ZPS opozarja, ko se odločate za praznične nakupe, to opravite z glavo in ne samo z denarnico

Ljubljana, 8. december 2020 – December je čas večjih izdatkov – vsi bi radi razveselili svoje bližnje in jim podarili kaj lepega. A kot opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) je treba ob tem misliti tudi na negativne posledice, ki jih povzroča prekomerno nakupovanje, in sicer: »sušo« v denarnico in kup drugih nosečnosti, na katere velja biti pozoren. Zato so pri ZPS pripravili nekaj nasvetov, kako se pametno lotiti izbire daril in drugih prazničnih nakupov.

Načrt – Kot običajno, tudi tukaj za dobro izvedbo potrebujemo dober načrt. Naredite seznam obdarovancev in daril in si določite znesek, ki ga boste namenili za darila – za vse skupaj in vsakega posebej. Odrasli večinoma daril ne rabimo, če pa že, je bolje podariti nekaj uporabnega, kar oseba potrebuje. Namesto nakupa je darilo lahko tudi večerja, skupaj preživet čas ali nekaj, kar ste izdelali sami. Letošnje leto je finančno bolj negotovo in tako bo tudi prihodnje. Zato si prizanesite z dragimi darili in mislite tudi na januar in prihodnje mesece, ko boste morali plačevati dolgove, če se bodo nabrali zaradi decembrske norije.

Največ denarja zapravimo takrat, ko nimamo načrta, ko kupujemo brezglavo, brez omejitev in beleženja.

1. Določite si vsoto, ki jo lahko porabite za celoten `novoletni paket´ (uporabite lahko predplačniško kartico, če jo že imate, in nanjo naložite novoletni proračun).

2. Naredite seznam bližnjih, ki bi jih res radi obdarili, in izberite preprosta darila, ki bodo obdarovancu nekaj pomenila.

3. Zmerni bodite tudi pri kosilih in večerjah – hrane je lahko manj, saj se le redko zgodi, da bi si januarja rekli: “ko bi decembra vsaj jedel in pil več kot sem.”

Spletno nakupovanje – Letošnje praznike (oziroma že kar celo leto) še posebej zaznamuje nakupovanje preko spleta. Tudi če bomo v decembru lahko nakupovali v klasičnih trgovinah, bo splet zagotovo pomemben kanal za izbiro daril. Pri nakupu preko spleta je pomembno:

kdaj boste izdelek naročili, saj bo spletnih nakupovalcev veliko, dostavljavci bodo imeli veliko dela. Darila naročite pravočasno, najkasneje do sredine meseca, sicer se lahko zgodi, da bodo prišla prepozno.

varnost plačil imejte vedno v mislih. Kupujte na preverjenih spletnih mestih, pazite kam vpisujete osebne podatke in podatke o plačilnih karticah. Goljufov je na spletu veliko.

predobre ponudbe so običajno prevare. Ne nasedajte lažnim trgovinam in preverite, ali ima prodajalec objavljen kontakt, kako izgleda spletna stran, je kdo o njej na spletu že kaj napisal, kakšne so izkušnje drugih potrošnikov.

Financiranje nakupov – Vsekakor kakršnokoli zadolževanje za darila in druge decembrske izdatke odsvetujemo. Letošnje in prihodnje leto sta finančno negotovi, več prihrankov in manj dolgov naj bo moto za zdrave finance. Če se že morate zadolžiti, izberite pametno!

Kartice z odloženim plačilom in plačilo na obroke – Na prvo mesto med razpoložljivimi načini financiranja tokrat postavljamo kartice z odloženim plačilom, pri katerih plačilo premaknete v naslednji mesec, obresti pa vam ni treba plačati. Ker govorimo o novoletnih izdatkih, za katere so zneski nižji, lahko z dobrim načrtovanjem brez večjih težav vse stroške pokrijete na ta način – nekaj sproti in preostanek januarja.



Posojilne kartice – drage in nepregledne – Posojilna kartica (revolving, nakupovanje na kredit) je oblika kredita, kjer vsak mesec odplačate določen odstotek izkoriščenega limita (od 5 do 100 odstotkov), na preostanek dolga pa plačate obresti.



Redni limit – lahko dostopen, a nevaren – Redni limit je pri večini bank avtomatično vključen v osebni račun in omogoča izposojo nekaj sto evrov. Odobritev je brezplačna, zato se taka izposoja denarja brez dodatne dokumentacije zdi zanimiva. In tudi je, če lahko limit hitro vrnemo. Za mnoge pa koriščenje limita postane nekaj samoumevnega in stanje »minus 300 evrov« hitro postane normalno. In pozor – limit ni brezplačen.



Izredni limit – višji zneski in dodatni stroški – Za odobritev izrednega limita bo banka preverila vašo kreditno sposobnost, najvišji znesek, ki ga lahko dobite, je običajno trikratnik vaših mesečnih prihodkov. Izredni limit banka praviloma odobri za eno leto. Če vam ga ne uspe poplačati, ga morate podaljšati in ponovno plačati stroške odobritve. Banka lahko zahteva tudi plačilo zavarovanja limita.

Ali ste vedeli, da boste za 1500 evrov izkoriščenega izrednega limita na letni ravni plačali približno 150 evrov obresti.



Krediti – hiter najem, počasno odplačilo – Močno oglaševani hitri krediti so običajno dražji od klasičnih gotovinskih kreditov, saj so obrestne mere višje, višji so lahko tudi drugi stroški. Nevarnost hitrih kreditov je prav v njihovi hitrosti – potrošniki se za izposojo denarja prek hitrega kredita pogosto odločijo brez premisleka in primerjave z drugimi ponudniki. Ne hitite, primerjajte ponudbe.



Izposoja denarja pri nebančnem ponudniku je lahko tvegana – Če vam banka ne odobri kredita in razmišljate o najemu pri nebančnem ponudniku (podjetju), bodite zelo previdni. Ti krediti so lahko bistveno dražji, pogodbe pa pogosto oderuške zaradi (pre)visokih obresti in drugih stroškov. Vsekakor se izognite ponudnikom, ki nimajo ustreznega dovoljenja za potrošniško kreditiranje. Izkazujejo ga z nalepko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki mora biti na vidnem mestu.

Nikoli si denarja ne izposojajte od fizičnih oseb, ki se s tem ukvarjajo poslovno. Denar vam bodo posodili tudi, če ste brez prihodkov, le da imate premoženje (stanovanje, hiša, avto …), a boste to premoženje tudi izgubili, če denarja ne boste pravočasno vrnili.

Seveda velja s posebno pozornostjo prebrati omenjene nasvete in opozorila ZPS, ki so zagotovo v teh časi zelo koristna in vredna upoštevanja./LN/Foto: arhiv LN