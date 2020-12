OZS zahteva takojšnje omogočanje delovanja obrtnikov in malih podjetnikov

Ljubljana, 7. december 2020 – Upravni odbor OZS je na današnji izredni seji razpravljal o podaljšanju ukrepov v dobršnem delu gospodarstva. Kot ugotavljajo je vsled tega delo na črno v polnem razmahu, epidemiološka slika pa se ne izboljšuje, duševne stiske med obrtniki in podjetniki pa se poglabljajo. Člani UO zato vlado pozivajo k takojšnjemu odprtju dejavnosti, obenem pa ostro nasprotujejo ideji dr. Dodič Fikfak, da bi Covid-19 šteli kot poklicno bolezen.

»Pričakovali smo, da bo vlada minuli četrtek odprla cvetličarne, frizerske in kozmetične salone, neživilske trgovine, delno gostinsko dejavnost in nekatere druge storitvene dejavnosti. Smo zelo razočarani, da se to ni zgodilo. Epidemiološka slika se ne izboljšuje, kar pomeni, da se v teh dejavnostih virus ne širi. Podatki ministrstva za zdravje, da se virus najbolj širi na delovnih mestih, pa temeljijo zgolj na izjavah zaposlenih. Seveda bo vsak rekel, da se je okužil na delovnem mestu, da bo dobil 100-odstotno bolniško nadomestilo. Zavedati pa se moramo, da ne gre zgolj za gospodarsko škodo, ampak tudi za duševno zdravje ljudi, stiske med ljudmi so namreč vse večje,« je uvodoma poudaril predsednik OZS Branko Meh.

Člani Upravnega odbora OZS tako od Vlade RS zahtevajo takojšnje odprtje dejavnosti, pri čemer bi se upoštevali vsi zaščitni ukrepi NIJZ. S tem bi po mnenju članov zamejili delo na črno, kjer se storitve odvijajo brez nadzora nad upoštevanjem zaščitnih ukrepov, posledično bi zajezili tudi širjenje okužb s Covid 19.

Člani UO obenemostro nasprotujejo tudi izjavi dr. Metodi Dodič Fikfak, ki je v včerajšnjem intervjuju na TV Slovenija govorila o možnosti, da bi Covid-19 šteli kot poklicno bolezen. Tega ne bomo dopustili, so bili soglasni člani UO OZS.

Cvetličarji in vrtnarji pa medtem opozarjajo na nelojalno konkurenco. Simon Ogrizek, predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS, je na seji izpostavil: »Mi moramo biti zaprti, medtem ko lahko trgovine in bencinski servisi lahko prodajajo rože. To je povsem nelogično, saj v cvetličarnah ni nikoli toliko ljudi na enem mestu kot denimo v živilskih trgovinah. Kljub našim dopisom, prošnjam, se žal ne zgodi nič. Odprtje cvetličarn in okrasitev domov bi imelo ne nazadnje pozitiven učinek tudi na psiho ljudi, ki morajo biti zaradi ukrepov doma.«

Tudi gostinci so na robu obupa, poudarja predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar. »Dnevno prejemam po 70 klicev na dan, situacija med gostinci je kritična. V gostinstvu je tako, da če neka jed ni dobra, zamenjamo recept ali kuharja. Tudi vlada bo morala spoznati, da ukrepi ne učinkujejo in bo treba zamenjati ljudi, ki o ukrepih odločajo. Sicer bo treba zamenjati dirigenta.«

Da so rezerve med obrtniki in podjetniki že zdavnaj pošlje, pa je poudaril Vlado Mandič, predsednik OOZ Murska Sobota. Za primerjavo je navedel sosednjo Avstrijo, ki z današnjim dnem odpira frizerske salone, pri nas pa se bo delalo na črno. »Če obrtniki ne bodo delali na črno, ne bodo imeli denarja in bodo odpuščali ter zapirali svoja podjetja.«

»Promet ima obljubljeno pomoč preko SID banke, pa še vedno nismo prišli do tega denarja. Tovorni promet niti ficka. Evropske države razpisujejo pomoči za transport, medtem ko naša vlada še ni nič razpisala. Govorim o nepovratnih sredstvih. Pri nas pa govorimo o fondu za ugodne kredite, pa še tega nimamo,« je bil do ukrepov za prevoznike kritičen predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek.

Bogdan Oblak, predsednik OOZ Logatec, pa je opozoril, da delo na črno opravljajo tudi zaposleni, ne le nosilci dejavnosti.