Slovenija je edina država, kjer se lahko slavi propadlO državo z njenimi simboli

Izola, 29. november 2020 – Kot vse kaže, je Slovenija edina država, kjer njeni državljani lahko slavijo simbole preteklosti in to legalno. Da to ni legitimno, se ve! A kot kaže, tega ne vedo, ali nočejo vedeli in videti pristojni organi, ki mirno ali namenoma spregledajo kršitev zakona, ki govori o uporabi državnih simbolov.

V dokaz navedene trditve objavljamo stanovanjski objekt v Izoli, in sicer na naslovu Sončno Nabrežje 6 (sosednji objekt Občine Izola – Sončno Nabrežje 8), na katerem v drugem nadstropju, »ponosno« plapola zastava propadle Jugoslavije.







Da je stvar, milo rečeno absurdna, pa je to, da je sosednji objekt, stavba občine Izola, kjer visijo zastave Slovenije, EU in italijanska zastava (občina Izola, namreč sodi med področje z italijansko narodno skupnostjo).

Torej Izola (no in ne samo Izola) je področje v Sloveniji, kjer se lahko slavi propadlo državo z njenimi simboli kar pristojne ter zato odgovorne organe – policija Izole in redarstvo Izole…, ki jih takšne kršitve zakona o uporabi državnih simbolov sploh ne motijo.

No, da se ve! 29. november so v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji praznovali kot dan republike. In kot vse kaže, se ta praznik še vedno slavi v Izoli. To pa dokazuje, da tudi po 30 letih samostojnosti nekdo v Izoli meni, da Jugoslavija še obstaja.

Da! To je dokaz, da je Slovenija edina država, kjer lahko njeni državljani slavijo propadlo državo z njenimi simboli, ob tem pa vsi odgovorni organi za uveljavitev veljavnih zakonov to mirno prenašajo./Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: Ljubljanske novice