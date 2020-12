PRIHODNJI TOREK, 8. DECEMBRA, V LJUBLJANI ODPRTJE RAZSTAVE MANKICE KRANJEC »SRČEK ZA VSAK DAN«

LJUBLJANA – Prihodnji torek, 8. decembra 2020, bo v okviru TAM-TAMove Ulične galerije odprtje fotografske razstave Srček za vsak dan, fotografinje Mankice Kranjec. Da bi v teh nenavadnih časih v mesto prinesla malce veselja in da bi ob pogledu na razstavljene podobe mimoidočim zaigralo srce, je umetnica na ogled postavila 36 izbranih fotografij srčkov, ki se pojavljajo na povsem vsakdanjih mestih in v vsakdanjih oblikah. Razstava, ki je nastala v koprodukciji z Razvojnim centrom Srca Slovenije, naznanja, da je ljubezen pravzaprav mogoče najti na vsakem koraku, čarobnost trenutka pa uloviti precej bolj preprosto, kot se zdi.









Obsežen arhiv tisoč petsto fotografij oblik srčastih predmetov, vzorcev in motivov, ki jih je avtorica zbrala v zadnjih desetih letih, obsega raznolike srčne podobe, na katere je nehote naletela doma in po svetu. Fotografije, ki jih je ujela v objektiv svojega fotoaparata in mobilnega telefona, vedno odražajo ljubeznivost vsakega dne, ki jo je mogoče videti vsepovsod – če le znaš gledati s srcem.

Fotografinjo in umetnico Mankico Kranjec (1985) ves čas zanima odkrivanje novih idej in zanimivih svetov. Prav to je združila s svojo nenehno željo po umetnosti in ustvarjanju. Vedno skuša odkriti tisto, kar je mnogim pogledom zastrto, svojim fotografskim projektom pa rada vdihuje nekaj malce drugačnega in svetovljanskega. Nič nenavadnega torej, da tudi ta fotografska razstava s svojo prisrčnostjo očara in navdihne, hkrati pa gledalce skuša spodbuditi, da bi vsak dan poiskali tiste majhne srčne drobce lepote, ki nas obdajajo.

Čeprav je zaradi trenutnih razmer uradno odprtje razstave prestavljeno na čas, ko se bomo lahko znova družili, pa si bo fotografije na Vegovi ulici v Ljubljani mogoče ogledati vse do 7. januarja 2021.

Dodajmo še to, kar sporoča avtorica ob najavi svoje predstavitve – Ulična galerija na Vegovi ulici v Ljubljana, in sicer: Posebna zahvala gre Nataši Sedminek, Mitji Bratunu, Maticu Golobu, Davidu Kvaterniku, Ajdi Schmidt, Davidu Lotriču Banoviću, Kevinu Ducheynu, Viktoriji Kranjec, Matjažu Kranjcu, Slovenski turistični organizaciji, Mestni občini Ljubljana in vsem srčnim ljudem, ki so pomagali pri pripravi te prisrčne razstave./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/Foto: avtorica: Mankica Kranjec