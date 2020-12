Predstavljano pet jesenskih knjižnih novosti MK – Za vsakogar nekaj

Ljubljana, 4. december 2020 – Založba Mladinska knjiga je pripravila nekaj zanimivih novosti, ki so za ta ne prav prijazen čas lahko pravo razvedrilo v teh dneh, ko smo deležni kopice neprijaznih informacij. Tako so pri Mladinski knjigi med jesenske knjižne novosti uvrstili pet prevodnih romanov, in sicer: Otroci z vlaka Viole Ardone, Tesnoba do roba Fredrika Backmana, Vrni se pome Heidi Perks, Četrtkov klub za umore Richarda Osmana in Menjalnica sanj Jojo Moyes.

NO, PA POJDIMO PO VRSTI:

OTROCI Z VLAKA, avtorice Viola Ardone – Pretresljiv roman o stiski prisilne ločitve in izgube identitete. Viola Ardone je v zgodbo sedemletnega Ameriga združila glasove 70 tisoč italijanskih otrok, ki so jih njihove revne družine s socialno ogroženega juga Italije med letoma 1945 in 1952 začasno poslale v rejo na bogatejši sever države. Tam se je otrokom odprl neznan in nerazumljiv svet. Ob milosti ali nemilosti krušne družine so se na svoj način soočali z novim okoljem, navadami in drugačnim jezikom. Nekateri so pobegnili, drugi so ob podpori nove družine postopno zaživeli v ljubečem domu, dokler jih niso spet poslali nazaj na jug …/ Prevod: Irena Trenc Frelih/Urednica: Darja Marinšek/Zbirka: Kapučino

TESNOBA DO ROBA, avtor Fredrik Backman – Priljubljeni švedski pisatelj Fredrik Backman tokrat navdušuje s komično detektivsko zgodbo.

Fredrik Backman je z duhovitimi in hkrati ganljivimi romani o vsakodnevnem pogumu navadnih ljudi dosegel mednarodni uspeh. Slovenskim bralcem se je prikupil že z romanom Mož po imenu Ove, sledili so še Tu je bila Britt-Marie, Babica vas pozdravlja in se opravičuje, Mi smo medvedi ter Mi proti vam. Tokrat navdušuje s komedijo o ugrabitvi, ki se odvija med nič hudega slutečimi potencialnimi kupci stanovanja dan pred silvestrovim. V stanovanje plane bančni ropar na begu pred policijo. Začne se drama s talci, a dva zagrenjena ljubitelja Ikeinega pohištva, razdražena nosečnica, depresivna milijarderka in nadležna nepremičninarka (da o zajcu sploh ne govorimo) so za roparja prehud zalogaj. Ko ima vsega dovolj, jih izpusti. A ko policija vdre v stanovanje, ni notri nikogar …

Fredrik Backman (1981) je kot pisatelj debitiral leta 2012 s svetovno senzacijo Mož z imenom Ove. Doslej je izdal osem knjig, pet zelo uspešnih romanov, ki so prevedeni v slovenščino, dve prisrčni krajši zgodbi in priročnik o starševstvu. Piše zvito duhovite, ganljive in pametne romane o popotovanjih navadnih ljudi in res ganljive pripovedi o vsakodnevnem pogumu. Njegove knjige so prodane v več kot 10 milijonih izvodov in so prevedene v 44 jezikov. Živi v Stockholmu z ženo in dvema otrokoma. V domovini je znan tudi kot bloger in kolumnist. / Prevod: Uroš Kalčič/Urednica: Darja Marinšek/ Zbirka: Kapučino

VRNI SE POME, avtorice Heidi Perks – Glavna junakinja napete kriminalke britanske avtorice Heidi Perks (1973) Stella Harvey se ob novici o najdenem truplu na vrtu svojega nekdanjega doma vrne v kraj svojega otroštva trdno odločena, da odkrije ozadje umora izpred 25 let.

Žrtev je namreč umrla pred petindvajsetimi leti, prav tedaj, ko se je Stellina družina zelo na hitro in na videz brez razloga preselila z otoka. Mala otoška skupnost, ki jo novica o najdenem truplo vznemiri, Stelle ne sprejme odprtih rok. Zdi se, da nekoč prijazni ljudje varujejo temačne skrivnosti …/ Prevod: Katarina Jerin/Urednica: Nataša Müller/ Zbirka: Krimi

ČETRTKOV KLUB ZA UMORE, avtor Richard Osman – Duhovita kriminalka Richarda Osmana, britanskega televizijskega voditelja, režiserja in pro­ducenta, je takoj postala uspešnica in je najbolj prodajana knjiga na britanskem knjižnem trgu. Navdušuje tako oboževalce Agathe Christie kot ljubitelje prigod Hendrika Groena. Na britanskem knjižnem trgu je najbolje prodajana knjiga.

Štirje osemdesetletni prijatelji se vsak četrtek sestajajo v idiličnem upokojenskem naselju Sončni gaj. Središče njihovih druženj niso aktivnosti ali pogovori, ki zaposlujejo običajne starostnike. Požvižgajo se na balinanje in pletenje, zanje je veliko bolj zanimivo in zabavno razvozlavanje starih, nepojasnjenih umorov. Nekega dne pa skoraj pred njihovim pragom najdejo umorjenega krajevnega gradbinca in četverica začne navdušeno po svoje preiskovati umor./ Prevod: Jerca Kos/Urednica: Nataša Müller/Zbirka: Krimi

PRODAJALNICA SANJ, avtor Jojo Moyes – Novi roman priljubljene britanske pisateljice Jojo Moyes prinaša zgodbo o prijateljstvu, pogumu in ljubezni. Moyesova je tudi slovensko bralstvo ganila z romanom Ob tebi in nadaljevanjema prigod Louise Clark (Brez tebe in Samo jaz), nato pa še z romani Skupaj, Zadnje ljubezensko pismo in Dekle, ki si ga zapustil.

Podobno kot v romanu Dekle, ki si ga zapustil tudi v Prodajalnici sanj sledimo zgodbama iz dveh časovnih obdobij. Anglija, leto 1963: razvajena lepotica Athene Forster na polno uživa življenje. Umiri se ob postavnem Douglasu Fairleyju-Hulmu, njuna poroka pa močno razočara Vivi, ki je že od najstniških let zaljubljena vanj. Toda Athene se po komaj dveh letih zakona naveliča moža in sledi neizogibno.

Anglija, leto 2001: Suzanna Peacock se v letu 2001 z možem vrne v domači kraj, ki ga je zapustila zaradi bremena razvpite matere. Mož jo nagovarja, da bi si ustvarila družino, a Suzanna materinstvo prelaga. Za začetek odpre trgovinico, ki ji prinese nova prijateljstva, in prvič v življenju odkrije, kaj jo zares veseli…. Prevod: Daša Perme Jurjavčič/Urednica: Nataša Müller/Zbirka: Oddih/

No, kar dovolj branja, da pozabite na težave, ki nas obdajo, ali vsaj manj, mislite nanje. Torej naj se branje začne!/ Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: Web in LN