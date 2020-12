Turistični vodniki kljub krizi iščejo nove priložnosti

Ljubljana, 10. december 2020 – Letošnjega leta še ni konec, a je že jasno, da bo leto 2020 zapisano kot eno najbolj težavnih let v zgodovini turizma – tudi v zgodovini dejavnosti turističnih vodnikov.

V Sloveniji se z vodenjem turistov namreč profesionalno ukvarja okoli 1000 turističnih vodnikov (po registru turističnih vodnikov z opravljenim državnim izpitom, ki ga ureja TGZS). No, precej je tudi regionalnih vodnikov, katerih točna številka ostaja neznanka. Ocenjuje se, da to dejavnost opravlja in se poredno in neposredno s tem delom preživlja še okoli 2000 turističnih vodnikov.









A njihova težava je letos ta, da so številni turistični vodniki svoje dejavnosti morali zaprli že marca predvsem zaradi posledic koronavirusa, ki vpliva tako na poslovanje vodnikov kot na celotno turistično panogo, od katere so turistični vodniki zelo odvisni. Namreč njihova dejavnost doživlja upad prometa od 60 do 90 odstotkov, odvisno tudi glede na jezik oz. trg delovanja. 72-odstoten upad prihoda tujih gostov v prvih desetih mesecih glede na lansko leto pa je milo rečeno katastrofa za ta del turistične dejavnosti.











Kljub težavam, v kateri so se znašli pa turistični vodniki tudi sami, iščejo rešitve, kako prebrodite to zanje kritično stanje. Res je, da jim je v veliko pomoč bil razpis Slovenske turistične organizacije (STO), s katerim so turistični vodniki po vsej Sloveniji izvedli veliko vodenj z različnimi tematikami.

Kot pravijo so se odpravili po Minattijevih stopinjah v Slovenskih Konjicah, spoznavali vodno plat Ljubljane iz kanuja, odkrivali skrite kotičke Pirana, Izole, Slovenj Gradca, Bohinja, Lendave, če omenimo samo nekaj. Zato pravijo, da si želijo, da bi lahko podobne akcije izvajali tudi vnaprej, zato so na STO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poslali pobudo, da bi izvajali virtualna vodenja/ekskurzije za šole.

Ob tem velja omeniti še pobudo, ki so jo pripravili v decembrskem času, in sicer t. i. darilne bone za vodenja po Sloveniji, ki jih ponuja več kot 20 vodnikov. Kaj ponujajo, pa si lahko ogledate na tej spletni strani: http://www.landing.localguides-slovenia.com/.

No, ta zanimivi projekt, pa bo uspešen le, če bo stanje povezano s koronavirusom, omogočalo odprtje občinskih meja pa dodajamo mi. Velja pa dodati tudi to, da si zaslužijo vse pohvale za sámoiniciativnost, kako si pomagati, da bi prebrodili težave, v katere so bili pahnjeni ne po svoji krivdi./Objavo po sporočilu za javnost pripravil: Janez Temlin/Foto press in LN arhiv