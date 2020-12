Na spletni konferenci predstavili investicijske priložnosti v Sloveniji

Ljubljana, 10. december 2020 – Včeraj je preko spleta potekala investicijska konferenca z naslovom Slovenija: Stabilnost – priložnost za rast v spreminjajočih se časih, ki je bila namenjena potencialnim tujim investitorjem in slovenskim nosilcem investicijskih projektov. Na njej so udeleženci iz 34 držav izvedeli, kje v Sloveniji so investicijske priložnosti v turizmu, nepremičninskem sektorju in inovativnih rešitvah, ob robu pa so potekali tudi B2B sestanki med udeleženci.

Uvodoma je udeležence pozdravil dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija, ki je izpostavil, da agencija tudi v času epidemije covid-19 skrbi za aktivno promocijo Slovenije in slovenskega investicijskega okolja na tujih trgih, vendar pa zaradi trenutne situacije aktivnosti večinoma potekajo v digitalni obliki.

Konferenca je bila zastavljena v treh vsebinskih sklopih: turizem, nepremičnine in inovativne rešitve. Na prvi okrogli mizi so predstavili stanje in investicijske priložnosti v turizmu. Mag. Karmen Novarlič, vodja sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi na STO, je Slovenijo predstavila kot zeleno butično destinacijo za edinstvena, petzvezdična doživetja. »Zaradi razmer v letošnjem letu bomo vsi deležniki v turizmu primorani spremeniti dosedanje načine delovanja. Naši cilji so jasni – rast, a trajnostna,« je povedala. »V prihodnje bodo nujni zagotavljanje varnosti in edinstvenih doživetij, državna podpora in prilagoditve poslovnih modelov, razumevanje potrošnika in nova segmentacija, uporaba digitalnih rešitev ter grajenje odnosov s turisti in lokalnim prebivalstvom,« je zaključila.

Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, epidemijo vidi tudi kot priložnost. »Turisti bodo iskali zelene, varne in manj obiskane destinacije, to pa je priložnost tako za prestolnico kot tudi Slovenijo,« je povedala. Poudarila je, da je bila Ljubljana v zadnjih letih zelo uspešna pri pridobivanju svežega tujega kapitala, pri čemer posebej izstopa hotelski sektor. Številne investicije so se zdaj upočasnile, a priložnosti je še veliko, je dodala.

Mariborski župan Saša Arsenovič je predstavil možnosti za investiranje v njihovi občini. »V zadnjih letih je Maribor spal, a ima velik potencial, posebej pod Pohorjem,« je dejal in dodal, da so vzpostavili sodelovanje s 26 deležniki za razvoj mesta in regije. »Naprodaj je več hotelov na severovzhodu Slovenije, ki ponujajo odlično investicijsko priložnost za uspešne turistične zgodbe,« je prepričan in zaključil, da si želijo graditi dobre zgodbe s pravimi partnerji.

Direktor prodaje in marketinga v Termah Olimia Vasja Čretnik se je strinjal, da je v Sloveniji še veliko priložnosti za rast. »Turistične družbe in investitorji pa imamo odgovornost, da ob načrtovanju novih investicij ne škodujemo okolju,« je dejal. Sam je sicer prepričan, da si bo turizem opomogel, izziv pa predstavlja nepredvidljivost tako razmer kot tudi odločitev turistov, saj na to ne morejo vplivati.

Sogovorniki so se strinjali, da je prava pot okrevanja slovenskega turizma vztrajanje na butični, trajnostni in varni destinaciji, stran od množičnosti ter prilagajanje ponudbe novim razmeram, predvsem pa razvijanje inovativnih produktov, ki temeljijo na posebnostih Slovenije in digitalna transformacija.

Na drugi okrogli mizi so se udeleženci seznanili z razmerami na slovenskem nepremičninskem trgu, ki v zadnjih letih beleži stalno rast. Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami na GZS, je dejal, da je na področju stanovanjske gradnje veliko povpraševanje predvsem po nakupu stanovanj v prestolnici in večjih mestih, kjer je ponudba manjša, zato so cene visoke. Trg komercialnih gradenj pa je že nekaj let stabilen, cene za pisarniške prostore so padle. »Priložnosti so predvsem v gradnji namestitev za starejše, predvsem oskrbovanih stanovanj, financiranje projektov izgradnje javnih zgradb in komercialnih nepremičnin z namenom oddaje«, je izpostavil.

Žiga Pfeifer, vodja nepremičninskega portfelja DUTB je pojasnil, da imajo na DUTB trenutno na voljo 300 nepremičnin v vrednosti več kot 200 milijonov evrov. »V zadnjem času opažamo velik interes po nakupu komercialnih nepremičnin z namenom oddajanja, pa tudi po večjih zemljiščih na dobrih lokacijah,« je poudaril. Pričakujejo, da se bo v prihodnje povečevala prodaja preko spleta, kar pomeni več zanimanja za skladiščne prostore za logistiko.

Boštjan Blatnik, vodja področja komercialnih nepremičnin, ABC nepremičnine, je opozoril, da se bodo zaradi pandemije spremenile delovne navade. »Obstoječe pisarniške zgradbe bodo potrebne predelav, saj koncept odprtega prostora ni več aktualen, ampak pisarne za eno, največ dve osebi. Zna se pojaviti model Airbnb za pisarne, jih bo pa potrebno povezati v neko spletno platformo,« je dejal.

Investicijske priložnosti v občini Ajdovščina in njihov uspešen model privabljanja investitorjev je predstavil župan Tadej Beočanin. »Poleg uspešnega razvoja gospodarstva je pomembno načrtovati stanovanjsko politiko in razvoj javne infrastrukture tako v mestu kot na podeželju,« je poudaril ter v nadaljevanju predstavil inovativne ukrepe, ki so pripomogli k razvoju njihove občine.

Sogovorniki so mnenja, da v prihodnosti na področju stanovanjske gradnje ne bo večjih sprememb, ker povpraševanje že vrsto let presega ponudbo. Pri komercialni gradnji pa pričakujejo povpraševanje po večjih pisarniških zgradbah na dobrih lokacijah. Zaradi dobrih povezav bodo predvsem za namene logističnih podjetij in skladiščenja vse bolj zanimive tudi lokacije na obrobju, ne zgolj v mestih ter zelene, trajnostne nepremičnine. Strinjali so se, da bo za privabljanje investitorjev treba znižati davek na najemnine, poskrbeti za boljšo zaščito lastnikov nepremičnin ter pospešiti administrativne postopke.

Slovenija si prizadeva postati eno izmed pomembnejših svetovnih vozlišč za start-up podjetja in pomemben del globalne startup mreže, je na zadnji okrogli mizi uvodoma pojasnil mag. Matej Rus, direktor START:up Slovenija. »Naša država inovativnim podjetjem ponuja konkurenčne pogoje in številne ugodnosti, saj imajo na voljo pravo kombinacijo finančnih spodbud in drugih podpornih storitev,« je poudaril. Zato imamo vrsto uspešnih startupov v različnih življenjskih ciklih, ki iščejo partnerstva, nekateri so izjemno uspešni tudi pri pridobivanju sredstev in osvajanju globalnih trgov.

»Slovenci smo inovativen, talentiran narod in to je naša konkurenčna prednost«, je dejal Jure Pučko, direktor UVC Solutions. Slovenija ponuja varno in za razvoj talentov ugodno okolje, dobro zastavljeno je tudi sodelovanje med gospodarstvom in akademsko sfero.

Dr. Aleš Ugovšek, vodja področja tehnološkega razvoja in inovativnosti GZS, se je strinjal s sogovornikom, da je treba še bolj krepiti sodelovanje in spodbujanje partnerstev med univerzami in podjetji. »To predstavlja skriti potencial, ki ponuja možnosti za resnično inovativne rešitve. Treba pa je spodbujati tudi strokovnjake iz akademske sfere, naj se opogumijo in zaplujejo v svet podjetništva.«

Da je Slovenija odlična dežela za življenje in posel, je prepričan mag. Janko Burgar, vodja poslovnega razvoja, Cosylab. »Svoje kompetence moramo razširiti po regiji in si prizadevati za sodelovanje s tujimi strokovnjaki, saj se na ta način rojevajo najboljše rešitve. Uspeli smo narediti preboj pri zaposlovanju tujih strokovnjakov, zdaj je na voljo hitri postopek, tako da je zaposlitev urejena že v enem tednu,« je izpostavil.

Sogovorniki so se strinjali, da je Slovenija odlično okolje za razvoj inovativnih podjetij s prebojnimi rešitvami. Med prednostmi naše države pred drugimi so izpostavili znanje in gostoljubnost, visoko kakovost življenja, ki omogoča ravnotežje med delom in prostim časom ter poudarili, da slovenski trg ni majhen, temveč ravno prav velik za posel ter raziskave in razvoj. Tako lahko predstavlja pilotni trg za testno, prvo predstavitev inovativnega izdelka, rešitve oziroma storitve in je kot tak zelo primeren za vzpostavitev razvojno raziskovalnih oddelkov tujih podjetij./LN/Fotografije: Matjaž Očko