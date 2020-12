Letos za 30 odstotkov manj odkritih rakov ustne votline, zato se začenja akcija preventivnih pregledov ustne votline

Ljubljana, 9. december 2020. Na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana v letošnjem letu ugotavljajo za okoli 30 % zmanjšano število novo odkritih rakov, je na današnji novinarski konferenci izpostavlja prim. Vojko Didanovič , dr. med , spec. maksilofacialne in oralne kirurgije, spec. otorinolaringolog, ki je vodja operativne dejavnosti na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo, UKC Ljubljana.

Prav zato se na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije ter v sodelovanju z Kliničnim oddelkom za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana in zobozdravniki v decembru začenja akcija preventivnih pregledov ustne votline.

Kot je pojasnil Krunoslav Pavlović, dr. dent. med. predsednik Odbora za zobozdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije – bodo ti preventivni pregledi potekali v ZD Nova Gorica, ZD Ljubljana, ZD Novo mesto in ZD Murska Sobota. Pacienti, ki opažajo spremembe v ustih, se na pregled naročijo sami bodisi po telefonu ali mailu.

Asist. Dr. Tadej Dovšak, dr. med., dr. dent. med., specialist maksilofacialne in oralne kirurgije, Klinični oddelke za maksilofacialno in oralno kirurgijo, UKC Ljubljana je povedal, da bolniki sami zdravniško pomoč najpogosteje poiščejo šele pri resnejših simptomih: bolečini, otekanju ustnega predela, težavah pri žvečenju in požiranju, krvavitvah, ki pa so žal znaki napredovalega raka. Vse prebivalce je zato pozval, naj si vzamemo čas in pregledamo ustno votlino, saj lahko že sami opazimo morebitne spremembe. »Vsaka sprememba, ki izstopa iz sijoče sluznice, je potrebna pregleda.«

Prim. Vojko Didanovič je izpostavil, da je stopnja preživetja napredovalega raka kljub napredku v diagnosticiranju in zdravljenju le okoli 60 %. Stopnja preživetja pri zgodaj odkritem raku pa je prav tako kot kvaliteta življenja končanem zdravljenju bistveno boljša.

»Rak ustne votline ni bolezen, ki nastane iz danes na jutri, ampak je posledica dejavnikov zadnjih let. Težava tega raka je, da ne dela težav, zato ga težje opazimo. Ker epidemija traja že celo leto, so lahko spremembe na sluznici v tem letu napredovale in ko enkrat napredujejo, napredujejo zelo hitro,« je opozoril prim. Didanovič. In pojasnil, da je v takšnih primerih potrebnega več zdravljenja, slabše pa so tudi možnosti preživetja. Možnost ozdravitve pri tistih, ki pridejo k njim z rakom v začetni fazi, pa so zelo dobre, je še dodal.

Kdo so najbolj ogrožene skupine? Raka ustne votline imajo najpogosteje starejši od 55 let, ki že dalj časa kadijo in pijejo, kar sta dva glavna vzroka za nastanek sprememb v ustni votlini. V Sloveniji letno odkrijemo nekaj več kot 100 bolnikov s ploščatoceličnim karcinomom ustne votline.

Prim. Vojko Didanovič je povedal, da za razliko od nekaterih drugih rakov raka ustne votline odkrijemo zelo preprosto. »Natančno pregledamo ustno votlino, premaknemo in stisnemo jezik, pogledamo pod jezik. Zanima nas odstopanje od normalne ustne sluznice, ki je vlažna, rožnata, mehka, sijoča. Če kakor koli odstopa, je hrapava, temna, razpokana, je potreben pregled. Spremembe so lahko majhne in več let lahko traja, da se razvijejo v raka. In ljudje, ki imajo take spremembe, morajo na pregled.«/LN