja niso postorili prav veliko, ne v času samostojne Slovenije, kaj šele, ko smo bili del Jugoslavije. Namig za nedeljski izlet! A je trenutno omogočen le Koprčanom, ki si te lepote lahko privoščijo, drugi pa boste morali nekoliko počakati, da spet odprejo občinske meje./Objavo pripravil Janez Temlin, ki je tudi avtor fotografij